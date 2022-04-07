https://ria.ru/20220407/torgovlya-1782366228.html
Сенат США одобрил лишение России наибольшего благоприятствования в торговле
Сенат США одобрил лишение России наибольшего благоприятствования в торговле - РИА Новости, 07.04.2022
Сенат США одобрил лишение России наибольшего благоприятствования в торговле
Американские сенаторы проголосовали за лишение России и Белоруссии режима наибольшего благоприятствования в торговле из-за событий на Украине. РИА Новости, 07.04.2022
2022-04-07T17:58
2022-04-07T17:58
2022-04-07T18:15
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ВАШИНГТОН, 7 апр – РИА Новости. Американские сенаторы проголосовали за лишение России и Белоруссии режима наибольшего благоприятствования в торговле из-за событий на Украине.Законопроект был одобрен единогласно – всеми ста членами верхней палаты конгресса.Инициатива позволяет США устанавливать тарифы на импорт из обеих стран выше стандартных уровней Всемирной торговой организации. После утверждения в сенате документ переходит в палату представителей.
https://ria.ru/20220407/kiberbezopasnost-1782355755.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, в мире, россия, белоруссия
17:58 07.04.2022 (обновлено: 18:15 07.04.2022)
Сенат США одобрил лишение России наибольшего благоприятствования в торговле
Сенат США поддержал лишение России и Белоруссии наибольшего благоприятствования в торговле