https://ria.ru/20220407/torgovlya-1782366228.html

Сенат США одобрил лишение России наибольшего благоприятствования в торговле

Сенат США одобрил лишение России наибольшего благоприятствования в торговле - РИА Новости, 07.04.2022

Сенат США одобрил лишение России наибольшего благоприятствования в торговле

Американские сенаторы проголосовали за лишение России и Белоруссии режима наибольшего благоприятствования в торговле из-за событий на Украине. РИА Новости, 07.04.2022

2022-04-07T17:58

2022-04-07T17:58

2022-04-07T18:15

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ВАШИНГТОН, 7 апр – РИА Новости. Американские сенаторы проголосовали за лишение России и Белоруссии режима наибольшего благоприятствования в торговле из-за событий на Украине.Законопроект был одобрен единогласно – всеми ста членами верхней палаты конгресса.Инициатива позволяет США устанавливать тарифы на импорт из обеих стран выше стандартных уровней Всемирной торговой организации. После утверждения в сенате документ переходит в палату представителей.

https://ria.ru/20220407/kiberbezopasnost-1782355755.html

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Ольга Маркова

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Ольга Маркова

сша, в мире, россия, белоруссия