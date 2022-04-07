https://ria.ru/20220407/zakonoproekt-1782261454.html

Мишустин попросил ускорить принятие закона о донорах костного мозга

Мишустин попросил ускорить принятие закона о донорах костного мозга - РИА Новости, 07.04.2022

Мишустин попросил ускорить принятие закона о донорах костного мозга

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин попросил Госдуму ускорить рассмотрение законопроекта о создании единого федерального регистра доноров костного мозга. РИА Новости, 07.04.2022

2022-04-07T12:24

2022-04-07T12:24

2022-04-07T12:46

общество

михаил мишустин

отчет михаила мишустина о работе правительства в 2021 году

госдума рф

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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин попросил Госдуму ускорить рассмотрение законопроекта о создании единого федерального регистра доноров костного мозга."Правительством внесен в Государственную Думу и уже принят в первом чтении законопроект о создании единого федерального регистра доноров костного мозга. Через него можно будет быстрее находить добровольцев по всей стране. Хочу обратиться к вам, уважаемые коллеги, с просьбой ускорить рассмотрение законопроекта. Это вопрос спасения сотен тысяч человеческих жизней", - сказал Мишустин в ходе своего выступления в Госдуме с отчетом о работе правительства за год.Он отметил, что детям, страдающим лейкозом, трансплантация костного мозга "часто позволяет навсегда забыть о недуге".

https://ria.ru/20210527/golikova-1734373944.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, михаил мишустин, отчет михаила мишустина о работе правительства в 2021 году, госдума рф