https://ria.ru/20220407/smert-1782256228.html
На Кубани в заполненной водой яме нашли тело пропавшего школьника
На Кубани в заполненной водой яме нашли тело пропавшего школьника - РИА Новости, 07.04.2022
На Кубани в заполненной водой яме нашли тело пропавшего школьника
Тело 8-летнего мальчика, пропавшего вечером в среду в станице Каневской на Кубани, найдено в заполненной водой яме, возбуждено уголовное дело, сообщило СУСК РФ... РИА Новости, 07.04.2022
2022-04-07T12:12
2022-04-07T12:12
2022-04-07T12:12
происшествия
россия
краснодарский край
следственный комитет россии (ск рф)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/04/1748653392_0:319:3072:2047_1920x0_80_0_0_dccadbf9a754e60da7b5fbffe9a60f74.jpg
КРАСНОДАР, 7 апр – РИА Новости. Тело 8-летнего мальчика, пропавшего вечером в среду в станице Каневской на Кубани, найдено в заполненной водой яме, возбуждено уголовное дело, сообщило СУСК РФ по Краснодарскому краю.Вечером в среду правоохранители получили сообщение об исчезновении 8-летнего мальчика, который гулял во дворе дома в станице Каневской, а потом самостоятельно куда-то ушел. В его поисках участвовали более 500 человек: сотрудники правоохранительных органов, волонтеры и местные жители."В ходе поисковых мероприятий тело мальчика без видимых телесных повреждений было обнаружено в заполненной водой яме на одном из частных земельных участков в переулке Звездном… Следственным отделом Каневского района СКР по краю возбуждено уголовное дело по факту гибели 8-летнего мальчика (ч.1 ст.109 УК РФ)", - сообщает СУСК. Назначена судмедэкспертиза.
https://ria.ru/20211013/tambov-1754383527.html
россия
краснодарский край
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/04/1748653392_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_d8cee766e33a3e1bdcd6db2182fb51f7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, краснодарский край, следственный комитет россии (ск рф)
На Кубани в заполненной водой яме нашли тело пропавшего школьника
На Кубани в заполненной водой яме нашли тело пропавшего ранее восьмилетнего мальчика