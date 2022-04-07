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Минобороны показало уничтожение артиллерийского расчета ВСУ - РИА Новости, 07.04.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220407/udar-1782403054.html
Минобороны показало уничтожение артиллерийского расчета ВСУ
Минобороны показало уничтожение артиллерийского расчета ВСУ - РИА Новости, 07.04.2022
Минобороны показало уничтожение артиллерийского расчета ВСУ
Министерство обороны России показало кадры с уничтожением артиллерийского расчета украинской армии. РИА Новости, 07.04.2022
2022-04-07T21:36
2022-04-07T22:31
обострение ситуации в днр и лнр
россия
украина
донбасс
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Министерство обороны России показало кадры с уничтожением артиллерийского расчета украинской армии.На ролике видно, как выпущенная с беспилотника ракета поражает технику ВСУ: большегруз, буксирующий 152-миллиметровую гаубицу.Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, удары наносятся только по военной инфраструктуре и украинским войскам. По ситуации на 25 марта российская армия выполнила основную задачу первого этапа — существенно снизила боевой потенциал Украины. Главной целью операции в российском оборонном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220405/tor-1781818736.html
россия
украина
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Уничтожение артиллерийского орудийного расчета ВСУ. Кадры Минобороны РФ
Уничтожение артиллерийского орудийного расчёта ВСУ и большегрузного автомобиля, буксирующего 152-мм гаубицу. Цели поражены ракетным ударом беспилотного летательного аппарата.
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россия, украина, донбасс, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
21:36 07.04.2022 (обновлено: 22:31 07.04.2022)
 
Минобороны показало уничтожение артиллерийского расчета ВСУ

Минобороны России показало уничтожение артиллерийского расчета ВСУ с помощью беспилотника

Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Министерство обороны России показало кадры с уничтожением артиллерийского расчета украинской армии.
На ролике видно, как выпущенная с беспилотника ракета поражает технику ВСУ: большегруз, буксирующий 152-миллиметровую гаубицу.
ЗРК Тор уничтожил беспилотник Байрактар. Кадры Минобороны РФ - РИА Новости, 1920, 05.04.2022
5 апреля, 09:10Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Минобороны показало работу ЗРК "Тор", уничтожившего беспилотник "Байрактар"
Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, удары наносятся только по военной инфраструктуре и украинским войскам. По ситуации на 25 марта российская армия выполнила основную задачу первого этапа — существенно снизила боевой потенциал Украины. Главной целью операции в российском оборонном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРРоссияУкраинаДонбассВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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