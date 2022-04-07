12:24 07.04.2022 (обновлено: 12:46 07.04.2022)
Мишустин попросил ускорить принятие закона о донорах костного мозга
Премьер Мишустин попросил ускорить принятие закона о регистре доноров костного мозга
© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанк Председатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает с ежегодным отчетом правительства РФ в Государственной думе РФ
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает с ежегодным отчетом правительства РФ в Государственной думе РФ
МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин попросил Госдуму ускорить рассмотрение законопроекта о создании единого федерального регистра доноров костного мозга.
"Правительством внесен в Государственную Думу и уже принят в первом чтении законопроект о создании единого федерального регистра доноров костного мозга. Через него можно будет быстрее находить добровольцев по всей стране. Хочу обратиться к вам, уважаемые коллеги, с просьбой ускорить рассмотрение законопроекта. Это вопрос спасения сотен тысяч человеческих жизней", - сказал Мишустин в ходе своего выступления в Госдуме с отчетом о работе правительства за год.
Он отметил, что детям, страдающим лейкозом, трансплантация костного мозга "часто позволяет навсегда забыть о недуге".
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