https://ria.ru/20220407/shveytsariya-1782339966.html

Швейцария заблокировала российские активы на восемь миллиардов долларов

Швейцария заблокировала российские активы на восемь миллиардов долларов - РИА Новости, 07.04.2022

Швейцария заблокировала российские активы на восемь миллиардов долларов

Швейцария из-за санкций заблокировала российские активы на сумму около 7,5 миллиарда швейцарских франков (чуть более 8 миллиардов долларов), сообщил в четверг... РИА Новости, 07.04.2022

2022-04-07T16:33

2022-04-07T16:33

2022-04-07T16:33

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ЦЮРИХ, 7 апр - РИА Новости. Швейцария из-за санкций заблокировала российские активы на сумму около 7,5 миллиарда швейцарских франков (чуть более 8 миллиардов долларов), сообщил в четверг представитель Государственного секретариата по экономике (SECO) Эрвин Боллинджер."Около 7,5 миллиарда франков были заблокированы из-за санкций в отношении России… Столько, сколько почти ни одна другая страна в мире не заблокировала", - сказал Боллинджер на пресс-конференции.По его словам, речь идет о средствах, заблокированных на банковских счетах, а также о недвижимости в четырех кантонах Конфедерации. Ранее Швейцария поддержала санкции Евросоюза против России, введенные из-за специальной операции на Украине.Западные страны ввели множественные санкции в ответ на спецоперацию РФ по денацификации и демилитаризации Украины. Ряд компаний заявил об уходе с российского рынка и закрытии производств в стране. Глава российского МИД Сергей Лавров отмечал, что западные компании, которые отказываются работать с Россией, сделали это под огромным давлением, но Россия решит все проблемы с экономикой, которые ей создает Запад.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220407/sanktsii-1782335405.html

https://ria.ru/20220407/vengriya-1782235331.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

сергей лавров, владимир путин, украина, швейцария, евросоюз, россия, в мире