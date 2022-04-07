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Руденя: одобрены подходы в модернизации системы теплоснабжения Твери - РИА Новости, 07.04.2022
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Тверская область
https://ria.ru/20220407/teplosnabzhenie-1782231730.html
Руденя: одобрены подходы в модернизации системы теплоснабжения Твери
Руденя: одобрены подходы в модернизации системы теплоснабжения Твери - РИА Новости, 07.04.2022
Руденя: одобрены подходы в модернизации системы теплоснабжения Твери
Одобрены подходы в модернизации системы теплоснабжения города Твери, сообщил губернатор Тверской области Игорь Руденя, комментируя итоги первого заседания... РИА Новости, 07.04.2022
2022-04-07T10:38
2022-04-07T10:38
тверская область
россия
тверская область
тверь
газпром
игорь руденя
общество
жкх
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ТВЕРЬ. 7 апр - РИА Новости. Одобрены подходы в модернизации системы теплоснабжения города Твери, сообщил губернатор Тверской области Игорь Руденя, комментируя итоги первого заседания рабочей группы по модернизации систем теплоснабжения города, на котором вице-премьеру РФ Александру Новаку были представлены сценарии развития системы теплоснабжения Твери, включая варианты замещения действующих ТЭЦ современными котельными и модернизации систем водоснабжения города.Как сообщает пресс-служба российского правительства, совещание было проведено в рамках исполнения поручения президента РФ. По словам Новака, уже утверждена соответствующая "дорожная карта" с горизонтом планирования до конца 2023 года.Как говорится в сообщении пресс-службы правительства Тверской области, модернизация теплосетевого комплекса города обеспечит работу отрасли ЖКХ в Твери на современном уровне, будет способствовать надежному и стабильному теплоснабжению потребителей, улучшению качества жизни населения."Компания "Газпром" как наш надежный партнер выполнила первый этап работ, осуществляет управление и техническое обслуживание. Следующие этапы – юридическое оформление всех объектов и финансовое оздоровление. В ходе следующего совещания планируем обсудить непосредственно модель модернизации городской системы теплоснабжения", - отметил губернатор Тверской области.В общей сложности предполагается реконструировать 274 километров муниципальных сетей – это 80% от их общей протяженности. Также предусмотрено строительство новых современных котельных, отметили в пресс-службе.
https://ria.ru/20220406/sodeystvie-1782176022.html
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россия, тверская область, тверь, газпром, игорь руденя, общество, жкх
10:38 07.04.2022
 
Руденя: одобрены подходы в модернизации системы теплоснабжения Твери

Губернатор Руденя: одобрены подходы в модернизации системы теплоснабжения Твери

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкТверь
Тверь - РИА Новости, 1920, 07.04.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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Тверь
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ТВЕРЬ. 7 апр - РИА Новости. Одобрены подходы в модернизации системы теплоснабжения города Твери, сообщил губернатор Тверской области Игорь Руденя, комментируя итоги первого заседания рабочей группы по модернизации систем теплоснабжения города, на котором вице-премьеру РФ Александру Новаку были представлены сценарии развития системы теплоснабжения Твери, включая варианты замещения действующих ТЭЦ современными котельными и модернизации систем водоснабжения города.
Как сообщает пресс-служба российского правительства, совещание было проведено в рамках исполнения поручения президента РФ. По словам Новака, уже утверждена соответствующая "дорожная карта" с горизонтом планирования до конца 2023 года.
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Как говорится в сообщении пресс-службы правительства Тверской области, модернизация теплосетевого комплекса города обеспечит работу отрасли ЖКХ в Твери на современном уровне, будет способствовать надежному и стабильному теплоснабжению потребителей, улучшению качества жизни населения.
"Компания "Газпром" как наш надежный партнер выполнила первый этап работ, осуществляет управление и техническое обслуживание. Следующие этапы – юридическое оформление всех объектов и финансовое оздоровление. В ходе следующего совещания планируем обсудить непосредственно модель модернизации городской системы теплоснабжения", - отметил губернатор Тверской области.
В общей сложности предполагается реконструировать 274 километров муниципальных сетей – это 80% от их общей протяженности. Также предусмотрено строительство новых современных котельных, отметили в пресс-службе.
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Тверская областьРоссияТверская областьТверьГазпромИгорь РуденяОбществоЖКХ
 
 
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