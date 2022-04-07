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Бастрыкин поручил привлечь к ответу командира грузинского легиона ВСУ - РИА Новости, 07.04.2022
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220407/vsu-1782363417.html
Бастрыкин поручил привлечь к ответу командира грузинского легиона ВСУ
Бастрыкин поручил привлечь к ответу командира грузинского легиона ВСУ - РИА Новости, 07.04.2022
Бастрыкин поручил привлечь к ответу командира грузинского легиона ВСУ
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил привлечь к уголовной ответственности командира Грузинского легиона в составе украинских... РИА Новости, 07.04.2022
2022-04-07T17:46
2022-04-07T18:00
обострение ситуации в днр и лнр
вооруженные силы украины
в мире
россия
следственный комитет россии (ск рф)
александр бастрыкин
украина
грузия
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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил привлечь к уголовной ответственности командира Грузинского легиона в составе украинских войск из-за нарушения правил ведения войны, сообщается в Telegram-канале СК РФ."Председатель Следственного комитета поручил Главному следственному управлению СК России привлечь к уголовной ответственности командира Грузинского легиона в составе Вооруженных сил Украины Мамулашвили в связи с нарушениями правил ведения войны, совершенными в отношении военнослужащих ВС РФ и сотрудников Росгвардии", - говорится в сообщении.По имеющимся сведениям, представителями Грузинского легиона в составе Вооруженных сил Украины совершались преступления против военнослужащих ВС РФ. Кроме того, Мамулашвили заявил, что намерен "в дальнейшем подвергать пыткам и убивать российских военнослужащих и представителей бригады оперативного назначения Северо-Кавказского округа войск национальной гвардии РФ".Подчеркивается, что такие действия прямо противоречат положениям Женевской конвенции от 12 августа 1949 года об обращении с военнопленными. В связи с этим Бастрыкин поручил следователям установить обстоятельства совершения преступных деяний и привлечь всех причастных к этому лиц к уголовной ответственности.
https://ria.ru/20220307/ukraina-1776998676.html
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вооруженные силы украины, в мире, россия, следственный комитет россии (ск рф), александр бастрыкин, украина, грузия, ситуация в днр и лнр
17:46 07.04.2022 (обновлено: 18:00 07.04.2022)
 
Бастрыкин поручил привлечь к ответу командира грузинского легиона ВСУ

Бастрыкин поручил привлечь к ответственности командира грузинского легиона ВСУ

© Фото : СК РФПредседатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин
Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин - РИА Новости, 1920, 07.04.2022
© Фото : СК РФ
Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил привлечь к уголовной ответственности командира Грузинского легиона в составе украинских войск из-за нарушения правил ведения войны, сообщается в Telegram-канале СК РФ.
"Председатель Следственного комитета поручил Главному следственному управлению СК России привлечь к уголовной ответственности командира Грузинского легиона в составе Вооруженных сил Украины Мамулашвили в связи с нарушениями правил ведения войны, совершенными в отношении военнослужащих ВС РФ и сотрудников Росгвардии", - говорится в сообщении.
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По имеющимся сведениям, представителями Грузинского легиона в составе Вооруженных сил Украины совершались преступления против военнослужащих ВС РФ. Кроме того, Мамулашвили заявил, что намерен "в дальнейшем подвергать пыткам и убивать российских военнослужащих и представителей бригады оперативного назначения Северо-Кавказского округа войск национальной гвардии РФ".
Подчеркивается, что такие действия прямо противоречат положениям Женевской конвенции от 12 августа 1949 года об обращении с военнопленными. В связи с этим Бастрыкин поручил следователям установить обстоятельства совершения преступных деяний и привлечь всех причастных к этому лиц к уголовной ответственности.
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВооруженные силы УкраиныВ миреРоссияСледственный комитет России (СК РФ)Александр БастрыкинУкраинаГрузияСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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