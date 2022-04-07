Саудовская Аравия окажет Йемену срочную экономическую помощь
Саудовская Аравия выделит три миллиарда долларов для срочной экономической помощи Йемену
© AP Photo / Hani MohammedРазрушения в провинции Дхамар на юго-западе Йемена в результате авиаударов
© AP Photo / Hani Mohammed
Разрушения в провинции Дхамар на юго-западе Йемена в результате авиаударов. Архивное фото
ДОХА, 7 апр - РИА Новости. Саудовская Аравия приняла решение о выделении властям Йемена срочной экономической помощи в размере 3 миллиардов долларов, сообщило в четверг Саудовское агентство новостей SPA.
"Королевство Саудовская Аравия объявляет о решении выделить срочную экономическую помощь Йемену в размере 3 миллиардов долларов", - отмечается в сообщении агентства.
Ранее Саудовская Аравия заявила о своей поддержке созданного в четверг президентского руководящего совета Йемена, которому передал свои полномочия президент Йемена Абд Раббу Мансур Хади, против пребывания у власти которого с 2014 года возражают захватившие власть на севере страны сторонники движения "Ансар Алла" (хуситы).
Как разъяснило агентство, 2 миллиарда долларов, которые выделят совместно Саудовская Аравия и ОАЭ, пойдут на поддержку центробанка Йемена, 600 миллионов долларов поступят в фонд приобретения топлива, остальные средства будут потрачены на проекты развития в Йемене.
Кроме того, Саудовская Аравия призвала созвать международную конференцию для сбора необходимой финансовой помощи на поддержку йеменской экономики и центробанка Йемена.
Ранее руководство королевства призвало новый президентский совет Йемена начать переговоры с правящими на севере хуситами под эгидой ООН, чтобы добиться окончательного решения гражданского конфликта в Йемене, который длится с 2014 года. В активную фазу этот конфликт перешел с вступлением в военные действия на стороне президента Йемена арабской коалиции во главе с Саудовской Аравией.