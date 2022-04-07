12:45 07.04.2022 (обновлено: 12:49 07.04.2022)
Украине нечего надеяться на бескорыстную помощь Запада, заявил Лукашенко
Президент Лукашенко: украинские предприятия могут оказаться под олигархами из США и ЕС
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
МИНСК, 7 апр – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Украине не стоит рассчитывать, что Запад будет бескорыстно помогать восстанавливать ее экономику, крупные предприятия могут оказаться подмятыми под олигархов из США и ЕС.
"Если еще хоть немного разума осталось у руководства Украины… они должны понимать, что после войны начнется период возрождения, восстановления. И если они думают, что просто так, бескорыстно, придут западные государства и Украину восстановят, - ничего подобного! Они если и будут строить и восстанавливать какой-то завод на Украине, это будет не украинского народа завод. Это будет завод той страны, которая будет восстанавливать. Таким образом, жесточайшая опасность в том, что на Украине вообще ничего не останется украинского. Даже олигархического. Все это будет подмято олигархами США и крупных стран Европейского союза", - сказал Лукашенко на заседании совбеза. Отрывок встречи опубликовал близкий к пресс-службе главы государства Тelegram-канал "Пул Первого".
В свою очередь пресс-служба приводит слова Лукашенко, который призвал руководство Украины "счастье искать у себя". "Как я давно говорю, три славянских народа должны наконец-то, осознав то, что происходит в мире в глобальном плане, сесть за стол и договориться. Договориться на равных", - подчеркнул он.
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