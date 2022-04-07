https://ria.ru/20220407/vsu-1782363417.html

Бастрыкин поручил привлечь к ответу командира грузинского легиона ВСУ

Бастрыкин поручил привлечь к ответу командира грузинского легиона ВСУ - РИА Новости, 07.04.2022

Бастрыкин поручил привлечь к ответу командира грузинского легиона ВСУ

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил привлечь к уголовной ответственности командира Грузинского легиона в составе украинских... РИА Новости, 07.04.2022

2022-04-07T17:46

2022-04-07T17:46

2022-04-07T18:00

обострение ситуации в днр и лнр

вооруженные силы украины

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следственный комитет россии (ск рф)

александр бастрыкин

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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил привлечь к уголовной ответственности командира Грузинского легиона в составе украинских войск из-за нарушения правил ведения войны, сообщается в Telegram-канале СК РФ."Председатель Следственного комитета поручил Главному следственному управлению СК России привлечь к уголовной ответственности командира Грузинского легиона в составе Вооруженных сил Украины Мамулашвили в связи с нарушениями правил ведения войны, совершенными в отношении военнослужащих ВС РФ и сотрудников Росгвардии", - говорится в сообщении.По имеющимся сведениям, представителями Грузинского легиона в составе Вооруженных сил Украины совершались преступления против военнослужащих ВС РФ. Кроме того, Мамулашвили заявил, что намерен "в дальнейшем подвергать пыткам и убивать российских военнослужащих и представителей бригады оперативного назначения Северо-Кавказского округа войск национальной гвардии РФ".Подчеркивается, что такие действия прямо противоречат положениям Женевской конвенции от 12 августа 1949 года об обращении с военнопленными. В связи с этим Бастрыкин поручил следователям установить обстоятельства совершения преступных деяний и привлечь всех причастных к этому лиц к уголовной ответственности.

https://ria.ru/20220307/ukraina-1776998676.html

https://ria.ru/20220407/pytki-1782120777.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

вооруженные силы украины, в мире, россия, следственный комитет россии (ск рф), александр бастрыкин, украина, грузия, ситуация в днр и лнр