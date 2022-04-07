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Саудовская Аравия окажет Йемену срочную экономическую помощь - РИА Новости, 07.04.2022
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Саудовская Аравия окажет Йемену срочную экономическую помощь
Саудовская Аравия окажет Йемену срочную экономическую помощь - РИА Новости, 07.04.2022
Саудовская Аравия окажет Йемену срочную экономическую помощь
Саудовская Аравия приняла решение о выделении властям Йемена срочной экономической помощи в размере 3 миллиардов долларов, сообщило в четверг Саудовское... РИА Новости, 07.04.2022
2022-04-07T08:55
2022-04-07T08:55
в мире
йемен
саудовская аравия
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ДОХА, 7 апр - РИА Новости. Саудовская Аравия приняла решение о выделении властям Йемена срочной экономической помощи в размере 3 миллиардов долларов, сообщило в четверг Саудовское агентство новостей SPA."Королевство Саудовская Аравия объявляет о решении выделить срочную экономическую помощь Йемену в размере 3 миллиардов долларов", - отмечается в сообщении агентства.Ранее Саудовская Аравия заявила о своей поддержке созданного в четверг президентского руководящего совета Йемена, которому передал свои полномочия президент Йемена Абд Раббу Мансур Хади, против пребывания у власти которого с 2014 года возражают захватившие власть на севере страны сторонники движения "Ансар Алла" (хуситы).Как разъяснило агентство, 2 миллиарда долларов, которые выделят совместно Саудовская Аравия и ОАЭ, пойдут на поддержку центробанка Йемена, 600 миллионов долларов поступят в фонд приобретения топлива, остальные средства будут потрачены на проекты развития в Йемене.Кроме того, Саудовская Аравия призвала созвать международную конференцию для сбора необходимой финансовой помощи на поддержку йеменской экономики и центробанка Йемена.Ранее руководство королевства призвало новый президентский совет Йемена начать переговоры с правящими на севере хуситами под эгидой ООН, чтобы добиться окончательного решения гражданского конфликта в Йемене, который длится с 2014 года. В активную фазу этот конфликт перешел с вступлением в военные действия на стороне президента Йемена арабской коалиции во главе с Саудовской Аравией.
https://ria.ru/20220407/yemen-1782213087.html
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в мире, йемен, саудовская аравия, оаэ, оон, ансар алла
08:55 07.04.2022
 
Саудовская Аравия окажет Йемену срочную экономическую помощь

Саудовская Аравия выделит три миллиарда долларов для срочной экономической помощи Йемену

© AP Photo / Hani MohammedРазрушения в провинции Дхамар на юго-западе Йемена в результате авиаударов
Разрушения в провинции Дхамар на юго-западе Йемена в результате авиаударов - РИА Новости, 1920, 07.04.2022
© AP Photo / Hani Mohammed
Разрушения в провинции Дхамар на юго-западе Йемена в результате авиаударов. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОХА, 7 апр - РИА Новости. Саудовская Аравия приняла решение о выделении властям Йемена срочной экономической помощи в размере 3 миллиардов долларов, сообщило в четверг Саудовское агентство новостей SPA.
"Королевство Саудовская Аравия объявляет о решении выделить срочную экономическую помощь Йемену в размере 3 миллиардов долларов", - отмечается в сообщении агентства.
Разрушения в провинции Дхамар на юго-западе Йемена в результате авиаударов - РИА Новости, 1920, 07.04.2022
08:29
Саудовская Аравия призвала власти Йемена начать переговоры с хуситами
Ранее Саудовская Аравия заявила о своей поддержке созданного в четверг президентского руководящего совета Йемена, которому передал свои полномочия президент Йемена Абд Раббу Мансур Хади, против пребывания у власти которого с 2014 года возражают захватившие власть на севере страны сторонники движения "Ансар Алла" (хуситы).
Как разъяснило агентство, 2 миллиарда долларов, которые выделят совместно Саудовская Аравия и ОАЭ, пойдут на поддержку центробанка Йемена, 600 миллионов долларов поступят в фонд приобретения топлива, остальные средства будут потрачены на проекты развития в Йемене.
Кроме того, Саудовская Аравия призвала созвать международную конференцию для сбора необходимой финансовой помощи на поддержку йеменской экономики и центробанка Йемена.
Ранее руководство королевства призвало новый президентский совет Йемена начать переговоры с правящими на севере хуситами под эгидой ООН, чтобы добиться окончательного решения гражданского конфликта в Йемене, который длится с 2014 года. В активную фазу этот конфликт перешел с вступлением в военные действия на стороне президента Йемена арабской коалиции во главе с Саудовской Аравией.
Президент Йемена Абд-Раббу Мансур Хади - РИА Новости, 1920, 07.04.2022
07:50
Глава Йемена передал власть президентскому руководящему совету
 
В миреЙеменСаудовская АравияОАЭООНАнсар Алла
 
 
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