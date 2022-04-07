https://ria.ru/20220407/sanktsii-1782203675.html

Аналитик: санкции против России являются частью гибридной войны США

Аналитик: санкции против России являются частью гибридной войны США - РИА Новости, 07.04.2022

Аналитик: санкции против России являются частью гибридной войны США

США не способны на военную победу над Россией, поэтому прибегают к экономическим санкциям в рамках гибридной войны против нее, заявил РИА Новости международный... РИА Новости, 07.04.2022

2022-04-07T03:23

2022-04-07T03:23

2022-04-07T03:23

россия

сша

евросоюз

в мире

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КАРАКАС, 7 апр - РИА Новости. США не способны на военную победу над Россией, поэтому прибегают к экономическим санкциям в рамках гибридной войны против нее, заявил РИА Новости международный аналитик Института перспективных исследований национальной обороны (IAEDEN) Венесуэлы Владимир Адрианса.По словам эксперта, многие из санкций, которые применили к России, больше затрагивают Европу, которая отказалась от права определять свою внешнюю политику и подчинилась политике США."Однополярный мир во главе с США играет против формирующегося мира, который является многополярным и многоцентричным, во главе с Россией, Китаем, Ираном и другими странами, такими как Венесуэла, которая делает ставку на многополярный мир", — сказал собеседник агентства.Рестрикции в отношении России, считает Адрианса, повлияют на мировую торговлю, стоимость продуктов питания и производство во всем мире, рынок пшеницы и удобрений.Ранее ряд стран Запада ввел новые санкции против РФ из-за Украины. Президент России Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления РФ - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. Путин заявил также, что США и Евросоюз фактически объявили дефолт по обязательствам перед Россией, заморозив ее валютные резервы. Он добавил, что нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике.

https://ria.ru/20220406/sanktsii-1782179076.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220406/sanktsii-1782187068.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

россия, сша, евросоюз, в мире