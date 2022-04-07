https://ria.ru/20220407/teplosnabzhenie-1782231730.html

Руденя: одобрены подходы в модернизации системы теплоснабжения Твери

Руденя: одобрены подходы в модернизации системы теплоснабжения Твери - РИА Новости, 07.04.2022

Руденя: одобрены подходы в модернизации системы теплоснабжения Твери

Одобрены подходы в модернизации системы теплоснабжения города Твери, сообщил губернатор Тверской области Игорь Руденя, комментируя итоги первого заседания... РИА Новости, 07.04.2022

2022-04-07T10:38

2022-04-07T10:38

2022-04-07T10:38

тверская область

россия

тверская область

тверь

газпром

игорь руденя

общество

жкх

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/151220/60/1512206075_0:179:3005:1869_1920x0_80_0_0_394ff6a4d1d35dd327702027c63d550e.jpg

ТВЕРЬ. 7 апр - РИА Новости. Одобрены подходы в модернизации системы теплоснабжения города Твери, сообщил губернатор Тверской области Игорь Руденя, комментируя итоги первого заседания рабочей группы по модернизации систем теплоснабжения города, на котором вице-премьеру РФ Александру Новаку были представлены сценарии развития системы теплоснабжения Твери, включая варианты замещения действующих ТЭЦ современными котельными и модернизации систем водоснабжения города.Как сообщает пресс-служба российского правительства, совещание было проведено в рамках исполнения поручения президента РФ. По словам Новака, уже утверждена соответствующая "дорожная карта" с горизонтом планирования до конца 2023 года.Как говорится в сообщении пресс-службы правительства Тверской области, модернизация теплосетевого комплекса города обеспечит работу отрасли ЖКХ в Твери на современном уровне, будет способствовать надежному и стабильному теплоснабжению потребителей, улучшению качества жизни населения."Компания "Газпром" как наш надежный партнер выполнила первый этап работ, осуществляет управление и техническое обслуживание. Следующие этапы – юридическое оформление всех объектов и финансовое оздоровление. В ходе следующего совещания планируем обсудить непосредственно модель модернизации городской системы теплоснабжения", - отметил губернатор Тверской области.В общей сложности предполагается реконструировать 274 километров муниципальных сетей – это 80% от их общей протяженности. Также предусмотрено строительство новых современных котельных, отметили в пресс-службе.

https://ria.ru/20220406/sodeystvie-1782176022.html

https://ria.ru/20220406/turpotok-1782175601.html

россия

тверская область

тверь

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Маркова

Ольга Маркова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

россия, тверская область, тверь, газпром, игорь руденя, общество, жкх