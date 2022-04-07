Рейтинг@Mail.ru
Мишустин рассказал о ситуации на рынке труда - РИА Новости, 07.04.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220407/zanyatost-1782295169.html
Мишустин рассказал о ситуации на рынке труда
Мишустин рассказал о ситуации на рынке труда - РИА Новости, 07.04.2022
Мишустин рассказал о ситуации на рынке труда
Кабмин еженедельно мониторит ситуацию на рынке труда, пока резкого сокращения занятости не происходит, все меры принимаются на опережение, заявил... РИА Новости, 07.04.2022
2022-04-07T14:04
2022-04-07T14:04
общество
отчет михаила мишустина о работе правительства в 2021 году
михаил мишустин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/07/1782291486_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_8ee5c30b8abaf9add9e73dd6f4bd3ac3.jpg
МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Кабмин еженедельно мониторит ситуацию на рынке труда, пока резкого сокращения занятости не происходит, все меры принимаются на опережение, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин."Мы еженедельно мониторим ситуацию на рынке труда. Пока резкого сокращения занятости не происходит. Но мы, конечно, действуем на опережение, чтобы люди не остались наедине со своими трудностями. Заранее приняли целый ряд превентивных мер, которые были уже опробованы в начале пандемии коронавируса", - сказал Мишустин, выступая в Госдуме с отчетом правительства.Теперь в службы занятости, по его словам, можно обратиться не после сокращения или закрытия предприятия, а как только возникают такие ситуации."Мы создаем новые временные рабочие места для граждан, находящихся под риском увольнения. И оплачиваемые общественные работы для тех, кто потерял место. Расширяем возможности пройти переобучение. Будут запущены курсы для более чем 200 тысяч человек", - отметил Мишустин.Он напомнил о специальной программе содействия молодежной занятости. По словам Мишустина, по инициативе спикеров Госдумы и Совфеда Вячеслава Володина и Валентины Матвиенко было увеличено ее финансирование на текущий год."Оно сейчас составляет 10 миллиардов рублей. За счет этих средств, в том числе, будем поощрять работодателей, которые принимают сотрудников до 30 лет. Даже без образования. Такие компании получают субсидию в размере трех минимальных размеров оплаты труда", - пояснил Мишустин.Он сообщил в Госдуме и о продолжении практики социального контракта. "В прошлом году его заключили около 280 тысяч человек. А сейчас это могут сделать и те, кто потерял работу после первого марта. Но прежде всего для ведения предпринимательской деятельности, фермерства, развития личного хозяйства", - сказал премьер.
https://ria.ru/20220407/it-1782288226.html
https://ria.ru/20220328/zarplata-1780033978.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Мишустин о ситуации на рынке труда
КАБМИН ЕЖЕНЕДЕЛЬНО МОНИТОРИТ СИТУАЦИЮ НА РЫНКЕ ТРУДА, ПОКА РЕЗКОГО СОКРАЩЕНИЯ ЗАНЯТОСТИ НЕ ПРОИСХОДИТ, ВСЕ МЕРЫ ПРИНИМАЮТСЯ НА ОПЕРЕЖЕНИЕ - МИШУСТИН
2022-04-07T14:04
true
PT1M31S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/07/1782291486_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_228f1f4c797697dfbab39028a7ad35af.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, отчет михаила мишустина о работе правительства в 2021 году, михаил мишустин
14:04 07.04.2022
 
Мишустин рассказал о ситуации на рынке труда

Премьер Мишустин: резкого сокращения занятости на рынке труда нет

Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Кабмин еженедельно мониторит ситуацию на рынке труда, пока резкого сокращения занятости не происходит, все меры принимаются на опережение, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
"Мы еженедельно мониторим ситуацию на рынке труда. Пока резкого сокращения занятости не происходит. Но мы, конечно, действуем на опережение, чтобы люди не остались наедине со своими трудностями. Заранее приняли целый ряд превентивных мер, которые были уже опробованы в начале пандемии коронавируса", - сказал Мишустин, выступая в Госдуме с отчетом правительства.
Теперь в службы занятости, по его словам, можно обратиться не после сокращения или закрытия предприятия, а как только возникают такие ситуации.
"Мы создаем новые временные рабочие места для граждан, находящихся под риском увольнения. И оплачиваемые общественные работы для тех, кто потерял место. Расширяем возможности пройти переобучение. Будут запущены курсы для более чем 200 тысяч человек", - отметил Мишустин.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает с ежегодным отчетом правительства РФ в Государственной думе РФ - РИА Новости, 1920, 07.04.2022
Вчера, 13:42
Мишустин призвал создавать условия для молодых IT-специалистов
Он напомнил о специальной программе содействия молодежной занятости. По словам Мишустина, по инициативе спикеров Госдумы и Совфеда Вячеслава Володина и Валентины Матвиенко было увеличено ее финансирование на текущий год.
"Оно сейчас составляет 10 миллиардов рублей. За счет этих средств, в том числе, будем поощрять работодателей, которые принимают сотрудников до 30 лет. Даже без образования. Такие компании получают субсидию в размере трех минимальных размеров оплаты труда", - пояснил Мишустин.
Он сообщил в Госдуме и о продолжении практики социального контракта. "В прошлом году его заключили около 280 тысяч человек. А сейчас это могут сделать и те, кто потерял работу после первого марта. Но прежде всего для ведения предпринимательской деятельности, фермерства, развития личного хозяйства", - сказал премьер.
Рейтинг регионов по зарплатам в малых и средних населенных пунктах
28 марта, 00:18Инфографика
Рейтинг регионов по зарплатам в малых и средних населенных пунктах
 
ОбществоОтчет Михаила Мишустина о работе правительства в 2021 годуМихаил Мишустин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала