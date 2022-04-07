https://ria.ru/20220407/vystuplenie-1782333305.html

Правительство Греции назвало выступление азовцев перед парламентом ошибкой

Правительство Греции назвало выступление азовцев перед парламентом ошибкой - РИА Новости, 07.04.2022

Правительство Греции назвало выступление азовцев перед парламентом ошибкой

Правительство Греции считает "ошибочным" выступление перед греческим парламентом нацистов из "Азова", но считает возмутительным использовать эту ошибку, чтобы... РИА Новости, 07.04.2022

2022-04-07T16:10

2022-04-07T16:10

2022-04-07T18:49

обострение ситуации в днр и лнр

владимир зеленский

алексис ципрас

в мире

греция

сириза

парламент греции

батальон "азов"

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АФИНЫ, 7 апр – РИА Новости. Правительство Греции считает "ошибочным" выступление перед греческим парламентом нацистов из "Азова", но считает возмутительным использовать эту ошибку, чтобы "оправдать российское вторжение", заявил заместитель министра при премьер-министре, официальный представитель правительства Яннис Иконому.В четверг во время телевыступления в парламенте Греции Владимира Зеленского было показано обращение двух боевиков греческого происхождения из нацистского полка "Азов". Это вызвало политический скандал, партии назвали это "позором"."Президент Зеленский в своем выступлении перед греческим парламентом описал страдания, причиненные украинскому народу российским вторжением, и акцентировал внимание на героическом сопротивлении своего народа. Включение в речь сообщения члена батальона "Азов" было ошибочным и неуспешным", - говорится в заявлении Иконому."Однако возмутительно и недостойно использование этой ошибки со стороны части оппозиции, возглавляемой г-м Ципрасом, чтобы еще раз оправдать российское вторжение. Вторжение, которое приводит к казням среди гражданского населения и гуманитарным катастрофам. Если что-то и позорно, так это не занимать четкую позицию. Позор - это равноудаленность и позиция повинности, которые они представили сегодня в парламенте", - говорится в документе.На выступлении Зеленского в парламенте в полном составе была лишь правящая партия "Новая демократия". Ее депутаты стоя аплодировали выступавшим.Лидер официальной оппозиции из партии СИРИЗА Алексис Ципрас не аплодировал и не встал. На заседании была часть депутатов СИРИЗА. Представители партии после заседания сказали, что недопустимо было приглашать "азовцев" и что это "позор".Присутствовали также партия КИНАЛ ("Движение перемен", бывшее ПАСОК) и представитель партии МЕРА25, который ушел, как только стал выступать боевик из "Азова".Компартия Греции (КПГ) и правая партия "Греческое решение" отказались присутствовать на выступлении Зеленского, которое они впоследствии назвали позорным.

https://ria.ru/20220407/zelenskiy-1782250684.html

https://ria.ru/20220406/zelenskiy-1782047261.html

https://ria.ru/20220406/zelenskiy-1782013453.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

владимир зеленский, алексис ципрас, в мире, греция, сириза, парламент греции, батальон "азов", украина