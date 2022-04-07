Рейтинг@Mail.ru
Украине нечего надеяться на бескорыстную помощь Запада, заявил Лукашенко - РИА Новости, 07.04.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220407/ukraina-1782269183.html
Украине нечего надеяться на бескорыстную помощь Запада, заявил Лукашенко
Украине нечего надеяться на бескорыстную помощь Запада, заявил Лукашенко - РИА Новости, 07.04.2022
Украине нечего надеяться на бескорыстную помощь Запада, заявил Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Украине не стоит рассчитывать, что Запад будет бескорыстно помогать восстанавливать ее экономику, крупные... РИА Новости, 07.04.2022
2022-04-07T12:45
2022-04-07T12:49
ситуация в днр и лнр
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
украина
белоруссия
александр лукашенко
нато
сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/12/1773649867_0:0:3184:1790_1920x0_80_0_0_7b6953d3af7de691662c06f7e4a24b4d.jpg
МИНСК, 7 апр – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Украине не стоит рассчитывать, что Запад будет бескорыстно помогать восстанавливать ее экономику, крупные предприятия могут оказаться подмятыми под олигархов из США и ЕС."Если еще хоть немного разума осталось у руководства Украины… они должны понимать, что после войны начнется период возрождения, восстановления. И если они думают, что просто так, бескорыстно, придут западные государства и Украину восстановят, - ничего подобного! Они если и будут строить и восстанавливать какой-то завод на Украине, это будет не украинского народа завод. Это будет завод той страны, которая будет восстанавливать. Таким образом, жесточайшая опасность в том, что на Украине вообще ничего не останется украинского. Даже олигархического. Все это будет подмято олигархами США и крупных стран Европейского союза", - сказал Лукашенко на заседании совбеза. Отрывок встречи опубликовал близкий к пресс-службе главы государства Тelegram-канал "Пул Первого".В свою очередь пресс-служба приводит слова Лукашенко, который призвал руководство Украины "счастье искать у себя". "Как я давно говорю, три славянских народа должны наконец-то, осознав то, что происходит в мире в глобальном плане, сесть за стол и договориться. Договориться на равных", - подчеркнул он.
https://ria.ru/20220403/ukraina-1781469605.html
украина
белоруссия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/12/1773649867_154:0:2885:2048_1920x0_80_0_0_37cfc17ad4f0914f8897ff647f9e7dbb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
ситуация в днр и лнр, в мире, украина, белоруссия, александр лукашенко, нато, сша
12:45 07.04.2022 (обновлено: 12:49 07.04.2022)
 
Украине нечего надеяться на бескорыстную помощь Запада, заявил Лукашенко

Президент Лукашенко: украинские предприятия могут оказаться под олигархами из США и ЕС

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 07.04.2022
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Читать ria.ru в
МИНСК, 7 апр – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Украине не стоит рассчитывать, что Запад будет бескорыстно помогать восстанавливать ее экономику, крупные предприятия могут оказаться подмятыми под олигархов из США и ЕС.
"Если еще хоть немного разума осталось у руководства Украины… они должны понимать, что после войны начнется период возрождения, восстановления. И если они думают, что просто так, бескорыстно, придут западные государства и Украину восстановят, - ничего подобного! Они если и будут строить и восстанавливать какой-то завод на Украине, это будет не украинского народа завод. Это будет завод той страны, которая будет восстанавливать. Таким образом, жесточайшая опасность в том, что на Украине вообще ничего не останется украинского. Даже олигархического. Все это будет подмято олигархами США и крупных стран Европейского союза", - сказал Лукашенко на заседании совбеза. Отрывок встречи опубликовал близкий к пресс-службе главы государства Тelegram-канал "Пул Первого".
В свою очередь пресс-служба приводит слова Лукашенко, который призвал руководство Украины "счастье искать у себя". "Как я давно говорю, три славянских народа должны наконец-то, осознав то, что происходит в мире в глобальном плане, сесть за стол и договориться. Договориться на равных", - подчеркнул он.
Флаги Украины и Правого сектора*, найденные в бывшем расположении ВСУ под Мариуполем - РИА Новости, 1920, 03.04.2022
3 апреля, 08:00
Что Россия должна сделать с Украиной
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРСитуация в ДНР и ЛНРВ миреУкраинаБелоруссияАлександр ЛукашенкоНАТОСША
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала