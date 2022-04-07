https://ria.ru/20220407/ukraina-1782228070.html
Российская авиация поразила 29 военных объектов на Украине
Российская авиация поразила 29 военных объектов на Украине - РИА Новости, 07.04.2022
Российская авиация поразила 29 военных объектов на Украине
За ночь российская боевая авиация уничтожила 29 украинских военных объектов, сообщил журналистам официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь... РИА Новости, 07.04.2022
2022-04-07T10:19
2022-04-07T10:19
2022-04-07T12:04
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
вооруженные силы украины
украина
министерство обороны рф (минобороны рф)
россия
игорь конашенков
воздушно-космические силы россии
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МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. За ночь российская боевая авиация уничтожила 29 украинских военных объектов, сообщил журналистам официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков."Среди них два командных пункта, радиолокатор подсветки целей и наведения зенитного ракетного комплекса С-300 в районе Курахово, семь артиллерийских батарей, склад ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов, а также десять опорных пунктов и районов сосредоточения украинской боевой техники", — сказал он.Кроме того, добавил Конашенков, высокоточные ракеты воздушного и морского базирования поразили четыре базы хранения горюче-смазочных материалов, откуда получали топливо группировки ВСУ под Харьковом, Николаевом и в Донбассе.Представитель Минобороны рассказал также, что средства ПВО за ночь сбили в небе над Донбассом пять беспилотников."Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 125 самолетов, 93 вертолета, 413 беспилотных летательных аппаратов, 227 зенитных ракетных комплексов, 1987 танков и других боевых бронированных машин, 218 установок реактивных систем залпового огня, 866 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 1894 единицы специальной военной автомобильной техники", — сказал он.Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Как заявляло Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. К 25 марта они выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://radiosputnik.ria.ru/20220407/spetsoperatsiya-1782208842.html
https://ria.ru/20220312/karta-1777737018.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, вооруженные силы украины, украина, министерство обороны рф (минобороны рф), россия, игорь конашенков, воздушно-космические силы россии
10:19 07.04.2022 (обновлено: 12:04 07.04.2022)
Российская авиация поразила 29 военных объектов на Украине
Оперативно-тактическая авиация ВКС России поразила 29 военных объектов на Украине
МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. За ночь российская боевая авиация уничтожила 29 украинских военных объектов, сообщил журналистам официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков.
"Среди них два командных пункта, радиолокатор подсветки целей и наведения зенитного ракетного комплекса С-300 в районе Курахово, семь артиллерийских батарей, склад ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов, а также десять опорных пунктов и районов сосредоточения украинской боевой техники", — сказал он.
Кроме того, добавил Конашенков, высокоточные ракеты воздушного и морского базирования поразили четыре базы хранения горюче-смазочных материалов, откуда получали топливо группировки ВСУ
под Харьковом
, Николаевом
и в Донбассе
.
Представитель Минобороны рассказал также, что средства ПВО за ночь сбили в небе над Донбассом пять беспилотников.
"Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 125 самолетов, 93 вертолета, 413 беспилотных летательных аппаратов, 227 зенитных ракетных комплексов, 1987 танков и других боевых бронированных машин, 218 установок реактивных систем залпового огня, 866 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 1894 единицы специальной военной автомобильной техники", — сказал он.
Россия
24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины
. Президент Владимир Путин
назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Как заявляло Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. К 25 марта они выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса
.