https://ria.ru/20220407/soglasheniya-1782278395.html

ПСБ подписал ряд соглашений с малым и средним бизнесом на форуме "Госзаказ"

ПСБ подписал ряд соглашений с малым и средним бизнесом на форуме "Госзаказ" - РИА Новости, 07.04.2022

ПСБ подписал ряд соглашений с малым и средним бизнесом на форуме "Госзаказ"

ПСБ в рамках XVII Всероссийского Форума-выставки "Госзаказ" подписал пять соглашений о дальнейшем развитии сотрудничества с действующими клиентами банка -... РИА Новости, 07.04.2022

2022-04-07T13:09

2022-04-07T13:09

2022-04-07T13:09

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МОСКВА, 7 апр – РИА Новости. ПСБ в рамках XVII Всероссийского Форума-выставки "Госзаказ" подписал пять соглашений о дальнейшем развитии сотрудничества с действующими клиентами банка - компаниями АИКОН, АВМ, Т-Хелпер Связь, "Реконструкция. Телекоммуникация. Автоматика" и НПП "Армоком-Центр", сообщает пресс-служба банка.Стороны продолжат работу в рамках подписанных соглашений по таким направлениям, как предоставление и увеличение гарантийно-кредитного лимита, расчетно-кассовое обслуживание, размещение денежных средств, открытие зарплатных проектов, а также работу со счетами в рамках госзаказа.Сферы деятельности компаний, с которыми были подписаны соглашения, затрагивают строительство, производство непродовольственных товаров, установку систем специальной радиосвязи, научные исследования и информационные технологии.

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

технологии, новости компаний - экономика, псб (банк псб), промсвязьбанк