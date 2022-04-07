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Против России развязана экономическая война, заявил Мишустин
Против России развязана экономическая война, заявил Мишустин - РИА Новости, 07.04.2022
Против России развязана экономическая война, заявил Мишустин
Правительству предстоит решать "исторические задачи" в условиях беспрецедентного экономического давления на Россию, заявил глава кабмина Михаил Мишустин. РИА Новости, 07.04.2022
2022-04-07T12:09
2022-04-07T12:09
2022-04-07T13:33
михаил мишустин
украина
госдума рф
правительство рф
россия
экономика
санкции
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Правительству предстоит решать "исторические задачи" в условиях беспрецедентного экономического давления на Россию, заявил глава кабмина Михаил Мишустин."Сегодня перед Правительством и парламентом стоят без всякого преувеличения исторические вызовы и задачи. Против России развязана самая настоящая экономическая война. И от нашего с вами конструктивного взаимодействия зависит, как быстро мы сможем адаптировать экономику к новым реалиям и вернуть ее к поступательному развитию", — сказал премьер выступая в Госдуме с отчетом о работе кабинета министров.Запад усилил давление на Россию после начала военной операции на Украине. От системы SWIFT отключили крупные госбанки, множество компаний заявили о заморозке текущей деятельности в стране либо об уходе с российского рынка. В Евросоюзе также обсуждается отказ от импорта российских энергоносителей.
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internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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"Против России развязана настоящая экономическая война" – Мишустин
"Против России развязана настоящая экономическая война" – Мишустин
2022-04-07T12:09
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PT0M24S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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михаил мишустин, украина, госдума рф, правительство рф, россия, экономика, санкции, санкции в отношении россии, сша, евросоюз, отчет михаила мишустина о работе правительства в 2021 году
12:09 07.04.2022 (обновлено: 13:33 07.04.2022)
Против России развязана экономическая война, заявил Мишустин
Премьер Мишустин заявил, что против России развязана настоящая экономическая война