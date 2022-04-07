https://ria.ru/20220407/sanktsii-1782240389.html

Лукашенко видит новые окна возможностей на фоне санкций Запада

Лукашенко видит новые окна возможностей на фоне санкций Запада - РИА Новости, 07.04.2022

Лукашенко видит новые окна возможностей на фоне санкций Запада

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что видит для Белоруссии и России новые окна возможностей на фоне санкций Запада и ухода западных компаний с... РИА Новости, 07.04.2022

2022-04-07T11:18

2022-04-07T11:18

2022-04-07T11:18

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александр лукашенко

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МИНСК, 7 апр – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что видит для Белоруссии и России новые окна возможностей на фоне санкций Запада и ухода западных компаний с рынка Союзного государства."Для наших стран действительно открываются новые окна возможностей. С уходом западных компаний с рынка Союзного государства высвободились огромнейшие ниши, которые нам предстоит освоить. Вопрос в том, что нам мешало это делать раньше - лоббисты, конкуренция, коррупция?" - сказал Лукашенко на расширенном заседании совбеза. Его слова приводит агентство Sputnik Беларусь в четверг.

https://ria.ru/20220407/vodorazdel-1782240088.html

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Дарья Буймова

белоруссия, в мире, александр лукашенко, россия