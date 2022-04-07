https://ria.ru/20220407/udar-1782403054.html

Минобороны показало уничтожение артиллерийского расчета ВСУ

Минобороны показало уничтожение артиллерийского расчета ВСУ - РИА Новости, 07.04.2022

Минобороны показало уничтожение артиллерийского расчета ВСУ

Министерство обороны России показало кадры с уничтожением артиллерийского расчета украинской армии. РИА Новости, 07.04.2022

2022-04-07T21:36

2022-04-07T21:36

2022-04-07T22:31

обострение ситуации в днр и лнр

россия

украина

донбасс

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Министерство обороны России показало кадры с уничтожением артиллерийского расчета украинской армии.На ролике видно, как выпущенная с беспилотника ракета поражает технику ВСУ: большегруз, буксирующий 152-миллиметровую гаубицу.Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, удары наносятся только по военной инфраструктуре и украинским войскам. По ситуации на 25 марта российская армия выполнила основную задачу первого этапа — существенно снизила боевой потенциал Украины. Главной целью операции в российском оборонном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220405/tor-1781818736.html

россия

украина

донбасс

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Уничтожение артиллерийского орудийного расчета ВСУ. Кадры Минобороны РФ Уничтожение артиллерийского орудийного расчёта ВСУ и большегрузного автомобиля, буксирующего 152-мм гаубицу. Цели поражены ракетным ударом беспилотного летательного аппарата. 2022-04-07T21:36 true PT0M34S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Давид Андриясов

россия, украина, донбасс, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)