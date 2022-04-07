17:46 07.04.2022 (обновлено: 18:00 07.04.2022)
Бастрыкин поручил привлечь к ответу командира грузинского легиона ВСУ
Бастрыкин поручил привлечь к ответственности командира грузинского легиона ВСУ
© Фото : СК РФПредседатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин
© Фото : СК РФ
Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин
МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил привлечь к уголовной ответственности командира Грузинского легиона в составе украинских войск из-за нарушения правил ведения войны, сообщается в Telegram-канале СК РФ.
"Председатель Следственного комитета поручил Главному следственному управлению СК России привлечь к уголовной ответственности командира Грузинского легиона в составе Вооруженных сил Украины Мамулашвили в связи с нарушениями правил ведения войны, совершенными в отношении военнослужащих ВС РФ и сотрудников Росгвардии", - говорится в сообщении.
По имеющимся сведениям, представителями Грузинского легиона в составе Вооруженных сил Украины совершались преступления против военнослужащих ВС РФ. Кроме того, Мамулашвили заявил, что намерен "в дальнейшем подвергать пыткам и убивать российских военнослужащих и представителей бригады оперативного назначения Северо-Кавказского округа войск национальной гвардии РФ".
Подчеркивается, что такие действия прямо противоречат положениям Женевской конвенции от 12 августа 1949 года об обращении с военнопленными. В связи с этим Бастрыкин поручил следователям установить обстоятельства совершения преступных деяний и привлечь всех причастных к этому лиц к уголовной ответственности.