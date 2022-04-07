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Европейским странам трудно сразу отказаться от угля из России, заявил Новак - РИА Новости, 07.04.2022
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Европейским странам трудно сразу отказаться от угля из России, заявил Новак
Европейским странам трудно сразу отказаться от угля из России, заявил Новак - РИА Новости, 07.04.2022
Европейским странам трудно сразу отказаться от угля из России, заявил Новак
Европейским странам с большой зависимостью от российского угля будет трудно одномоментно отказаться от поставок из РФ, заявил вице-премьер РФ Александр Новак. РИА Новости, 07.04.2022
2022-04-07T17:48
2022-04-07T18:11
экономика
россия
александр новак
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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Европейским странам с большой зависимостью от российского угля будет трудно одномоментно отказаться от поставок из РФ, заявил вице-премьер РФ Александр Новак."Есть страны, которые сильно в своем импорте используют российский уголь, есть страны, у которых небольшой процент. Везде ситуация разная. Где большая зависимость, на мой взгляд, трудно будет одномоментно отказаться от поставок российского угля", - сказал Новак журналистам, отвечая на вопрос, насколько возможен отказ Европы от импорта российского угля в этом году.Еврокомиссия предложила пятый пакет санкций в отношении России, который включает, в частности, запрет на импорт угля из РФ.
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экономика, россия, александр новак
17:48 07.04.2022 (обновлено: 18:11 07.04.2022)
 
Европейским странам трудно сразу отказаться от угля из России, заявил Новак

Новак: некоторым странам Европы будет трудно сразу отказаться от угля из России

© РИА Новости / Александр Патрин / Перейти в фотобанкДобыча угля в Кемеровской области
Добыча угля в Кемеровской области - РИА Новости, 1920, 07.04.2022
© РИА Новости / Александр Патрин
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Добыча угля в Кемеровской области. Архивное фото
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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Европейским странам с большой зависимостью от российского угля будет трудно одномоментно отказаться от поставок из РФ, заявил вице-премьер РФ Александр Новак.
"Есть страны, которые сильно в своем импорте используют российский уголь, есть страны, у которых небольшой процент. Везде ситуация разная. Где большая зависимость, на мой взгляд, трудно будет одномоментно отказаться от поставок российского угля", - сказал Новак журналистам, отвечая на вопрос, насколько возможен отказ Европы от импорта российского угля в этом году.
Еврокомиссия предложила пятый пакет санкций в отношении России, который включает, в частности, запрет на импорт угля из РФ.
Флаги стран — членов ЕС возле здания Европейского парламента в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 07.04.2022
Вчера, 11:32
ЕС отложит введение запрета на импорт российского угля, пишет Reuters
 
ЭкономикаРоссияАлександр Новак
 
 
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