Рейтинг@Mail.ru
Российская авиация поразила 29 военных объектов на Украине - РИА Новости, 07.04.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220407/ukraina-1782228070.html
Российская авиация поразила 29 военных объектов на Украине
Российская авиация поразила 29 военных объектов на Украине - РИА Новости, 07.04.2022
Российская авиация поразила 29 военных объектов на Украине
За ночь российская боевая авиация уничтожила 29 украинских военных объектов, сообщил журналистам официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь... РИА Новости, 07.04.2022
2022-04-07T10:19
2022-04-07T12:04
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
вооруженные силы украины
украина
министерство обороны рф (минобороны рф)
россия
игорь конашенков
воздушно-космические силы россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/04/1781651451_0:150:3071:1877_1920x0_80_0_0_6ad704d3cf1f4243a1a149c343f61290.jpg
МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. За ночь российская боевая авиация уничтожила 29 украинских военных объектов, сообщил журналистам официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков."Среди них два командных пункта, радиолокатор подсветки целей и наведения зенитного ракетного комплекса С-300 в районе Курахово, семь артиллерийских батарей, склад ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов, а также десять опорных пунктов и районов сосредоточения украинской боевой техники", — сказал он.Кроме того, добавил Конашенков, высокоточные ракеты воздушного и морского базирования поразили четыре базы хранения горюче-смазочных материалов, откуда получали топливо группировки ВСУ под Харьковом, Николаевом и в Донбассе.Представитель Минобороны рассказал также, что средства ПВО за ночь сбили в небе над Донбассом пять беспилотников."Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 125 самолетов, 93 вертолета, 413 беспилотных летательных аппаратов, 227 зенитных ракетных комплексов, 1987 танков и других боевых бронированных машин, 218 установок реактивных систем залпового огня, 866 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 1894 единицы специальной военной автомобильной техники", — сказал он.Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Как заявляло Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. К 25 марта они выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://radiosputnik.ria.ru/20220407/spetsoperatsiya-1782208842.html
https://ria.ru/20220312/karta-1777737018.html
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Маркова
Ольга Маркова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/04/1781651451_22:0:2753:2048_1920x0_80_0_0_8d3ad0504af2d1f220cc581db15b6887.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, вооруженные силы украины, украина, министерство обороны рф (минобороны рф), россия, игорь конашенков, воздушно-космические силы россии
10:19 07.04.2022 (обновлено: 12:04 07.04.2022)
 
Российская авиация поразила 29 военных объектов на Украине

Оперативно-тактическая авиация ВКС России поразила 29 военных объектов на Украине

© РИА Новости / Перейти в фотобанкУдарный вертолет Ми-24 в зоне проведения специальной военной операции на Украине
Ударный вертолет Ми-24 в зоне проведения специальной военной операции на Украине - РИА Новости, 1920, 07.04.2022
© РИА Новости
Перейти в фотобанк
Ударный вертолет Ми-24 в зоне проведения специальной военной операции на Украине
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. За ночь российская боевая авиация уничтожила 29 украинских военных объектов, сообщил журналистам официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков.
"Среди них два командных пункта, радиолокатор подсветки целей и наведения зенитного ракетного комплекса С-300 в районе Курахово, семь артиллерийских батарей, склад ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов, а также десять опорных пунктов и районов сосредоточения украинской боевой техники", — сказал он.
Кроме того, добавил Конашенков, высокоточные ракеты воздушного и морского базирования поразили четыре базы хранения горюче-смазочных материалов, откуда получали топливо группировки ВСУ под Харьковом, Николаевом и в Донбассе.
Представитель Минобороны рассказал также, что средства ПВО за ночь сбили в небе над Донбассом пять беспилотников.
Российские военнослужащие на полевом аэродроме ВКС России в зоне проведения специальной военной операции на Украине - РИА Новости, 1920, 07.04.2022
Вчера, 07:04В мире
Военный аналитик из США: Россия побеждает в спецоперации на Украине
"Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 125 самолетов, 93 вертолета, 413 беспилотных летательных аппаратов, 227 зенитных ракетных комплексов, 1987 танков и других боевых бронированных машин, 218 установок реактивных систем залпового огня, 866 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 1894 единицы специальной военной автомобильной техники", — сказал он.
Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Как заявляло Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. К 25 марта они выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Российские военнослужащие в колонне военной техники - РИА Новости, 1920, 12.03.2022
12 марта, 14:46Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Карта и первые итоги специальной операции России на Украине
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреВооруженные силы УкраиныУкраинаМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)РоссияИгорь КонашенковВоздушно-космические силы России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала