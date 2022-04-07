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На Кубани в заполненной водой яме нашли тело пропавшего школьника - РИА Новости, 07.04.2022
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На Кубани в заполненной водой яме нашли тело пропавшего школьника
На Кубани в заполненной водой яме нашли тело пропавшего школьника - РИА Новости, 07.04.2022
На Кубани в заполненной водой яме нашли тело пропавшего школьника
Тело 8-летнего мальчика, пропавшего вечером в среду в станице Каневской на Кубани, найдено в заполненной водой яме, возбуждено уголовное дело, сообщило СУСК РФ... РИА Новости, 07.04.2022
2022-04-07T12:12
2022-04-07T12:12
происшествия
россия
краснодарский край
следственный комитет россии (ск рф)
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КРАСНОДАР, 7 апр – РИА Новости. Тело 8-летнего мальчика, пропавшего вечером в среду в станице Каневской на Кубани, найдено в заполненной водой яме, возбуждено уголовное дело, сообщило СУСК РФ по Краснодарскому краю.Вечером в среду правоохранители получили сообщение об исчезновении 8-летнего мальчика, который гулял во дворе дома в станице Каневской, а потом самостоятельно куда-то ушел. В его поисках участвовали более 500 человек: сотрудники правоохранительных органов, волонтеры и местные жители."В ходе поисковых мероприятий тело мальчика без видимых телесных повреждений было обнаружено в заполненной водой яме на одном из частных земельных участков в переулке Звездном… Следственным отделом Каневского района СКР по краю возбуждено уголовное дело по факту гибели 8-летнего мальчика (ч.1 ст.109 УК РФ)", - сообщает СУСК. Назначена судмедэкспертиза.
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россия
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происшествия, россия, краснодарский край, следственный комитет россии (ск рф)
12:12 07.04.2022
 
На Кубани в заполненной водой яме нашли тело пропавшего школьника

На Кубани в заполненной водой яме нашли тело пропавшего ранее восьмилетнего мальчика

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета
Автомобиль Следственного комитета - РИА Новости, 1920, 07.04.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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Автомобиль Следственного комитета
Читать ria.ru в
КРАСНОДАР, 7 апр – РИА Новости. Тело 8-летнего мальчика, пропавшего вечером в среду в станице Каневской на Кубани, найдено в заполненной водой яме, возбуждено уголовное дело, сообщило СУСК РФ по Краснодарскому краю.
Вечером в среду правоохранители получили сообщение об исчезновении 8-летнего мальчика, который гулял во дворе дома в станице Каневской, а потом самостоятельно куда-то ушел. В его поисках участвовали более 500 человек: сотрудники правоохранительных органов, волонтеры и местные жители.
"В ходе поисковых мероприятий тело мальчика без видимых телесных повреждений было обнаружено в заполненной водой яме на одном из частных земельных участков в переулке Звездном… Следственным отделом Каневского района СКР по краю возбуждено уголовное дело по факту гибели 8-летнего мальчика (ч.1 ст.109 УК РФ)", - сообщает СУСК. Назначена судмедэкспертиза.
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ПроисшествияРоссияКраснодарский крайСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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