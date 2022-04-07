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Лукашенко видит новые окна возможностей на фоне санкций Запада - РИА Новости, 07.04.2022
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Лукашенко видит новые окна возможностей на фоне санкций Запада
Лукашенко видит новые окна возможностей на фоне санкций Запада - РИА Новости, 07.04.2022
Лукашенко видит новые окна возможностей на фоне санкций Запада
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что видит для Белоруссии и России новые окна возможностей на фоне санкций Запада и ухода западных компаний с... РИА Новости, 07.04.2022
2022-04-07T11:18
2022-04-07T11:18
белоруссия
в мире
александр лукашенко
россия
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МИНСК, 7 апр – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что видит для Белоруссии и России новые окна возможностей на фоне санкций Запада и ухода западных компаний с рынка Союзного государства."Для наших стран действительно открываются новые окна возможностей. С уходом западных компаний с рынка Союзного государства высвободились огромнейшие ниши, которые нам предстоит освоить. Вопрос в том, что нам мешало это делать раньше - лоббисты, конкуренция, коррупция?" - сказал Лукашенко на расширенном заседании совбеза. Его слова приводит агентство Sputnik Беларусь в четверг.
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белоруссия, в мире, александр лукашенко, россия
11:18 07.04.2022
 
Лукашенко видит новые окна возможностей на фоне санкций Запада

Президент Белоруссии Лукашенко видит новые окна возможностей на фоне санкций Запада

© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 07.04.2022
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
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МИНСК, 7 апр – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что видит для Белоруссии и России новые окна возможностей на фоне санкций Запада и ухода западных компаний с рынка Союзного государства.
"Для наших стран действительно открываются новые окна возможностей. С уходом западных компаний с рынка Союзного государства высвободились огромнейшие ниши, которые нам предстоит освоить. Вопрос в том, что нам мешало это делать раньше - лоббисты, конкуренция, коррупция?" - сказал Лукашенко на расширенном заседании совбеза. Его слова приводит агентство Sputnik Беларусь в четверг.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 07.04.2022
Вчера, 11:18
Лукашенко заявил о формировании "водораздела" между Востоком и Западом
 
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