https://ria.ru/20220407/sekretnost-1782202639.html

Посол Украины: Киев не просил о секретности в вопросе поставок оружия

Посол Украины: Киев не просил о секретности в вопросе поставок оружия - РИА Новости, 07.04.2022

Посол Украины: Киев не просил о секретности в вопросе поставок оружия

Посол Украины в ФРГ Андрей Мельник заявил, что Киев не просил Берлин сохранять секретность в вопросах поставках вооружений, как это утверждала министр обороны... РИА Новости, 07.04.2022

2022-04-07T02:41

2022-04-07T02:41

2022-04-07T02:50

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БЕРЛИН, 7 апр - РИА Новости. Посол Украины в ФРГ Андрей Мельник заявил, что Киев не просил Берлин сохранять секретность в вопросах поставках вооружений, как это утверждала министр обороны Кристина Ламбрехт.Ранее Ламбрехт заявляла, что Украина просит Германию не говорить открыто о поставках оружия, чтобы "противник не знал, что есть в наличии, а чего нет".По словам дипломата, "к сожалению, нет открытого диалога" о том, что нужно Украине, обсуждения о поставках идут "очень тяжело". Он отметил, что Германия делает больше, чем "неделю назад или сорок два дня назад", но Киеву нужно тяжелое вооружение. "Нужны танки, бронированные машины, артиллерия, множественные реактивные системы залпового огня", - сказал Мельник.Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220406/oruzhie-1782161688.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, украина, россия, великобритания, нато