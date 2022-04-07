13:31 07.04.2022 (обновлено: 13:41 07.04.2022)
Никакого шапкозакидательства в правительстве нет, заверил Мишустин
Премьер Мишустин заверил, что правительство осознает серьезность ситуации из-за санкций
© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает с ежегодным отчетом правительства РФ в Государственной думе РФ
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает с ежегодным отчетом правительства РФ в Государственной думе РФ
МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Правительство осознает серьезность ситуации из-за санкций и свою ответственность, никаких шапкозакидательских настроений в кабмине нет, власти знают, что делать, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
"Будет непросто. Конечно, говорить о том, что санкции не создают сложностей, нельзя. Мы осознаём серьезность ситуации и нашу ответственность. Уверяю вас, никаких шапкозакидательских настроений в правительстве нет. И мы знаем, что делать и как выполнять порученное нам главой государства", - сказал Мишустин, выступая с отчетом правительства в Госдуме.
Он подчеркнул, что придется перестраивать логистические цепочки, налаживать связи с потенциальными поставщиками, искать новые рынки сбыта. "Но мы, сплотившись вокруг президента, преодолеем любые вызовы. И Россия продолжит развиваться. Главным ответом на антироссийские санкции станут результаты наших с вами общих усилий: это рабочие места, свободное развитие своего дела и промышленная независимость нашей экономики. Общий успех страны – через успех каждого человека", - добавил премьер.