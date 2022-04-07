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Антонов назвал санкции США против Сбербанка ударом по простым россиянам - РИА Новости, 07.04.2022
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Антонов назвал санкции США против Сбербанка ударом по простым россиянам
Антонов назвал санкции США против Сбербанка ударом по простым россиянам - РИА Новости, 07.04.2022
Антонов назвал санкции США против Сбербанка ударом по простым россиянам
Санкции со стороны Соединенных Штатов в отношении Сбербанка и Альфа-банка представляют собой прямой удар по простым россиянам, заявил посол в Вашингтоне... РИА Новости, 07.04.2022
2022-04-07T03:44
2022-04-07T07:22
в мире
россия
сша
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ВАШИНГТОН, 7 апр - РИА Новости. Санкции со стороны Соединенных Штатов в отношении Сбербанка и Альфа-банка представляют собой прямой удар по простым россиянам, заявил посол в Вашингтоне Анатолий Антонов, отвечая на вопросы СМИ.США в среду расширили ограничения в отношении России, включив в санкционный список 18 физических лиц и десятки компаний, в том числе связанных со Сбербанком и Альфа-банком.Дипломат назвал действия Белого дома "безостановочными санкционными выпадами", которые указывают на истинные намерения Соединенных Штатов. Антонов также заявил, что США, пытаясь затруднить России обслуживание госдолга, хотят запятнать ее репутацию.Запад усилил давление на Россию после начала военной операции на Украине. От системы SWIFT отключили крупные госбанки, множество компаний заявили о заморозке текущей деятельности в стране либо об уходе с российского рынка. В Евросоюзе также обсуждается отказ от импорта российских энергоносителей.
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в мире, россия, сша
03:44 07.04.2022 (обновлено: 07:22 07.04.2022)
 
Антонов назвал санкции США против Сбербанка ударом по простым россиянам

Посол России Антонов назвал санкции США против Сбербанка и Альфа-банка ударом по россиянам

© РИА Новости / Игорь Зарембо / Перейти в фотобанкПосетители в зале банкоматов в отделении Сбербанка
Посетители в зале банкоматов в отделении Сбербанка - РИА Новости, 1920, 07.04.2022
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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Посетители в зале банкоматов в отделении Сбербанка
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ВАШИНГТОН, 7 апр - РИА Новости. Санкции со стороны Соединенных Штатов в отношении Сбербанка и Альфа-банка представляют собой прямой удар по простым россиянам, заявил посол в Вашингтоне Анатолий Антонов, отвечая на вопросы СМИ.
США в среду расширили ограничения в отношении России, включив в санкционный список 18 физических лиц и десятки компаний, в том числе связанных со Сбербанком и Альфа-банком.
Дипломат назвал действия Белого дома "безостановочными санкционными выпадами", которые указывают на истинные намерения Соединенных Штатов.

"Пример — ограничения против "Сбербанка" и "Альфа-банка", где большинство россиян хранят свои сбережения", - сказал Антонов, назвав такое решение прямым ударом по населению России.

Антонов также заявил, что США, пытаясь затруднить России обслуживание госдолга, хотят запятнать ее репутацию.
Запад усилил давление на Россию после начала военной операции на Украине. От системы SWIFT отключили крупные госбанки, множество компаний заявили о заморозке текущей деятельности в стране либо об уходе с российского рынка. В Евросоюзе также обсуждается отказ от импорта российских энергоносителей.
Вид Москвы - РИА Новости, 1920, 07.04.2022
03:23
Аналитик: санкции против России являются частью гибридной войны США
 
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