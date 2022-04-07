https://ria.ru/20220407/voyna-1782255619.html

Против России развязана экономическая война, заявил Мишустин

Против России развязана экономическая война, заявил Мишустин - РИА Новости, 07.04.2022

Против России развязана экономическая война, заявил Мишустин

Правительству предстоит решать "исторические задачи" в условиях беспрецедентного экономического давления на Россию, заявил глава кабмина Михаил Мишустин. РИА Новости, 07.04.2022

2022-04-07T12:09

2022-04-07T12:09

2022-04-07T13:33

михаил мишустин

украина

госдума рф

правительство рф

россия

экономика

санкции

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Правительству предстоит решать "исторические задачи" в условиях беспрецедентного экономического давления на Россию, заявил глава кабмина Михаил Мишустин."Сегодня перед Правительством и парламентом стоят без всякого преувеличения исторические вызовы и задачи. Против России развязана самая настоящая экономическая война. И от нашего с вами конструктивного взаимодействия зависит, как быстро мы сможем адаптировать экономику к новым реалиям и вернуть ее к поступательному развитию", — сказал премьер выступая в Госдуме с отчетом о работе кабинета министров.Запад усилил давление на Россию после начала военной операции на Украине. От системы SWIFT отключили крупные госбанки, множество компаний заявили о заморозке текущей деятельности в стране либо об уходе с российского рынка. В Евросоюзе также обсуждается отказ от импорта российских энергоносителей.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

"Против России развязана настоящая экономическая война" – Мишустин "Против России развязана настоящая экономическая война" – Мишустин 2022-04-07T12:09 true PT0M24S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

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