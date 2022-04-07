https://ria.ru/20220407/soglasheniya-1782278395.html
ПСБ подписал ряд соглашений с малым и средним бизнесом на форуме "Госзаказ"
ПСБ подписал ряд соглашений с малым и средним бизнесом на форуме "Госзаказ" - РИА Новости, 07.04.2022
ПСБ подписал ряд соглашений с малым и средним бизнесом на форуме "Госзаказ"
ПСБ в рамках XVII Всероссийского Форума-выставки "Госзаказ" подписал пять соглашений о дальнейшем развитии сотрудничества с действующими клиентами банка -... РИА Новости, 07.04.2022
2022-04-07T13:09
2022-04-07T13:09
2022-04-07T13:09
технологии
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МОСКВА, 7 апр – РИА Новости. ПСБ в рамках XVII Всероссийского Форума-выставки "Госзаказ" подписал пять соглашений о дальнейшем развитии сотрудничества с действующими клиентами банка - компаниями АИКОН, АВМ, Т-Хелпер Связь, "Реконструкция. Телекоммуникация. Автоматика" и НПП "Армоком-Центр", сообщает пресс-служба банка.Стороны продолжат работу в рамках подписанных соглашений по таким направлениям, как предоставление и увеличение гарантийно-кредитного лимита, расчетно-кассовое обслуживание, размещение денежных средств, открытие зарплатных проектов, а также работу со счетами в рамках госзаказа.Сферы деятельности компаний, с которыми были подписаны соглашения, затрагивают строительство, производство непродовольственных товаров, установку систем специальной радиосвязи, научные исследования и информационные технологии.
https://ria.ru/20220331/promsvyazbank-1781088489.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, новости компаний - экономика, псб (банк псб), промсвязьбанк
МОСКВА, 7 апр – РИА Новости. ПСБ
в рамках XVII Всероссийского Форума-выставки "Госзаказ" подписал пять соглашений о дальнейшем развитии сотрудничества с действующими клиентами банка - компаниями АИКОН, АВМ, Т-Хелпер Связь, "Реконструкция. Телекоммуникация. Автоматика" и НПП "Армоком-Центр", сообщает пресс-служба банка.
Стороны продолжат работу в рамках подписанных соглашений по таким направлениям, как предоставление и увеличение гарантийно-кредитного лимита, расчетно-кассовое обслуживание, размещение денежных средств, открытие зарплатных проектов, а также работу со счетами в рамках госзаказа.
Сферы деятельности компаний, с которыми были подписаны соглашения, затрагивают строительство, производство непродовольственных товаров, установку систем специальной радиосвязи, научные исследования и информационные технологии.
"Мы предлагаем бизнесу полный спектр банковских услуг, который упрощает предпринимателям ведение деятельности и повышает ее эффективность. Наши клиенты уже смогли оценить партнерство с надежным банком, и мы уверены, что новые услуги и сервисы, которые постоянно развивает ПСБ, будут успешно поддерживать как инвестиционные, так и операционные задачи наших клиентов", - сказал старший вице-президент, заместитель руководителя блока среднего и малого бизнеса ПСБ Алексей Будаев, слова которого приводит пресс-служба.