https://ria.ru/20220407/smert-1782256228.html

На Кубани в заполненной водой яме нашли тело пропавшего школьника

На Кубани в заполненной водой яме нашли тело пропавшего школьника - РИА Новости, 07.04.2022

На Кубани в заполненной водой яме нашли тело пропавшего школьника

Тело 8-летнего мальчика, пропавшего вечером в среду в станице Каневской на Кубани, найдено в заполненной водой яме, возбуждено уголовное дело, сообщило СУСК РФ... РИА Новости, 07.04.2022

2022-04-07T12:12

2022-04-07T12:12

2022-04-07T12:12

происшествия

россия

краснодарский край

следственный комитет россии (ск рф)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/04/1748653392_0:319:3072:2047_1920x0_80_0_0_dccadbf9a754e60da7b5fbffe9a60f74.jpg

КРАСНОДАР, 7 апр – РИА Новости. Тело 8-летнего мальчика, пропавшего вечером в среду в станице Каневской на Кубани, найдено в заполненной водой яме, возбуждено уголовное дело, сообщило СУСК РФ по Краснодарскому краю.Вечером в среду правоохранители получили сообщение об исчезновении 8-летнего мальчика, который гулял во дворе дома в станице Каневской, а потом самостоятельно куда-то ушел. В его поисках участвовали более 500 человек: сотрудники правоохранительных органов, волонтеры и местные жители."В ходе поисковых мероприятий тело мальчика без видимых телесных повреждений было обнаружено в заполненной водой яме на одном из частных земельных участков в переулке Звездном… Следственным отделом Каневского района СКР по краю возбуждено уголовное дело по факту гибели 8-летнего мальчика (ч.1 ст.109 УК РФ)", - сообщает СУСК. Назначена судмедэкспертиза.

https://ria.ru/20211013/tambov-1754383527.html

россия

краснодарский край

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, россия, краснодарский край, следственный комитет россии (ск рф)