https://ria.ru/20220407/sberbank-1782244626.html
Сбербанк готов к возможным ограничениям приложений в App Store
Сбербанк готов к возможным ограничениям приложений в App Store - РИА Новости, 07.04.2022
Сбербанк готов к возможным ограничениям приложений в App Store
Сбербанк готов к ограничениям приложений в App Store и Google Play, и уже подготовил решения, сообщили РИА Новости в компании. РИА Новости, 07.04.2022
2022-04-07T11:32
2022-04-07T11:32
2022-04-07T11:43
общество
сбербанк россии
app store
google play
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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Сбербанк готов к ограничениям приложений в App Store и Google Play, и уже подготовил решения, сообщили РИА Новости в компании."Сбербанк готов к ситуации с возможными ограничениями наших приложений в зарубежных магазинах приложений. Мы заранее подготовили решения, которые позволят сохранить полную работоспособность приложений, уже установленных на телефоны", - говорится в сообщении.Также в банке добавили, что веб-версия "Сбербанк Онлайн" адаптирована для использования на мобильных устройствах. Компания работает над альтернативными способами удобной дистрибьюции приложений для клиентов.Корпоративным клиентам "СберБизнес" рекомендуется не удалять мобильное приложение со смартфонов и планшетов.
https://ria.ru/20220407/sberbank-1782204219.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, сбербанк россии, app store, google play
11:32 07.04.2022 (обновлено: 11:43 07.04.2022)
Сбербанк готов к возможным ограничениям приложений в App Store
Сбербанк готов к возможным ограничениям своих приложений в App Store и Google Play,