https://ria.ru/20220407/sanktsii-1782240389.html
Лукашенко видит новые окна возможностей на фоне санкций Запада
Лукашенко видит новые окна возможностей на фоне санкций Запада - РИА Новости, 07.04.2022
Лукашенко видит новые окна возможностей на фоне санкций Запада
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что видит для Белоруссии и России новые окна возможностей на фоне санкций Запада и ухода западных компаний с... РИА Новости, 07.04.2022
2022-04-07T11:18
2022-04-07T11:18
2022-04-07T11:18
белоруссия
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александр лукашенко
россия
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МИНСК, 7 апр – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что видит для Белоруссии и России новые окна возможностей на фоне санкций Запада и ухода западных компаний с рынка Союзного государства."Для наших стран действительно открываются новые окна возможностей. С уходом западных компаний с рынка Союзного государства высвободились огромнейшие ниши, которые нам предстоит освоить. Вопрос в том, что нам мешало это делать раньше - лоббисты, конкуренция, коррупция?" - сказал Лукашенко на расширенном заседании совбеза. Его слова приводит агентство Sputnik Беларусь в четверг.
https://ria.ru/20220407/vodorazdel-1782240088.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
белоруссия, в мире, александр лукашенко, россия
Лукашенко видит новые окна возможностей на фоне санкций Запада
Президент Белоруссии Лукашенко видит новые окна возможностей на фоне санкций Запада