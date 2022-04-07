https://ria.ru/20220407/yuan-1782199240.html
Экономист научил, как заработать на вложениях в юань
Экономист научил, как заработать на вложениях в юань - РИА Новости, 07.04.2022
Экономист научил, как заработать на вложениях в юань
У вложений в китайские юани есть как плюсы, так и минусы - с одной стороны, они вполне выгодны для россиян с учетом ограничений на операции с долларом и евро, с РИА Новости, 07.04.2022
2022-04-07T01:16
2022-04-07T01:16
2022-04-07T01:16
экономика
китай
московская биржа
россия
юань
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МОСКВА, 7 апр – РИА Новости. У вложений в китайские юани есть как плюсы, так и минусы - с одной стороны, они вполне выгодны для россиян с учетом ограничений на операции с долларом и евро, с другой имеют определенные риски и ограничения, предупредил в беседе с агентством “Прайм” аналитик ФГ “Финам” Александр Потавин.Он напомнил, что юань - не самая привычная валюта для граждан, и пока работают с ней очень немного банков. “Без проблем купить юань, чтобы потом просто держать его в расчете на рост, можно через брокера на Московской бирже. Там юани торгуются лотами по 1000 единиц, то есть по текущему курсу 1000 юаней стоят около 13 300 руб. плюс комиссия брокера”, - рассказал собеседник агентства.Хранить юани можно на депозите или брокерском счете - в каждом случае есть свои особенности. При этом важно осознавать, что эта валюта не являются свободно конвертируемой, поскольку в Китае действуют ограничения на валютные операции.
https://ria.ru/20220406/dollar-1782163971.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, китай, московская биржа, россия, юань
Экономист научил, как заработать на вложениях в юань
Экономист Потавин предупредил, что юань не является свободно конвертируемой валютой