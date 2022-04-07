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Сенат США одобрил лишение России наибольшего благоприятствования в торговле - РИА Новости, 07.04.2022
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Сенат США одобрил лишение России наибольшего благоприятствования в торговле
Сенат США одобрил лишение России наибольшего благоприятствования в торговле - РИА Новости, 07.04.2022
Сенат США одобрил лишение России наибольшего благоприятствования в торговле
Американские сенаторы проголосовали за лишение России и Белоруссии режима наибольшего благоприятствования в торговле из-за событий на Украине. РИА Новости, 07.04.2022
2022-04-07T17:58
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сша
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россия
белоруссия
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ВАШИНГТОН, 7 апр – РИА Новости. Американские сенаторы проголосовали за лишение России и Белоруссии режима наибольшего благоприятствования в торговле из-за событий на Украине.Законопроект был одобрен единогласно – всеми ста членами верхней палаты конгресса.Инициатива позволяет США устанавливать тарифы на импорт из обеих стран выше стандартных уровней Всемирной торговой организации. После утверждения в сенате документ переходит в палату представителей.
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сша, в мире, россия, белоруссия
17:58 07.04.2022 (обновлено: 18:15 07.04.2022)
 
Сенат США одобрил лишение России наибольшего благоприятствования в торговле

Сенат США поддержал лишение России и Белоруссии наибольшего благоприятствования в торговле

© AP Photo / Susan WalshЗдание конгресса США на Капитолийском холме в Вашингтоне
Здание конгресса США на Капитолийском холме в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 07.04.2022
© AP Photo / Susan Walsh
Здание конгресса США на Капитолийском холме в Вашингтоне
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 7 апр – РИА Новости. Американские сенаторы проголосовали за лишение России и Белоруссии режима наибольшего благоприятствования в торговле из-за событий на Украине.
Законопроект был одобрен единогласно – всеми ста членами верхней палаты конгресса.
Инициатива позволяет США устанавливать тарифы на импорт из обеих стран выше стандартных уровней Всемирной торговой организации. После утверждения в сенате документ переходит в палату представителей.
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