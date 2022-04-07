https://ria.ru/20220407/zanyatost-1782295169.html

Мишустин рассказал о ситуации на рынке труда

Мишустин рассказал о ситуации на рынке труда - РИА Новости, 07.04.2022

Мишустин рассказал о ситуации на рынке труда

Кабмин еженедельно мониторит ситуацию на рынке труда, пока резкого сокращения занятости не происходит, все меры принимаются на опережение, заявил... РИА Новости, 07.04.2022

2022-04-07T14:04

2022-04-07T14:04

2022-04-07T14:04

общество

отчет михаила мишустина о работе правительства в 2021 году

михаил мишустин

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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Кабмин еженедельно мониторит ситуацию на рынке труда, пока резкого сокращения занятости не происходит, все меры принимаются на опережение, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин."Мы еженедельно мониторим ситуацию на рынке труда. Пока резкого сокращения занятости не происходит. Но мы, конечно, действуем на опережение, чтобы люди не остались наедине со своими трудностями. Заранее приняли целый ряд превентивных мер, которые были уже опробованы в начале пандемии коронавируса", - сказал Мишустин, выступая в Госдуме с отчетом правительства.Теперь в службы занятости, по его словам, можно обратиться не после сокращения или закрытия предприятия, а как только возникают такие ситуации."Мы создаем новые временные рабочие места для граждан, находящихся под риском увольнения. И оплачиваемые общественные работы для тех, кто потерял место. Расширяем возможности пройти переобучение. Будут запущены курсы для более чем 200 тысяч человек", - отметил Мишустин.Он напомнил о специальной программе содействия молодежной занятости. По словам Мишустина, по инициативе спикеров Госдумы и Совфеда Вячеслава Володина и Валентины Матвиенко было увеличено ее финансирование на текущий год."Оно сейчас составляет 10 миллиардов рублей. За счет этих средств, в том числе, будем поощрять работодателей, которые принимают сотрудников до 30 лет. Даже без образования. Такие компании получают субсидию в размере трех минимальных размеров оплаты труда", - пояснил Мишустин.Он сообщил в Госдуме и о продолжении практики социального контракта. "В прошлом году его заключили около 280 тысяч человек. А сейчас это могут сделать и те, кто потерял работу после первого марта. Но прежде всего для ведения предпринимательской деятельности, фермерства, развития личного хозяйства", - сказал премьер.

https://ria.ru/20220407/it-1782288226.html

https://ria.ru/20220328/zarplata-1780033978.html

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2022

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мишустин о ситуации на рынке труда КАБМИН ЕЖЕНЕДЕЛЬНО МОНИТОРИТ СИТУАЦИЮ НА РЫНКЕ ТРУДА, ПОКА РЕЗКОГО СОКРАЩЕНИЯ ЗАНЯТОСТИ НЕ ПРОИСХОДИТ, ВСЕ МЕРЫ ПРИНИМАЮТСЯ НА ОПЕРЕЖЕНИЕ - МИШУСТИН 2022-04-07T14:04 true PT1M31S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

общество, отчет михаила мишустина о работе правительства в 2021 году, михаил мишустин