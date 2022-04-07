https://ria.ru/20220407/ukraina-1782269183.html

Украине нечего надеяться на бескорыстную помощь Запада, заявил Лукашенко

Украине нечего надеяться на бескорыстную помощь Запада, заявил Лукашенко - РИА Новости, 07.04.2022

Украине нечего надеяться на бескорыстную помощь Запада, заявил Лукашенко

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Украине не стоит рассчитывать, что Запад будет бескорыстно помогать восстанавливать ее экономику, крупные... РИА Новости, 07.04.2022

2022-04-07T12:45

2022-04-07T12:45

2022-04-07T12:49

ситуация в днр и лнр

обострение ситуации в днр и лнр

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александр лукашенко

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МИНСК, 7 апр – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Украине не стоит рассчитывать, что Запад будет бескорыстно помогать восстанавливать ее экономику, крупные предприятия могут оказаться подмятыми под олигархов из США и ЕС."Если еще хоть немного разума осталось у руководства Украины… они должны понимать, что после войны начнется период возрождения, восстановления. И если они думают, что просто так, бескорыстно, придут западные государства и Украину восстановят, - ничего подобного! Они если и будут строить и восстанавливать какой-то завод на Украине, это будет не украинского народа завод. Это будет завод той страны, которая будет восстанавливать. Таким образом, жесточайшая опасность в том, что на Украине вообще ничего не останется украинского. Даже олигархического. Все это будет подмято олигархами США и крупных стран Европейского союза", - сказал Лукашенко на заседании совбеза. Отрывок встречи опубликовал близкий к пресс-службе главы государства Тelegram-канал "Пул Первого".В свою очередь пресс-служба приводит слова Лукашенко, который призвал руководство Украины "счастье искать у себя". "Как я давно говорю, три славянских народа должны наконец-то, осознав то, что происходит в мире в глобальном плане, сесть за стол и договориться. Договориться на равных", - подчеркнул он.

https://ria.ru/20220403/ukraina-1781469605.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

ситуация в днр и лнр, в мире, украина, белоруссия, александр лукашенко, нато, сша