https://ria.ru/20220407/shkola-1782229033.html
В Тюмени досрочно ввели в эксплуатацию школу на 1100 мест
В Тюмени досрочно ввели в эксплуатацию школу на 1100 мест - РИА Новости, 07.04.2022
В Тюмени досрочно ввели в эксплуатацию школу на 1100 мест
Новое здание школы №30, рассчитанное на 1101 ученика, введено в эксплуатацию в Тюмени, занятия в нем начнутся с 11 апреля, сообщил губернатор Тюменской области... РИА Новости, 07.04.2022
2022-04-07T10:24
2022-04-07T10:24
2022-04-07T10:24
тюменская область
тюмень
александр моор
тюменская область
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ТЮМЕНЬ, 7 апр - РИА Новости. Новое здание школы №30, рассчитанное на 1101 ученика, введено в эксплуатацию в Тюмени, занятия в нем начнутся с 11 апреля, сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор.Строительство школы велось с августа 2020 года, ввод объекта в эксплуатацию планировался на июнь 2022 года, но строители завершили работы раньше, чтобы передать школу детям уже в этом учебном году. В четверг губернатор осмотрел помещения новой школы и оценили её готовность к приёму детей."С понедельника, 11 апреля, ученики школы №30 по ул. Московский тракт в Тюмени начнут учиться в новом здании! Сегодня с коллегами осмотрели помещения и оценили готовность учреждения к приему детей. Школу на 1101 учебное место построили взамен старой, которая была введена в эксплуатацию более 60 лет назад - в 1959 году", - написал Александр Моор в своем Telegram-канале.Александр Моор отметил, что на территории школы есть всё необходимое, в том числе места для отдыха, спортивная площадка, "есть даже свой скалодром и кинотеатр", для безопасности учащихся сквозной проезд вдоль школы ограничен.Тюменская область продолжает выполнять принятые социальные обязательства, подчеркнул губернатор. В главном управлении строительства региона сообщили, что в этом году будет достроена школа в поселке Богандинский Тюменского района. В 2023 году планируется открыть четыре школы в Тюмени: в ЖК "Ново-Патрушево", микрорайоне "Ямальский-2", жилых районах "Тура" и "Плеханово". В разных районах Тюменской области в этом году начнётся строительство ещё 11 школ.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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тюмень, александр моор, тюменская область
ТЮМЕНЬ, 7 апр - РИА Новости. Новое здание школы №30, рассчитанное на 1101 ученика, введено в эксплуатацию в Тюмени, занятия в нем начнутся с 11 апреля, сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор.
Строительство школы велось с августа 2020 года, ввод объекта в эксплуатацию планировался на июнь 2022 года, но строители завершили работы раньше, чтобы передать школу детям уже в этом учебном году. В четверг губернатор осмотрел помещения новой школы и оценили её готовность к приёму детей.
"С понедельника, 11 апреля, ученики школы №30 по ул. Московский тракт в Тюмени
начнут учиться в новом здании! Сегодня с коллегами осмотрели помещения и оценили готовность учреждения к приему детей. Школу на 1101 учебное место построили взамен старой, которая была введена в эксплуатацию более 60 лет назад - в 1959 году", - написал Александр Моор
в своем Telegram-канале.
Александр Моор отметил, что на территории школы есть всё необходимое, в том числе места для отдыха, спортивная площадка, "есть даже свой скалодром и кинотеатр", для безопасности учащихся сквозной проезд вдоль школы ограничен.
Тюменская область
продолжает выполнять принятые социальные обязательства, подчеркнул губернатор. В главном управлении строительства региона сообщили, что в этом году будет достроена школа в поселке Богандинский Тюменского района
. В 2023 году планируется открыть четыре школы в Тюмени: в ЖК "Ново-Патрушево", микрорайоне "Ямальский-2", жилых районах "Тура" и "Плеханово". В разных районах Тюменской области в этом году начнётся строительство ещё 11 школ.