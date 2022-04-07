https://ria.ru/20220407/ugol-1782363611.html
Европейским странам трудно сразу отказаться от угля из России, заявил Новак
Европейским странам трудно сразу отказаться от угля из России, заявил Новак - РИА Новости, 07.04.2022
Европейским странам трудно сразу отказаться от угля из России, заявил Новак
Европейским странам с большой зависимостью от российского угля будет трудно одномоментно отказаться от поставок из РФ, заявил вице-премьер РФ Александр Новак. РИА Новости, 07.04.2022
2022-04-07T17:48
2022-04-07T17:48
2022-04-07T18:11
экономика
россия
александр новак
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/03/1766485746_0:318:3072:2045_1920x0_80_0_0_b404b968e73c015aaeba0e1a60948eb4.jpg
МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Европейским странам с большой зависимостью от российского угля будет трудно одномоментно отказаться от поставок из РФ, заявил вице-премьер РФ Александр Новак."Есть страны, которые сильно в своем импорте используют российский уголь, есть страны, у которых небольшой процент. Везде ситуация разная. Где большая зависимость, на мой взгляд, трудно будет одномоментно отказаться от поставок российского угля", - сказал Новак журналистам, отвечая на вопрос, насколько возможен отказ Европы от импорта российского угля в этом году.Еврокомиссия предложила пятый пакет санкций в отношении России, который включает, в частности, запрет на импорт угля из РФ.
https://ria.ru/20220407/ugol-1782244458.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/03/1766485746_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_a5a2adc6badd14523be661bf42293df1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, александр новак
17:48 07.04.2022 (обновлено: 18:11 07.04.2022)
Европейским странам трудно сразу отказаться от угля из России, заявил Новак
Новак: некоторым странам Европы будет трудно сразу отказаться от угля из России