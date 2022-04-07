Руденя: одобрены подходы в модернизации системы теплоснабжения Твери
Губернатор Руденя: одобрены подходы в модернизации системы теплоснабжения Твери
ТВЕРЬ. 7 апр - РИА Новости. Одобрены подходы в модернизации системы теплоснабжения города Твери, сообщил губернатор Тверской области Игорь Руденя, комментируя итоги первого заседания рабочей группы по модернизации систем теплоснабжения города, на котором вице-премьеру РФ Александру Новаку были представлены сценарии развития системы теплоснабжения Твери, включая варианты замещения действующих ТЭЦ современными котельными и модернизации систем водоснабжения города.
Как сообщает пресс-служба российского правительства, совещание было проведено в рамках исполнения поручения президента РФ. По словам Новака, уже утверждена соответствующая "дорожная карта" с горизонтом планирования до конца 2023 года.
Как говорится в сообщении пресс-службы правительства Тверской области, модернизация теплосетевого комплекса города обеспечит работу отрасли ЖКХ в Твери на современном уровне, будет способствовать надежному и стабильному теплоснабжению потребителей, улучшению качества жизни населения.
"Компания "Газпром" как наш надежный партнер выполнила первый этап работ, осуществляет управление и техническое обслуживание. Следующие этапы – юридическое оформление всех объектов и финансовое оздоровление. В ходе следующего совещания планируем обсудить непосредственно модель модернизации городской системы теплоснабжения", - отметил губернатор Тверской области.
В общей сложности предполагается реконструировать 274 километров муниципальных сетей – это 80% от их общей протяженности. Также предусмотрено строительство новых современных котельных, отметили в пресс-службе.