https://ria.ru/20220407/vodorazdel-1782240088.html

Лукашенко заявил о формировании "водораздела" между Востоком и Западом

Лукашенко заявил о формировании "водораздела" между Востоком и Западом - РИА Новости, 07.04.2022

Лукашенко заявил о формировании "водораздела" между Востоком и Западом

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что с началом российской военной спецоперации по демилитаризации Украины формируется новый "водораздел" между... РИА Новости, 07.04.2022

2022-04-07T11:18

2022-04-07T11:18

2022-04-07T12:27

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МИНСК, 7 апр – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что с началом российской военной спецоперации по демилитаризации Украины формируется новый "водораздел" между Востоком и Западом."Уже нет сомнений, что с началом российской операции в Украине завершилась целая историческая эпоха. В условиях обострения противостояния ведущих игроков стремительно формируется новый "водораздел" между Востоком и Западом", - сказал Лукашенко на расширенном заседании совбеза. Его слова приводит пресс-служба.Лукашенко подчеркнул, что это все началось не по причине российской военной операции на Украине. "Это началось давно. Чтобы выйти на столкновение лоб в лоб с Китаем, Америке надо было здесь разобраться. Европа, Россия, Украина, Беларусь… И пошло-поехало. И началось это, как минимум, с майдана. И не с последнего, а предыдущего перед последним майданом", - отметил глава государства.По его словам, США "надо было с Украиной, Беларусью разобраться, чтобы потом разбираться с Россией". "Что произошло в Украине в результате двух майданов, вы знаете. Следующими были мы. В 2020 году попробовали. Сломали рога и зубы - не получилось. Тогда понятна была стратегия, я это четко предвидел, - объединить нас с Россией в одну корзину и дождаться момента, чтобы нанести удар по Беларуси и России", - сказал Лукашенко.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220407/vengriya-1782180377.html

https://ria.ru/20220406/zapad-1782043830.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

в мире, владимир путин, россия, украина, донбасс, белоруссия, александр лукашенко