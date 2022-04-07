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Мишустин назвал целью западных санкций удар по всем россиянам - РИА Новости, 07.04.2022
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Мишустин назвал целью западных санкций удар по всем россиянам
Мишустин назвал целью западных санкций удар по всем россиянам - РИА Новости, 07.04.2022
Мишустин назвал целью западных санкций удар по всем россиянам
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что раньше санкции Запада были направлены против чиновников, компаний, но сейчас маски сброшены, их цель – ударить по РИА Новости, 07.04.2022
2022-04-07T16:19
2022-04-07T16:26
санкции в отношении россии
общество
россия
госдума рф
отчет михаила мишустина о работе правительства в 2021 году
михаил мишустин
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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что раньше санкции Запада были направлены против чиновников, компаний, но сейчас маски сброшены, их цель – ударить по всем россиянам, даже по самым незащищенным, по обычному образу их жизни и кошельку."Если раньше ограничения были направлены против конкретных представителей власти или компаний, то сейчас, что называется, маски сброшены. Цель санкций – ударить по всем гражданам, даже по самым незащищенным, по обычному образу их жизни и кошельку", - сказал Мишустин, выступая с отчетом правительства в Госдуме.По его словам, санкциями Запад хочет лишить возможности покупать привычные товары, ограничить доступ к услугам, отключить от сервисов, прежде всего, тех, которые касаются жизнеобеспечения. "Можно, конечно, заклеить название страны на карте, глобусе, но закрыть одну седьмую часть суши невозможно. Россия была, есть и будет. И нам не нужно никого копировать, мы имеем все условия для создания своего. Это наше время возможностей – сделать свои товары, обучить свои кадры, вырастить детей в наших ценностях. Самостоятельность во взглядах, в мировоззрении – и это и есть настоящая независимость", - подчеркнул Мишустин.Он отметил, что правительство продолжает работать для людей, для решения их проблем. "Действовать быстро и эффективно. И вместе – преодолеем все трудности!" - заключил Мишустин.
https://ria.ru/20220407/evropa-1782172573.html
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санкции в отношении россии, общество, россия, госдума рф, отчет михаила мишустина о работе правительства в 2021 году, михаил мишустин
16:19 07.04.2022 (обновлено: 16:26 07.04.2022)
 
Мишустин назвал целью западных санкций удар по всем россиянам

Премьер Мишустин назвал целью Запада при вводе санкций удар по всем россиянам

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин отвечает на вопросы депутатов после выступления с ежегодным отчетом правительства перед Госдумой
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин отвечает на вопросы депутатов после выступления с ежегодным отчетом правительства перед Госдумой - РИА Новости, 1920, 07.04.2022
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин отвечает на вопросы депутатов после выступления с ежегодным отчетом правительства перед Госдумой
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что раньше санкции Запада были направлены против чиновников, компаний, но сейчас маски сброшены, их цель – ударить по всем россиянам, даже по самым незащищенным, по обычному образу их жизни и кошельку.
"Если раньше ограничения были направлены против конкретных представителей власти или компаний, то сейчас, что называется, маски сброшены. Цель санкций – ударить по всем гражданам, даже по самым незащищенным, по обычному образу их жизни и кошельку", - сказал Мишустин, выступая с отчетом правительства в Госдуме.
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По его словам, санкциями Запад хочет лишить возможности покупать привычные товары, ограничить доступ к услугам, отключить от сервисов, прежде всего, тех, которые касаются жизнеобеспечения. "Можно, конечно, заклеить название страны на карте, глобусе, но закрыть одну седьмую часть суши невозможно. Россия была, есть и будет. И нам не нужно никого копировать, мы имеем все условия для создания своего. Это наше время возможностей – сделать свои товары, обучить свои кадры, вырастить детей в наших ценностях. Самостоятельность во взглядах, в мировоззрении – и это и есть настоящая независимость", - подчеркнул Мишустин.
Он отметил, что правительство продолжает работать для людей, для решения их проблем. "Действовать быстро и эффективно. И вместе – преодолеем все трудности!" - заключил Мишустин.
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Санкции в отношении РоссииОбществоРоссияГосдума РФОтчет Михаила Мишустина о работе правительства в 2021 годуМихаил Мишустин
 
 
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