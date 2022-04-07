12:55 07.04.2022 (обновлено: 13:05 07.04.2022)
Запад хотел разрушить экономику России за несколько дней, заявил Мишустин
Мишустин: авторы санкций надеялись разрушить экономику России за несколько дней
© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин перед выступлением с ежегодным отчетом правительства РФ в Государственной думе РФ
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин перед выступлением с ежегодным отчетом правительства РФ в Государственной думе РФ
МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Авторы ограничений против РФ надеялись на разрушение экономики страны санкционным штормом за несколько дней, этого не произошло, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, выступая с отчетом правительства в Госдуме.
"Такие санкции не применялись даже в самые мрачные годы "холодной войны". Всё это было тщательно спланировано. Авторы этой стратегии рассчитывали, что санкционный шторм за несколько дней разрушит нашу экономику. Их сценарий не сбылся", - сказал он.
Цель санкций, заметил Мишустин, отбросить нас на годы или даже десятилетия назад, отрезать от мира. "Заставить Россию отказаться от перспективных экономических и социальных проектов. Нанести удар по уровню жизни наших людей. Делается все возможное, чтобы разогнать инфляцию, создать дефицит потребительских товаров. И в конечном итоге – социальную напряженность", - подчеркнул премьер-министр.