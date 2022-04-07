https://ria.ru/20220407/yuan-1782199240.html

Экономист научил, как заработать на вложениях в юань

Экономист научил, как заработать на вложениях в юань - РИА Новости, 07.04.2022

Экономист научил, как заработать на вложениях в юань

У вложений в китайские юани есть как плюсы, так и минусы - с одной стороны, они вполне выгодны для россиян с учетом ограничений на операции с долларом и евро, с РИА Новости, 07.04.2022

2022-04-07T01:16

2022-04-07T01:16

2022-04-07T01:16

экономика

китай

московская биржа

россия

юань

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/realty/40689/91/406899118_0:126:3195:1923_1920x0_80_0_0_49067041ce682712848a5db63c252567.jpg

МОСКВА, 7 апр – РИА Новости. У вложений в китайские юани есть как плюсы, так и минусы - с одной стороны, они вполне выгодны для россиян с учетом ограничений на операции с долларом и евро, с другой имеют определенные риски и ограничения, предупредил в беседе с агентством “Прайм” аналитик ФГ “Финам” Александр Потавин.Он напомнил, что юань - не самая привычная валюта для граждан, и пока работают с ней очень немного банков. “Без проблем купить юань, чтобы потом просто держать его в расчете на рост, можно через брокера на Московской бирже. Там юани торгуются лотами по 1000 единиц, то есть по текущему курсу 1000 юаней стоят около 13 300 руб. плюс комиссия брокера”, - рассказал собеседник агентства.Хранить юани можно на депозите или брокерском счете - в каждом случае есть свои особенности. При этом важно осознавать, что эта валюта не являются свободно конвертируемой, поскольку в Китае действуют ограничения на валютные операции.

https://ria.ru/20220406/dollar-1782163971.html

китай

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Алексей Калабанов

Алексей Калабанов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алексей Калабанов

экономика, китай, московская биржа, россия, юань