https://ria.ru/20220407/ugol-1782363611.html

Европейским странам трудно сразу отказаться от угля из России, заявил Новак

Европейским странам трудно сразу отказаться от угля из России, заявил Новак - РИА Новости, 07.04.2022

Европейским странам трудно сразу отказаться от угля из России, заявил Новак

Европейским странам с большой зависимостью от российского угля будет трудно одномоментно отказаться от поставок из РФ, заявил вице-премьер РФ Александр Новак. РИА Новости, 07.04.2022

2022-04-07T17:48

2022-04-07T17:48

2022-04-07T18:11

экономика

россия

александр новак

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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Европейским странам с большой зависимостью от российского угля будет трудно одномоментно отказаться от поставок из РФ, заявил вице-премьер РФ Александр Новак."Есть страны, которые сильно в своем импорте используют российский уголь, есть страны, у которых небольшой процент. Везде ситуация разная. Где большая зависимость, на мой взгляд, трудно будет одномоментно отказаться от поставок российского угля", - сказал Новак журналистам, отвечая на вопрос, насколько возможен отказ Европы от импорта российского угля в этом году.Еврокомиссия предложила пятый пакет санкций в отношении России, который включает, в частности, запрет на импорт угля из РФ.

https://ria.ru/20220407/ugol-1782244458.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, россия, александр новак