https://ria.ru/20220407/ukraina-1782228070.html

Российская авиация поразила 29 военных объектов на Украине

Российская авиация поразила 29 военных объектов на Украине - РИА Новости, 07.04.2022

Российская авиация поразила 29 военных объектов на Украине

За ночь российская боевая авиация уничтожила 29 украинских военных объектов, сообщил журналистам официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь... РИА Новости, 07.04.2022

2022-04-07T10:19

2022-04-07T10:19

2022-04-07T12:04

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

вооруженные силы украины

украина

министерство обороны рф (минобороны рф)

россия

игорь конашенков

воздушно-космические силы россии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/04/1781651451_0:150:3071:1877_1920x0_80_0_0_6ad704d3cf1f4243a1a149c343f61290.jpg

МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. За ночь российская боевая авиация уничтожила 29 украинских военных объектов, сообщил журналистам официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков."Среди них два командных пункта, радиолокатор подсветки целей и наведения зенитного ракетного комплекса С-300 в районе Курахово, семь артиллерийских батарей, склад ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов, а также десять опорных пунктов и районов сосредоточения украинской боевой техники", — сказал он.Кроме того, добавил Конашенков, высокоточные ракеты воздушного и морского базирования поразили четыре базы хранения горюче-смазочных материалов, откуда получали топливо группировки ВСУ под Харьковом, Николаевом и в Донбассе.Представитель Минобороны рассказал также, что средства ПВО за ночь сбили в небе над Донбассом пять беспилотников."Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 125 самолетов, 93 вертолета, 413 беспилотных летательных аппаратов, 227 зенитных ракетных комплексов, 1987 танков и других боевых бронированных машин, 218 установок реактивных систем залпового огня, 866 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 1894 единицы специальной военной автомобильной техники", — сказал он.Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Как заявляло Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. К 25 марта они выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://radiosputnik.ria.ru/20220407/spetsoperatsiya-1782208842.html

https://ria.ru/20220312/karta-1777737018.html

украина

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Маркова

Ольга Маркова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

в мире, вооруженные силы украины, украина, министерство обороны рф (минобороны рф), россия, игорь конашенков, воздушно-космические силы россии