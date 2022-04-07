https://ria.ru/20220407/sanktsii-1782273042.html

Запад хотел разрушить экономику России за несколько дней, заявил Мишустин

Запад хотел разрушить экономику России за несколько дней, заявил Мишустин - РИА Новости, 07.04.2022

Запад хотел разрушить экономику России за несколько дней, заявил Мишустин

Авторы ограничений против РФ надеялись на разрушение экономики страны санкционным штормом за несколько дней, этого не произошло, заявил премьер-министр РФ... РИА Новости, 07.04.2022

2022-04-07T12:55

2022-04-07T12:55

2022-04-07T13:05

экономика

россия

михаил мишустин

отчет михаила мишустина о работе правительства в 2021 году

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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Авторы ограничений против РФ надеялись на разрушение экономики страны санкционным штормом за несколько дней, этого не произошло, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, выступая с отчетом правительства в Госдуме."Такие санкции не применялись даже в самые мрачные годы "холодной войны". Всё это было тщательно спланировано. Авторы этой стратегии рассчитывали, что санкционный шторм за несколько дней разрушит нашу экономику. Их сценарий не сбылся", - сказал он.Цель санкций, заметил Мишустин, отбросить нас на годы или даже десятилетия назад, отрезать от мира. "Заставить Россию отказаться от перспективных экономических и социальных проектов. Нанести удар по уровню жизни наших людей. Делается все возможное, чтобы разогнать инфляцию, создать дефицит потребительских товаров. И в конечном итоге – социальную напряженность", - подчеркнул премьер-министр.

https://ria.ru/20220407/lukashenko-1782239852.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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Варвара Скокшина

экономика, россия, михаил мишустин, отчет михаила мишустина о работе правительства в 2021 году