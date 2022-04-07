Рейтинг@Mail.ru
Правительство Греции назвало выступление азовцев перед парламентом ошибкой - РИА Новости, 07.04.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220407/vystuplenie-1782333305.html
Правительство Греции назвало выступление азовцев перед парламентом ошибкой
Правительство Греции назвало выступление азовцев перед парламентом ошибкой - РИА Новости, 07.04.2022
Правительство Греции назвало выступление азовцев перед парламентом ошибкой
Правительство Греции считает "ошибочным" выступление перед греческим парламентом нацистов из "Азова", но считает возмутительным использовать эту ошибку, чтобы... РИА Новости, 07.04.2022
2022-04-07T16:10
2022-04-07T18:49
обострение ситуации в днр и лнр
владимир зеленский
алексис ципрас
в мире
греция
сириза
парламент греции
батальон "азов"
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/07/1782376587_0:62:3072:1790_1920x0_80_0_0_c9fce6d0a85220b56b059ac181ff6509.jpg
АФИНЫ, 7 апр – РИА Новости. Правительство Греции считает "ошибочным" выступление перед греческим парламентом нацистов из "Азова", но считает возмутительным использовать эту ошибку, чтобы "оправдать российское вторжение", заявил заместитель министра при премьер-министре, официальный представитель правительства Яннис Иконому.В четверг во время телевыступления в парламенте Греции Владимира Зеленского было показано обращение двух боевиков греческого происхождения из нацистского полка "Азов". Это вызвало политический скандал, партии назвали это "позором"."Президент Зеленский в своем выступлении перед греческим парламентом описал страдания, причиненные украинскому народу российским вторжением, и акцентировал внимание на героическом сопротивлении своего народа. Включение в речь сообщения члена батальона "Азов" было ошибочным и неуспешным", - говорится в заявлении Иконому."Однако возмутительно и недостойно использование этой ошибки со стороны части оппозиции, возглавляемой г-м Ципрасом, чтобы еще раз оправдать российское вторжение. Вторжение, которое приводит к казням среди гражданского населения и гуманитарным катастрофам. Если что-то и позорно, так это не занимать четкую позицию. Позор - это равноудаленность и позиция повинности, которые они представили сегодня в парламенте", - говорится в документе.На выступлении Зеленского в парламенте в полном составе была лишь правящая партия "Новая демократия". Ее депутаты стоя аплодировали выступавшим.Лидер официальной оппозиции из партии СИРИЗА Алексис Ципрас не аплодировал и не встал. На заседании была часть депутатов СИРИЗА. Представители партии после заседания сказали, что недопустимо было приглашать "азовцев" и что это "позор".Присутствовали также партия КИНАЛ ("Движение перемен", бывшее ПАСОК) и представитель партии МЕРА25, который ушел, как только стал выступать боевик из "Азова".Компартия Греции (КПГ) и правая партия "Греческое решение" отказались присутствовать на выступлении Зеленского, которое они впоследствии назвали позорным.
https://ria.ru/20220407/zelenskiy-1782250684.html
https://ria.ru/20220406/zelenskiy-1782047261.html
https://ria.ru/20220406/zelenskiy-1782013453.html
греция
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Маркова
Ольга Маркова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/07/1782376587_256:0:2987:2048_1920x0_80_0_0_a1b19b5b282c8f8322daa4f7bd81226f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
владимир зеленский, алексис ципрас, в мире, греция, сириза, парламент греции, батальон "азов", украина
16:10 07.04.2022 (обновлено: 18:49 07.04.2022)
 
Правительство Греции назвало выступление азовцев перед парламентом ошибкой

Правительство Греции назвало выступление боевиков "Азова" перед парламентом ошибочным

© РИА Новости / Костис Нтантамис / Перейти в фотобанкЧлен батальона "Азов" (против бойцов которого в России возбуждено уголовное дело) на экране во время выступления президента Украины Владимира Зеленского в режиме видеосвязи перед парламентом Греции в Афинах
Член батальона Азов (против бойцов которого в России возбуждено уголовное дело) на экране во время выступления президента Украины Владимира Зеленского в режиме видеосвязи перед парламентом Греции в Афинах - РИА Новости, 1920, 07.04.2022
© РИА Новости / Костис Нтантамис
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
АФИНЫ, 7 апр – РИА Новости. Правительство Греции считает "ошибочным" выступление перед греческим парламентом нацистов из "Азова", но считает возмутительным использовать эту ошибку, чтобы "оправдать российское вторжение", заявил заместитель министра при премьер-министре, официальный представитель правительства Яннис Иконому.
В четверг во время телевыступления в парламенте Греции Владимира Зеленского было показано обращение двух боевиков греческого происхождения из нацистского полка "Азов". Это вызвало политический скандал, партии назвали это "позором".
"Президент Зеленский в своем выступлении перед греческим парламентом описал страдания, причиненные украинскому народу российским вторжением, и акцентировал внимание на героическом сопротивлении своего народа. Включение в речь сообщения члена батальона "Азов" было ошибочным и неуспешным", - говорится в заявлении Иконому.
"Однако возмутительно и недостойно использование этой ошибки со стороны части оппозиции, возглавляемой г-м Ципрасом, чтобы еще раз оправдать российское вторжение. Вторжение, которое приводит к казням среди гражданского населения и гуманитарным катастрофам. Если что-то и позорно, так это не занимать четкую позицию. Позор - это равноудаленность и позиция повинности, которые они представили сегодня в парламенте", - говорится в документе.
Президент Украины Владимир Зеленский во время телеобращения - РИА Новости, 1920, 07.04.2022
Вчера, 11:45Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
"Пусть ЕС и платит": британцев возмутили очередные требования Зеленского
На выступлении Зеленского в парламенте в полном составе была лишь правящая партия "Новая демократия". Ее депутаты стоя аплодировали выступавшим.
Лидер официальной оппозиции из партии СИРИЗА Алексис Ципрас не аплодировал и не встал. На заседании была часть депутатов СИРИЗА. Представители партии после заседания сказали, что недопустимо было приглашать "азовцев" и что это "позор".
Президент Украины Владимир Зеленский во время телеобращения - РИА Новости, 1920, 06.04.2022
6 апреля, 12:20
В Сети высмеяли идею Зеленского превратить Украину в "большой Израиль"
Присутствовали также партия КИНАЛ ("Движение перемен", бывшее ПАСОК) и представитель партии МЕРА25, который ушел, как только стал выступать боевик из "Азова".
Компартия Греции (КПГ) и правая партия "Греческое решение" отказались присутствовать на выступлении Зеленского, которое они впоследствии назвали позорным.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 06.04.2022
6 апреля, 09:18Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Захарова предложила Зеленскому самораспуститься
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВладимир ЗеленскийАлексис ЦипрасВ миреГрецияСИРИЗАПарламент ГрецииБатальон "Азов"Украина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала