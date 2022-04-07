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Россия справилась с санкционным штормом, заявил Мишустин - РИА Новости, 07.04.2022
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Россия справилась с санкционным штормом, заявил Мишустин
Россия справилась с санкционным штормом, заявил Мишустин - РИА Новости, 07.04.2022
Россия справилась с санкционным штормом, заявил Мишустин
Количество санкций против России превосходит когда-либо вводимые в отношении любой другой страны, их авторы надеялись на разрушение экономики санкционным... РИА Новости, 07.04.2022
2022-04-07T12:52
2022-04-07T13:08
санкции в отношении россии
михаил мишустин
отчет михаила мишустина о работе правительства в 2021 году
экономика
россия
госдума рф
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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Количество санкций против России превосходит когда-либо вводимые в отношении любой другой страны, их авторы надеялись на разрушение экономики санкционным штормом за несколько дней, но этого не произошло, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, выступая с отчетом правительства в Госдуме."Новые санкции, которые последовали уже в этом году, носят беспрецедентный масштаб. Количество ограничений превосходит когда-либо вводимые в отношении любой другой страны. Всего их уже свыше шести тысяч. Это индивидуальные и секторальные санкции против страны, но главное – они направлены против всех граждан", - сказал Мишустин, выступая с отчетом правительства в Госдуме.Он подчеркнул, что целью вводимых недружественными странами ограничений было создание паники и нанесение удара по каждому человеку. "Их цель – отбросить нас на годы или даже десятилетия назад. Отрезать от мира. Заставить Россию отказаться от перспективных экономических и социальных проектов. Нанести удар по уровню жизни наших граждан. Делается все возможное, чтобы разогнать инфляцию, создать дефицит потребительских товаров. И в конечном итоге – социальную напряженность", - отметил премьер-министр."Авторы этой стратегии рассчитывали, что санкционный шторм за несколько дней разрушит нашу экономику. Их сценарий не сбылся. Вряд ли какое-либо другое государство, кроме России, с этим бы справилось. Мы же – выстояли", - заключил Мишустин.
https://ria.ru/20220407/podderzhka-1782275527.html
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санкции в отношении россии, михаил мишустин, отчет михаила мишустина о работе правительства в 2021 году, экономика, россия, госдума рф
12:52 07.04.2022 (обновлено: 13:08 07.04.2022)
 
Россия справилась с санкционным штормом, заявил Мишустин

Премьер Мишустин: число санкций против России превосходит когда-либо введенные

© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин перед выступлением с ежегодным отчетом правительства РФ в Государственной думе РФ
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин перед выступлением с ежегодным отчетом правительства РФ в Государственной думе РФ - РИА Новости, 1920, 07.04.2022
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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Председатель правительства РФ Михаил Мишустин перед выступлением с ежегодным отчетом правительства РФ в Государственной думе РФ
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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Количество санкций против России превосходит когда-либо вводимые в отношении любой другой страны, их авторы надеялись на разрушение экономики санкционным штормом за несколько дней, но этого не произошло, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, выступая с отчетом правительства в Госдуме.
"Новые санкции, которые последовали уже в этом году, носят беспрецедентный масштаб. Количество ограничений превосходит когда-либо вводимые в отношении любой другой страны. Всего их уже свыше шести тысяч. Это индивидуальные и секторальные санкции против страны, но главное – они направлены против всех граждан", - сказал Мишустин, выступая с отчетом правительства в Госдуме.
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Он подчеркнул, что целью вводимых недружественными странами ограничений было создание паники и нанесение удара по каждому человеку. "Их цель – отбросить нас на годы или даже десятилетия назад. Отрезать от мира. Заставить Россию отказаться от перспективных экономических и социальных проектов. Нанести удар по уровню жизни наших граждан. Делается все возможное, чтобы разогнать инфляцию, создать дефицит потребительских товаров. И в конечном итоге – социальную напряженность", - отметил премьер-министр.
"Авторы этой стратегии рассчитывали, что санкционный шторм за несколько дней разрушит нашу экономику. Их сценарий не сбылся. Вряд ли какое-либо другое государство, кроме России, с этим бы справилось. Мы же – выстояли", - заключил Мишустин.
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Санкции в отношении РоссииМихаил МишустинОтчет Михаила Мишустина о работе правительства в 2021 годуЭкономикаРоссияГосдума РФ
 
 
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