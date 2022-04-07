https://ria.ru/20220407/zaderzhanie-1782232107.html
В Крыму задержали бойца крымско-татарского батальона
В Крыму задержали бойца крымско-татарского батальона - РИА Новости, 07.04.2022
В Крыму задержали бойца крымско-татарского батальона
Участник незаконного в России вооруженного формирования "Крымско-татарский добровольческий батальон имени Номана Челебиджихана" задержан при пересечении границы РИА Новости, 07.04.2022
2022-04-07T10:39
2022-04-07T10:39
2022-04-07T13:20
происшествия
фсб
республика крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 апр — РИА Новости. Участник незаконного в России вооруженного формирования "Крымско-татарский добровольческий батальон имени Номана Челебиджихана" задержан при пересечении границы в Крыму под видом беженца, он арестован судом на два месяца, сообщила пресс-служба управления ФСБ по Республике Крым и Севастополю.Задержанный осуществлял обеспечение батальона материальными ресурсами, обмундированием и продуктами питания. Кроме того, он неоднократно принимал участие в антироссийских акциях на территории Генического района Херсонской области, в том числе в период проведения спецоперации на Украине, сообщили в ведомстве."В марте 2022 года мужчина был задержан сотрудниками УФСБ при пересечении государственной границы Российской Федерации под видом беженца. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 208 УК Российской Федерации. Киевским районным судом Симферополя ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца", — говорится в сообщении.Санкция статьи об участии в незаконном вооруженном формировании предусматривает до 15 лет лишения свободы.
https://radiosputnik.ria.ru/20220331/fsb-1781090590.html
республика крым
РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Задержание участника незаконного вооруженного формирования в Крыму, выдающего себя за беженца
ФСБ: в Крыму при пересечении границы под видом беженца задержан участник незаконного вооруженного формирования "Крымско-татарский батальон Челебиджихана"
2022-04-07T10:39
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PT0M33S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, фсб, республика крым
10:39 07.04.2022 (обновлено: 13:20 07.04.2022)
В Крыму задержали бойца крымско-татарского батальона
ФСБ задержала в Крыму бойца крымско-татарского батальона под видом беженца