https://ria.ru/20220407/yaponiya-1782237625.html

Япония высвободит нефть из государственных и частных резервов

Япония высвободит нефть из государственных и частных резервов - РИА Новости, 07.04.2022

Япония высвободит нефть из государственных и частных резервов

Япония планирует в координации с Международным энергетическим агентством высвободить около 15 миллионов баррелей нефти из государственных и частых резервов,... РИА Новости, 07.04.2022

2022-04-07T11:05

2022-04-07T11:05

2022-04-07T11:05

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экономика

япония

международное энергетическое агентство

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ТОКИО, 7 апр - РИА Новости. Япония планирует в координации с Международным энергетическим агентством высвободить около 15 миллионов баррелей нефти из государственных и частых резервов, сообщило агентство Киодо.Ранее в четверг генеральный секретарь японского правительства Хирокадзу Мацуно заявил, что Токио намерен содействовать инициативе по новому выпуску запасов нефти из стратегических резервов США и стран Международного энергетического агентства (МЭА), однако детали того, как это будет осуществлено, все еще прорабатываются.Накануне агентство Блумберг со ссылкой на знакомые с ситуацией источники сообщило, что США вместе с другими странами МЭА планируют выпустить на рынок 240 миллионов баррелей нефти из стратегических резервов. Как уже заявлял американский президент Джо Байден, на Соединенные Штаты придется 180 миллионов баррелей, выпускаться они будут по 1 миллиону ежедневно с мая по октябрь. Таким образом, остальные страны МЭА обеспечат еще 60 миллионов.В марте МЭА уже сообщало о своем решении высвободить 61,7 миллиона баррелей нефти или около 3% от общего экстренного запаса стран организации. Предполагается, что новый объем выпуска пойдет в дополнение к этому уже объявленному объему, его цель - стабилизация рынка нефти и снижение волатильности цен.

https://ria.ru/20220406/dokhody-1782196728.html

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, экономика, япония, международное энергетическое агентство