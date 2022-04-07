https://ria.ru/20220407/sanktsii-1782335405.html

Мишустин назвал целью западных санкций удар по всем россиянам

Мишустин назвал целью западных санкций удар по всем россиянам - РИА Новости, 07.04.2022

Мишустин назвал целью западных санкций удар по всем россиянам

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что раньше санкции Запада были направлены против чиновников, компаний, но сейчас маски сброшены, их цель – ударить по РИА Новости, 07.04.2022

2022-04-07T16:19

2022-04-07T16:19

2022-04-07T16:26

санкции в отношении россии

общество

россия

госдума рф

отчет михаила мишустина о работе правительства в 2021 году

михаил мишустин

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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что раньше санкции Запада были направлены против чиновников, компаний, но сейчас маски сброшены, их цель – ударить по всем россиянам, даже по самым незащищенным, по обычному образу их жизни и кошельку."Если раньше ограничения были направлены против конкретных представителей власти или компаний, то сейчас, что называется, маски сброшены. Цель санкций – ударить по всем гражданам, даже по самым незащищенным, по обычному образу их жизни и кошельку", - сказал Мишустин, выступая с отчетом правительства в Госдуме.По его словам, санкциями Запад хочет лишить возможности покупать привычные товары, ограничить доступ к услугам, отключить от сервисов, прежде всего, тех, которые касаются жизнеобеспечения. "Можно, конечно, заклеить название страны на карте, глобусе, но закрыть одну седьмую часть суши невозможно. Россия была, есть и будет. И нам не нужно никого копировать, мы имеем все условия для создания своего. Это наше время возможностей – сделать свои товары, обучить свои кадры, вырастить детей в наших ценностях. Самостоятельность во взглядах, в мировоззрении – и это и есть настоящая независимость", - подчеркнул Мишустин.Он отметил, что правительство продолжает работать для людей, для решения их проблем. "Действовать быстро и эффективно. И вместе – преодолеем все трудности!" - заключил Мишустин.

https://ria.ru/20220407/evropa-1782172573.html

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россия

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

санкции в отношении россии, общество, россия, госдума рф, отчет михаила мишустина о работе правительства в 2021 году, михаил мишустин