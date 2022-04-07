https://ria.ru/20220407/sanktsii-1782272097.html

Россия справилась с санкционным штормом, заявил Мишустин

Россия справилась с санкционным штормом, заявил Мишустин - РИА Новости, 07.04.2022

Россия справилась с санкционным штормом, заявил Мишустин

Количество санкций против России превосходит когда-либо вводимые в отношении любой другой страны, их авторы надеялись на разрушение экономики санкционным... РИА Новости, 07.04.2022

2022-04-07T12:52

2022-04-07T12:52

2022-04-07T13:08

санкции в отношении россии

михаил мишустин

отчет михаила мишустина о работе правительства в 2021 году

экономика

россия

госдума рф

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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Количество санкций против России превосходит когда-либо вводимые в отношении любой другой страны, их авторы надеялись на разрушение экономики санкционным штормом за несколько дней, но этого не произошло, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, выступая с отчетом правительства в Госдуме."Новые санкции, которые последовали уже в этом году, носят беспрецедентный масштаб. Количество ограничений превосходит когда-либо вводимые в отношении любой другой страны. Всего их уже свыше шести тысяч. Это индивидуальные и секторальные санкции против страны, но главное – они направлены против всех граждан", - сказал Мишустин, выступая с отчетом правительства в Госдуме.Он подчеркнул, что целью вводимых недружественными странами ограничений было создание паники и нанесение удара по каждому человеку. "Их цель – отбросить нас на годы или даже десятилетия назад. Отрезать от мира. Заставить Россию отказаться от перспективных экономических и социальных проектов. Нанести удар по уровню жизни наших граждан. Делается все возможное, чтобы разогнать инфляцию, создать дефицит потребительских товаров. И в конечном итоге – социальную напряженность", - отметил премьер-министр."Авторы этой стратегии рассчитывали, что санкционный шторм за несколько дней разрушит нашу экономику. Их сценарий не сбылся. Вряд ли какое-либо другое государство, кроме России, с этим бы справилось. Мы же – выстояли", - заключил Мишустин.

https://ria.ru/20220407/podderzhka-1782275527.html

https://ria.ru/20220407/sanktsii-1782263021.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

санкции в отношении россии, михаил мишустин, отчет михаила мишустина о работе правительства в 2021 году, экономика, россия, госдума рф