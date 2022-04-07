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Японцы обрадовались решению Токио не ужесточать санкции против России - РИА Новости, 07.04.2022
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Япония решила не усугублять отношения с Россией
Японцы обрадовались решению Токио не ужесточать санкции против России - РИА Новости, 07.04.2022
Япония решила не усугублять отношения с Россией
Читатели японской газеты "Майнити Симбун" положительно отреагировали на сообщение о том, что власти решили не вводить эмбарго на поставки угля из России. РИА Новости, 07.04.2022
2022-04-07T13:31
2022-04-07T15:49
цены на нефть
россия
токио
сша
евросоюз
еврокомиссия
санкции в отношении россии
япония
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МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Читатели японской газеты "Майнити Симбун" положительно отреагировали на сообщение о том, что власти решили не вводить эмбарго на поставки угля из России.В материале отмечается, что для Токио такие ограничения обернутся ростом цен на электроэнергию. По информации СМИ, Москва поставляет Японии более 15 процентов всего импортируемого угля, поэтому найти альтернативные источники в короткий срок проблематично. Такое решение, как подчеркивает издание, идет вразрез с позицией Евросоюза.Многие пользователи поддержали действия японских властей, а некоторые нашли в ситуации с поставками угля долгосрочную выгоду."Чем больше ЕС запрещает импорт российской нефти и угля, тем они дешевле становятся для нас! Разве это плохо?!" — задался вопросом taraba777."Почему Япония должна себя ассоциировать с Украиной — этим неонацистским государством, провозгласившим белый расизм?! Япония должна быть нейтральной! Нечего нам давать втягивать себя в войну против России, которую ведут Америка и Западная Европа!" — написал еще один комментатор."Что-то в этой статье умалчивается, что в Японии этим российским углем пользуются простые японцы!" — отметил OyajiAzarashi."А не произойдет ли так, что, отказавшись от импорта российского угля, мы потеряем репутацию надежного импортера и у других стран — источников его поставок?" — недоумевает PHead."Умное решение премьера Кисиды!" — заключили читатели.Эмбарго на импорт российского угля входит в пятый пакет санкций, который предложила Еврокомиссия. Среди других мер: ограничения против четырех банков и запреты в транспортном секторе. По информации СМИ, послы Евросоюза одобрят эти ограничения, но запрет на импорт угля вступит в силу только в августе, на месяц позже, чем планировалось изначально.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
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цены на нефть, россия, токио, сша, евросоюз, еврокомиссия, санкции в отношении россии, япония
13:31 07.04.2022 (обновлено: 15:49 07.04.2022)
 
Японцы обрадовались решению Токио не ужесточать санкции против России

Читатели "Майнити симбун" увидели выгоду для Японии от санкций ЕС против России

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкТокио
Токио - РИА Новости, 1920, 07.04.2022
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Токио
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Читатели японской газеты "Майнити Симбун" положительно отреагировали на сообщение о том, что власти решили не вводить эмбарго на поставки угля из России.
В материале отмечается, что для Токио такие ограничения обернутся ростом цен на электроэнергию. По информации СМИ, Москва поставляет Японии более 15 процентов всего импортируемого угля, поэтому найти альтернативные источники в короткий срок проблематично. Такое решение, как подчеркивает издание, идет вразрез с позицией Евросоюза.
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Многие пользователи поддержали действия японских властей, а некоторые нашли в ситуации с поставками угля долгосрочную выгоду.
"Чем больше ЕС запрещает импорт российской нефти и угля, тем они дешевле становятся для нас! Разве это плохо?!" — задался вопросом taraba777.
"Почему Япония должна себя ассоциировать с Украиной — этим неонацистским государством, провозгласившим белый расизм?! Япония должна быть нейтральной! Нечего нам давать втягивать себя в войну против России, которую ведут Америка и Западная Европа!" — написал еще один комментатор.
"Что-то в этой статье умалчивается, что в Японии этим российским углем пользуются простые японцы!" — отметил OyajiAzarashi.
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"А не произойдет ли так, что, отказавшись от импорта российского угля, мы потеряем репутацию надежного импортера и у других стран — источников его поставок?" — недоумевает PHead.
"Умное решение премьера Кисиды!" — заключили читатели.
Эмбарго на импорт российского угля входит в пятый пакет санкций, который предложила Еврокомиссия. Среди других мер: ограничения против четырех банков и запреты в транспортном секторе. По информации СМИ, послы Евросоюза одобрят эти ограничения, но запрет на импорт угля вступит в силу только в августе, на месяц позже, чем планировалось изначально.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
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