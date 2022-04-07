12:52 07.04.2022 (обновлено: 13:08 07.04.2022)
Россия справилась с санкционным штормом, заявил Мишустин
Премьер Мишустин: число санкций против России превосходит когда-либо введенные
© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин перед выступлением с ежегодным отчетом правительства РФ в Государственной думе РФ
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин перед выступлением с ежегодным отчетом правительства РФ в Государственной думе РФ
МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Количество санкций против России превосходит когда-либо вводимые в отношении любой другой страны, их авторы надеялись на разрушение экономики санкционным штормом за несколько дней, но этого не произошло, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, выступая с отчетом правительства в Госдуме.
"Новые санкции, которые последовали уже в этом году, носят беспрецедентный масштаб. Количество ограничений превосходит когда-либо вводимые в отношении любой другой страны. Всего их уже свыше шести тысяч. Это индивидуальные и секторальные санкции против страны, но главное – они направлены против всех граждан", - сказал Мишустин, выступая с отчетом правительства в Госдуме.
Он подчеркнул, что целью вводимых недружественными странами ограничений было создание паники и нанесение удара по каждому человеку. "Их цель – отбросить нас на годы или даже десятилетия назад. Отрезать от мира. Заставить Россию отказаться от перспективных экономических и социальных проектов. Нанести удар по уровню жизни наших граждан. Делается все возможное, чтобы разогнать инфляцию, создать дефицит потребительских товаров. И в конечном итоге – социальную напряженность", - отметил премьер-министр.
"Авторы этой стратегии рассчитывали, что санкционный шторм за несколько дней разрушит нашу экономику. Их сценарий не сбылся. Вряд ли какое-либо другое государство, кроме России, с этим бы справилось. Мы же – выстояли", - заключил Мишустин.