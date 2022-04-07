https://ria.ru/20220407/shkola-1782229033.html

В Тюмени досрочно ввели в эксплуатацию школу на 1100 мест

В Тюмени досрочно ввели в эксплуатацию школу на 1100 мест - РИА Новости, 07.04.2022

В Тюмени досрочно ввели в эксплуатацию школу на 1100 мест

Новое здание школы №30, рассчитанное на 1101 ученика, введено в эксплуатацию в Тюмени, занятия в нем начнутся с 11 апреля, сообщил губернатор Тюменской области... РИА Новости, 07.04.2022

2022-04-07T10:24

2022-04-07T10:24

2022-04-07T10:24

тюменская область

тюмень

александр моор

тюменская область

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ТЮМЕНЬ, 7 апр - РИА Новости. Новое здание школы №30, рассчитанное на 1101 ученика, введено в эксплуатацию в Тюмени, занятия в нем начнутся с 11 апреля, сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор.Строительство школы велось с августа 2020 года, ввод объекта в эксплуатацию планировался на июнь 2022 года, но строители завершили работы раньше, чтобы передать школу детям уже в этом учебном году. В четверг губернатор осмотрел помещения новой школы и оценили её готовность к приёму детей."С понедельника, 11 апреля, ученики школы №30 по ул. Московский тракт в Тюмени начнут учиться в новом здании! Сегодня с коллегами осмотрели помещения и оценили готовность учреждения к приему детей. Школу на 1101 учебное место построили взамен старой, которая была введена в эксплуатацию более 60 лет назад - в 1959 году", - написал Александр Моор в своем Telegram-канале.Александр Моор отметил, что на территории школы есть всё необходимое, в том числе места для отдыха, спортивная площадка, "есть даже свой скалодром и кинотеатр", для безопасности учащихся сквозной проезд вдоль школы ограничен.Тюменская область продолжает выполнять принятые социальные обязательства, подчеркнул губернатор. В главном управлении строительства региона сообщили, что в этом году будет достроена школа в поселке Богандинский Тюменского района. В 2023 году планируется открыть четыре школы в Тюмени: в ЖК "Ново-Патрушево", микрорайоне "Ямальский-2", жилых районах "Тура" и "Плеханово". В разных районах Тюменской области в этом году начнётся строительство ещё 11 школ.

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тюменская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

тюмень, александр моор, тюменская область