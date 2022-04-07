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Посол Украины: Киев не просил о секретности в вопросе поставок оружия - РИА Новости, 07.04.2022
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Посол Украины: Киев не просил о секретности в вопросе поставок оружия
Посол Украины: Киев не просил о секретности в вопросе поставок оружия - РИА Новости, 07.04.2022
Посол Украины: Киев не просил о секретности в вопросе поставок оружия
Посол Украины в ФРГ Андрей Мельник заявил, что Киев не просил Берлин сохранять секретность в вопросах поставках вооружений, как это утверждала министр обороны... РИА Новости, 07.04.2022
2022-04-07T02:41
2022-04-07T02:50
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БЕРЛИН, 7 апр - РИА Новости. Посол Украины в ФРГ Андрей Мельник заявил, что Киев не просил Берлин сохранять секретность в вопросах поставках вооружений, как это утверждала министр обороны Кристина Ламбрехт.Ранее Ламбрехт заявляла, что Украина просит Германию не говорить открыто о поставках оружия, чтобы "противник не знал, что есть в наличии, а чего нет".По словам дипломата, "к сожалению, нет открытого диалога" о том, что нужно Украине, обсуждения о поставках идут "очень тяжело". Он отметил, что Германия делает больше, чем "неделю назад или сорок два дня назад", но Киеву нужно тяжелое вооружение. "Нужны танки, бронированные машины, артиллерия, множественные реактивные системы залпового огня", - сказал Мельник.Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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в мире, украина, россия, великобритания, нато
02:41 07.04.2022 (обновлено: 02:50 07.04.2022)
 
Посол Украины: Киев не просил о секретности в вопросе поставок оружия

Посол Украины в Германии Мельник: Киев не просил о секретности в вопросе поставок оружия

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкСклад с оружием и боеприпасами национальной гвардии Украины, обнаруженный на территории Запорожской атомной электростанции
Склад с оружием и боеприпасами национальной гвардии Украины, обнаруженный на территории Запорожской атомной электростанции - РИА Новости, 1920, 07.04.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
Склад с оружием и боеприпасами национальной гвардии Украины, обнаруженный на территории Запорожской атомной электростанции
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БЕРЛИН, 7 апр - РИА Новости. Посол Украины в ФРГ Андрей Мельник заявил, что Киев не просил Берлин сохранять секретность в вопросах поставках вооружений, как это утверждала министр обороны Кристина Ламбрехт.
Ранее Ламбрехт заявляла, что Украина просит Германию не говорить открыто о поставках оружия, чтобы "противник не знал, что есть в наличии, а чего нет".
"Нет, это не так. Такова линия, которую выбрала министр", - сказал посол в эфире телеканала ARD.
По словам дипломата, "к сожалению, нет открытого диалога" о том, что нужно Украине, обсуждения о поставках идут "очень тяжело". Он отметил, что Германия делает больше, чем "неделю назад или сорок два дня назад", но Киеву нужно тяжелое вооружение. "Нужны танки, бронированные машины, артиллерия, множественные реактивные системы залпового огня", - сказал Мельник.
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Склад с оружием и боеприпасами национальной гвардии Украины, обнаруженный на территории Запорожской атомной электростанции - РИА Новости, 1920, 06.04.2022
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