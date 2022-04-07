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Никакого шапкозакидательства в правительстве нет, заверил Мишустин - РИА Новости, 07.04.2022
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Никакого шапкозакидательства в правительстве нет, заверил Мишустин
Никакого шапкозакидательства в правительстве нет, заверил Мишустин - РИА Новости, 07.04.2022
Никакого шапкозакидательства в правительстве нет, заверил Мишустин
Правительство осознает серьезность ситуации из-за санкций и свою ответственность, никаких шапкозакидательских настроений в кабмине нет, власти знают, что... РИА Новости, 07.04.2022
2022-04-07T13:31
2022-04-07T13:41
отчет михаила мишустина о работе правительства в 2021 году
санкции в отношении россии
экономика
россия
госдума рф
михаил мишустин
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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Правительство осознает серьезность ситуации из-за санкций и свою ответственность, никаких шапкозакидательских настроений в кабмине нет, власти знают, что делать, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин."Будет непросто. Конечно, говорить о том, что санкции не создают сложностей, нельзя. Мы осознаём серьезность ситуации и нашу ответственность. Уверяю вас, никаких шапкозакидательских настроений в правительстве нет. И мы знаем, что делать и как выполнять порученное нам главой государства", - сказал Мишустин, выступая с отчетом правительства в Госдуме.Он подчеркнул, что придется перестраивать логистические цепочки, налаживать связи с потенциальными поставщиками, искать новые рынки сбыта. "Но мы, сплотившись вокруг президента, преодолеем любые вызовы. И Россия продолжит развиваться. Главным ответом на антироссийские санкции станут результаты наших с вами общих усилий: это рабочие места, свободное развитие своего дела и промышленная независимость нашей экономики. Общий успех страны – через успех каждого человека", - добавил премьер.
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отчет михаила мишустина о работе правительства в 2021 году, санкции в отношении россии, экономика, россия, госдума рф, михаил мишустин
13:31 07.04.2022 (обновлено: 13:41 07.04.2022)
 
Никакого шапкозакидательства в правительстве нет, заверил Мишустин

Премьер Мишустин заверил, что правительство осознает серьезность ситуации из-за санкций

© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает с ежегодным отчетом правительства РФ в Государственной думе РФ
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает с ежегодным отчетом правительства РФ в Государственной думе РФ - РИА Новости, 1920, 07.04.2022
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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Председатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает с ежегодным отчетом правительства РФ в Государственной думе РФ
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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Правительство осознает серьезность ситуации из-за санкций и свою ответственность, никаких шапкозакидательских настроений в кабмине нет, власти знают, что делать, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
"Будет непросто. Конечно, говорить о том, что санкции не создают сложностей, нельзя. Мы осознаём серьезность ситуации и нашу ответственность. Уверяю вас, никаких шапкозакидательских настроений в правительстве нет. И мы знаем, что делать и как выполнять порученное нам главой государства", - сказал Мишустин, выступая с отчетом правительства в Госдуме.
Он подчеркнул, что придется перестраивать логистические цепочки, налаживать связи с потенциальными поставщиками, искать новые рынки сбыта. "Но мы, сплотившись вокруг президента, преодолеем любые вызовы. И Россия продолжит развиваться. Главным ответом на антироссийские санкции станут результаты наших с вами общих усилий: это рабочие места, свободное развитие своего дела и промышленная независимость нашей экономики. Общий успех страны – через успех каждого человека", - добавил премьер.
Логотип Евросоюза - РИА Новости, 1920, 06.04.2022
6 апреля, 18:20
Евросоюз не сумел согласовать новый пакет санкций против России
 
Отчет Михаила Мишустина о работе правительства в 2021 годуСанкции в отношении РоссииЭкономикаРоссияГосдума РФМихаил Мишустин
 
 
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