https://ria.ru/20220407/sanktsii-1782284815.html

Никакого шапкозакидательства в правительстве нет, заверил Мишустин

Никакого шапкозакидательства в правительстве нет, заверил Мишустин - РИА Новости, 07.04.2022

Никакого шапкозакидательства в правительстве нет, заверил Мишустин

Правительство осознает серьезность ситуации из-за санкций и свою ответственность, никаких шапкозакидательских настроений в кабмине нет, власти знают, что... РИА Новости, 07.04.2022

2022-04-07T13:31

2022-04-07T13:31

2022-04-07T13:41

отчет михаила мишустина о работе правительства в 2021 году

санкции в отношении россии

экономика

россия

госдума рф

михаил мишустин

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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Правительство осознает серьезность ситуации из-за санкций и свою ответственность, никаких шапкозакидательских настроений в кабмине нет, власти знают, что делать, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин."Будет непросто. Конечно, говорить о том, что санкции не создают сложностей, нельзя. Мы осознаём серьезность ситуации и нашу ответственность. Уверяю вас, никаких шапкозакидательских настроений в правительстве нет. И мы знаем, что делать и как выполнять порученное нам главой государства", - сказал Мишустин, выступая с отчетом правительства в Госдуме.Он подчеркнул, что придется перестраивать логистические цепочки, налаживать связи с потенциальными поставщиками, искать новые рынки сбыта. "Но мы, сплотившись вокруг президента, преодолеем любые вызовы. И Россия продолжит развиваться. Главным ответом на антироссийские санкции станут результаты наших с вами общих усилий: это рабочие места, свободное развитие своего дела и промышленная независимость нашей экономики. Общий успех страны – через успех каждого человека", - добавил премьер.

https://ria.ru/20220406/sanktsii-1782160479.html

россия

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

отчет михаила мишустина о работе правительства в 2021 году, санкции в отношении россии, экономика, россия, госдума рф, михаил мишустин