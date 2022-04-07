Аналитик: санкции против России являются частью гибридной войны США
Венесуэльский аналитик Адрианса: санкции против России являются частью гибридной войны США
© AP Photo / Alexander Zemlianichenko JrВид Москвы
© AP Photo / Alexander Zemlianichenko Jr
Вид Москвы
КАРАКАС, 7 апр - РИА Новости. США не способны на военную победу над Россией, поэтому прибегают к экономическим санкциям в рамках гибридной войны против нее, заявил РИА Новости международный аналитик Института перспективных исследований национальной обороны (IAEDEN) Венесуэлы Владимир Адрианса.
"Учитывая, что их цель противостоять России в военном отношении становится неподъёмной, (США) разыгрывают экономические, дипломатические и культурные санкции… Это схема глобальной гибридной войны, потому что США хотят сохранить свою гегемонию в мире", — заявил Адрианса.
Вчера, 20:29США расширили антироссийские санкции
Рестрикции в отношении России, считает Адрианса, повлияют на мировую торговлю, стоимость продуктов питания и производство во всем мире, рынок пшеницы и удобрений.
Ранее ряд стран Запада ввел новые санкции против РФ из-за Украины. Президент России Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления РФ - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. Путин заявил также, что США и Евросоюз фактически объявили дефолт по обязательствам перед Россией, заморозив ее валютные резервы. Он добавил, что нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике.