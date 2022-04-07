https://ria.ru/20220407/sberbank-1782244626.html

Сбербанк готов к возможным ограничениям приложений в App Store

Сбербанк готов к возможным ограничениям приложений в App Store - РИА Новости, 07.04.2022

Сбербанк готов к возможным ограничениям приложений в App Store

Сбербанк готов к ограничениям приложений в App Store и Google Play, и уже подготовил решения, сообщили РИА Новости в компании. РИА Новости, 07.04.2022

2022-04-07T11:32

2022-04-07T11:32

2022-04-07T11:43

общество

сбербанк россии

app store

google play

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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Сбербанк готов к ограничениям приложений в App Store и Google Play, и уже подготовил решения, сообщили РИА Новости в компании."Сбербанк готов к ситуации с возможными ограничениями наших приложений в зарубежных магазинах приложений. Мы заранее подготовили решения, которые позволят сохранить полную работоспособность приложений, уже установленных на телефоны", - говорится в сообщении.Также в банке добавили, что веб-версия "Сбербанк Онлайн" адаптирована для использования на мобильных устройствах. Компания работает над альтернативными способами удобной дистрибьюции приложений для клиентов.Корпоративным клиентам "СберБизнес" рекомендуется не удалять мобильное приложение со смартфонов и планшетов.

https://ria.ru/20220407/sberbank-1782204219.html

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Ольга Маркова

Ольга Маркова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

общество, сбербанк россии, app store, google play