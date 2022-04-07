https://ria.ru/20220407/sberbank-1782204219.html

Антонов назвал санкции США против Сбербанка ударом по простым россиянам

Антонов назвал санкции США против Сбербанка ударом по простым россиянам - РИА Новости, 07.04.2022

Антонов назвал санкции США против Сбербанка ударом по простым россиянам

Санкции со стороны Соединенных Штатов в отношении Сбербанка и Альфа-банка представляют собой прямой удар по простым россиянам, заявил посол в Вашингтоне... РИА Новости, 07.04.2022

2022-04-07T03:44

2022-04-07T03:44

2022-04-07T07:22

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ВАШИНГТОН, 7 апр - РИА Новости. Санкции со стороны Соединенных Штатов в отношении Сбербанка и Альфа-банка представляют собой прямой удар по простым россиянам, заявил посол в Вашингтоне Анатолий Антонов, отвечая на вопросы СМИ.США в среду расширили ограничения в отношении России, включив в санкционный список 18 физических лиц и десятки компаний, в том числе связанных со Сбербанком и Альфа-банком.Дипломат назвал действия Белого дома "безостановочными санкционными выпадами", которые указывают на истинные намерения Соединенных Штатов. Антонов также заявил, что США, пытаясь затруднить России обслуживание госдолга, хотят запятнать ее репутацию.Запад усилил давление на Россию после начала военной операции на Украине. От системы SWIFT отключили крупные госбанки, множество компаний заявили о заморозке текущей деятельности в стране либо об уходе с российского рынка. В Евросоюзе также обсуждается отказ от импорта российских энергоносителей.

https://ria.ru/20220407/sanktsii-1782203675.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, россия, сша