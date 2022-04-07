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Запад хотел разрушить экономику России за несколько дней, заявил Мишустин - РИА Новости, 07.04.2022
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Запад хотел разрушить экономику России за несколько дней, заявил Мишустин
Запад хотел разрушить экономику России за несколько дней, заявил Мишустин - РИА Новости, 07.04.2022
Запад хотел разрушить экономику России за несколько дней, заявил Мишустин
Авторы ограничений против РФ надеялись на разрушение экономики страны санкционным штормом за несколько дней, этого не произошло, заявил премьер-министр РФ... РИА Новости, 07.04.2022
2022-04-07T12:55
2022-04-07T13:05
экономика
россия
михаил мишустин
отчет михаила мишустина о работе правительства в 2021 году
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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Авторы ограничений против РФ надеялись на разрушение экономики страны санкционным штормом за несколько дней, этого не произошло, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, выступая с отчетом правительства в Госдуме."Такие санкции не применялись даже в самые мрачные годы "холодной войны". Всё это было тщательно спланировано. Авторы этой стратегии рассчитывали, что санкционный шторм за несколько дней разрушит нашу экономику. Их сценарий не сбылся", - сказал он.Цель санкций, заметил Мишустин, отбросить нас на годы или даже десятилетия назад, отрезать от мира. "Заставить Россию отказаться от перспективных экономических и социальных проектов. Нанести удар по уровню жизни наших людей. Делается все возможное, чтобы разогнать инфляцию, создать дефицит потребительских товаров. И в конечном итоге – социальную напряженность", - подчеркнул премьер-министр.
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экономика, россия, михаил мишустин, отчет михаила мишустина о работе правительства в 2021 году
12:55 07.04.2022 (обновлено: 13:05 07.04.2022)
 
Запад хотел разрушить экономику России за несколько дней, заявил Мишустин

Мишустин: авторы санкций надеялись разрушить экономику России за несколько дней

© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин перед выступлением с ежегодным отчетом правительства РФ в Государственной думе РФ
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин перед выступлением с ежегодным отчетом правительства РФ в Государственной думе РФ - РИА Новости, 1920, 07.04.2022
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
Перейти в фотобанк
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин перед выступлением с ежегодным отчетом правительства РФ в Государственной думе РФ
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Авторы ограничений против РФ надеялись на разрушение экономики страны санкционным штормом за несколько дней, этого не произошло, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, выступая с отчетом правительства в Госдуме.
"Такие санкции не применялись даже в самые мрачные годы "холодной войны". Всё это было тщательно спланировано. Авторы этой стратегии рассчитывали, что санкционный шторм за несколько дней разрушит нашу экономику. Их сценарий не сбылся", - сказал он.
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Санкции против Минска готовились заранее, заявил Лукашенко
Цель санкций, заметил Мишустин, отбросить нас на годы или даже десятилетия назад, отрезать от мира. "Заставить Россию отказаться от перспективных экономических и социальных проектов. Нанести удар по уровню жизни наших людей. Делается все возможное, чтобы разогнать инфляцию, создать дефицит потребительских товаров. И в конечном итоге – социальную напряженность", - подчеркнул премьер-министр.
 
ЭкономикаРоссияМихаил МишустинОтчет Михаила Мишустина о работе правительства в 2021 году
 
 
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