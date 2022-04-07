https://ria.ru/20220407/soglashenie-1782297784.html
Россия будет продвигать свой проект соглашения с Украиной, заявил Лавров
Россия будет продвигать свой проект соглашения с Украиной, заявил Лавров - РИА Новости, 07.04.2022
Россия будет продвигать свой проект соглашения с Украиной, заявил Лавров
Россия продолжит переговоры с Украиной, настаивая на своем проекте договора, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров. РИА Новости, 07.04.2022
2022-04-07T14:18
2022-04-07T14:18
2022-04-07T14:35
обострение ситуации в днр и лнр
москва
россия
украина
сергей лавров
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
в мире
владимир путин
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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Россия продолжит переговоры с Украиной, настаивая на своем проекте договора, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров. "Несмотря на все провокации, российская делегация продолжит переговорный процесс, продвигая наш проект соглашения, в котором в четком и полном объеме все наши изначальные ключевые позиции и требования", отметил министр.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины".По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и по состоянию на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины.
https://ria.ru/20220407/dogovor-1782301077.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, россия, украина, сергей лавров, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), в мире, владимир путин
14:18 07.04.2022 (обновлено: 14:35 07.04.2022)
Россия будет продвигать свой проект соглашения с Украиной, заявил Лавров
Глава МИД Лавров: Россия будет продвигать свой проект соглашения с Украиной