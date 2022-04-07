16:19 07.04.2022 (обновлено: 16:26 07.04.2022)
Мишустин назвал целью западных санкций удар по всем россиянам
Премьер Мишустин назвал целью Запада при вводе санкций удар по всем россиянам
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин отвечает на вопросы депутатов после выступления с ежегодным отчетом правительства перед Госдумой
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин отвечает на вопросы депутатов после выступления с ежегодным отчетом правительства перед Госдумой
МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что раньше санкции Запада были направлены против чиновников, компаний, но сейчас маски сброшены, их цель – ударить по всем россиянам, даже по самым незащищенным, по обычному образу их жизни и кошельку.
"Если раньше ограничения были направлены против конкретных представителей власти или компаний, то сейчас, что называется, маски сброшены. Цель санкций – ударить по всем гражданам, даже по самым незащищенным, по обычному образу их жизни и кошельку", - сказал Мишустин, выступая с отчетом правительства в Госдуме.
По его словам, санкциями Запад хочет лишить возможности покупать привычные товары, ограничить доступ к услугам, отключить от сервисов, прежде всего, тех, которые касаются жизнеобеспечения. "Можно, конечно, заклеить название страны на карте, глобусе, но закрыть одну седьмую часть суши невозможно. Россия была, есть и будет. И нам не нужно никого копировать, мы имеем все условия для создания своего. Это наше время возможностей – сделать свои товары, обучить свои кадры, вырастить детей в наших ценностях. Самостоятельность во взглядах, в мировоззрении – и это и есть настоящая независимость", - подчеркнул Мишустин.
Он отметил, что правительство продолжает работать для людей, для решения их проблем. "Действовать быстро и эффективно. И вместе – преодолеем все трудности!" - заключил Мишустин.