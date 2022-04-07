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Россия будет продвигать свой проект соглашения с Украиной, заявил Лавров - РИА Новости, 07.04.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220407/soglashenie-1782297784.html
Россия будет продвигать свой проект соглашения с Украиной, заявил Лавров
Россия будет продвигать свой проект соглашения с Украиной, заявил Лавров - РИА Новости, 07.04.2022
Россия будет продвигать свой проект соглашения с Украиной, заявил Лавров
Россия продолжит переговоры с Украиной, настаивая на своем проекте договора, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров. РИА Новости, 07.04.2022
2022-04-07T14:18
2022-04-07T14:35
обострение ситуации в днр и лнр
москва
россия
украина
сергей лавров
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
в мире
владимир путин
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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Россия продолжит переговоры с Украиной, настаивая на своем проекте договора, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров. "Несмотря на все провокации, российская делегация продолжит переговорный процесс, продвигая наш проект соглашения, в котором в четком и полном объеме все наши изначальные ключевые позиции и требования", отметил министр.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины".По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и по состоянию на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины.
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москва, россия, украина, сергей лавров, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), в мире, владимир путин
14:18 07.04.2022 (обновлено: 14:35 07.04.2022)
 
Россия будет продвигать свой проект соглашения с Украиной, заявил Лавров

Глава МИД Лавров: Россия будет продвигать свой проект соглашения с Украиной

© РИА Новости / POOLМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 07.04.2022
© РИА Новости / POOL
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров . Архивное фото
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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Россия продолжит переговоры с Украиной, настаивая на своем проекте договора, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров.
"Несмотря на все провокации, российская делегация продолжит переговорный процесс, продвигая наш проект соглашения, в котором в четком и полном объеме все наши изначальные ключевые позиции и требования", отметил министр.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины".
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и по состоянию на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Вчера, 14:29
Киев в новом договоре изменил положение о военных учениях, заявил Лавров
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРМоскваРоссияУкраинаСергей ЛавровМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)В миреВладимир Путин
 
 
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