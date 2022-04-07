https://ria.ru/20220407/zalozhniki-1782405259.html
Националисты на Украине сдерживают более 6,4 тысячи иностранцев
Националисты на Украине сдерживают более 6,4 тысячи иностранцев - РИА Новости, 07.04.2022
Националисты на Украине сдерживают более 6,4 тысячи иностранцев
Более 6,4 тысяч иностранцев остаются в качестве живого щита в заложниках у украинских националистов, также на Украине заблокированы 67 иностранных судов, заявил РИА Новости, 07.04.2022
2022-04-07T22:04
2022-04-07T22:04
2022-04-07T22:05
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
мариуполь
вооруженные силы украины
международная морская организация
украина
михаил мизинцев
национальный центр управления обороной рф
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МОСКВА, 7 апр – РИА Новости. Более 6,4 тысяч иностранцев остаются в качестве живого щита в заложниках у украинских националистов, также на Украине заблокированы 67 иностранных судов, заявил на брифинге в четверг начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев."Украинские националисты продолжают удерживать в заложниках в качестве "живого щита" 6 444 иностранных гражданина из 15 государств. Кроме того, украинская сторона продолжает блокировать 67 иностранных судов в своих портах", - сказал Мизинцев.По его словам, судам мешают безопасно выйти в открытое море созданные киевским режимом угроза обстрела и высокая минная опасность во внутренних водах и территориальном море."Подтверждением этому стал обстрел 5 апреля 2022 года подразделениями ВСУ заблокированного в порту Мариуполь турецкого судна "Азбург" с украинским экипажем на борту", - отметил Мизинцев.Он напомнил, что Вооруженные силы России ежедневно с 8.00 до 19.00 мск открывают морской гуманитарный коридор - безопасную полосу движения в юго-западном направлении от территориального моря Украины протяженностью 80 и шириной 3 морских мили.Украинская же сторона не подтверждает готовность обеспечить безопасность выхода иностранных судов в район сбора и всячески уклоняется от взаимодействия с Международной морской организацией по решению данного вопроса, продолжая использовать заблокированные в своих портах суда и экипажи в качестве живого щита, рассказал начальник Национального центра управления обороной РФ."В очередной раз призываем руководство компаний судовладельцев оказать давление на официальный Киев для незамедлительного принятия мер, направленных на деблокирование и обеспечение безопасности выхода судов иностранных государств из портов Украины", - добавил он.
https://ria.ru/20220407/ukraina-1782360185.html
https://ria.ru/20220307/ukraina-1776920178.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, мариуполь, вооруженные силы украины, международная морская организация, украина, михаил мизинцев, национальный центр управления обороной рф, министерство обороны рф (минобороны рф)
22:04 07.04.2022 (обновлено: 22:05 07.04.2022)
Националисты на Украине сдерживают более 6,4 тысячи иностранцев
Минобороны: более 6,4 тысячи иностранцев остаются в заложниках у националистов на Украине