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Аналитик: санкции против России являются частью гибридной войны США - РИА Новости, 07.04.2022
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Аналитик: санкции против России являются частью гибридной войны США
Аналитик: санкции против России являются частью гибридной войны США - РИА Новости, 07.04.2022
Аналитик: санкции против России являются частью гибридной войны США
США не способны на военную победу над Россией, поэтому прибегают к экономическим санкциям в рамках гибридной войны против нее, заявил РИА Новости международный... РИА Новости, 07.04.2022
2022-04-07T03:23
2022-04-07T03:23
россия
сша
евросоюз
в мире
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КАРАКАС, 7 апр - РИА Новости. США не способны на военную победу над Россией, поэтому прибегают к экономическим санкциям в рамках гибридной войны против нее, заявил РИА Новости международный аналитик Института перспективных исследований национальной обороны (IAEDEN) Венесуэлы Владимир Адрианса.По словам эксперта, многие из санкций, которые применили к России, больше затрагивают Европу, которая отказалась от права определять свою внешнюю политику и подчинилась политике США."Однополярный мир во главе с США играет против формирующегося мира, который является многополярным и многоцентричным, во главе с Россией, Китаем, Ираном и другими странами, такими как Венесуэла, которая делает ставку на многополярный мир", — сказал собеседник агентства.Рестрикции в отношении России, считает Адрианса, повлияют на мировую торговлю, стоимость продуктов питания и производство во всем мире, рынок пшеницы и удобрений.Ранее ряд стран Запада ввел новые санкции против РФ из-за Украины. Президент России Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления РФ - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. Путин заявил также, что США и Евросоюз фактически объявили дефолт по обязательствам перед Россией, заморозив ее валютные резервы. Он добавил, что нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике.
https://ria.ru/20220406/sanktsii-1782179076.html
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россия, сша, евросоюз, в мире
03:23 07.04.2022
 
Аналитик: санкции против России являются частью гибридной войны США

Венесуэльский аналитик Адрианса: санкции против России являются частью гибридной войны США

© AP Photo / Alexander Zemlianichenko JrВид Москвы
Вид Москвы - РИА Новости, 1920, 07.04.2022
© AP Photo / Alexander Zemlianichenko Jr
Вид Москвы
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КАРАКАС, 7 апр - РИА Новости. США не способны на военную победу над Россией, поэтому прибегают к экономическим санкциям в рамках гибридной войны против нее, заявил РИА Новости международный аналитик Института перспективных исследований национальной обороны (IAEDEN) Венесуэлы Владимир Адрианса.
"Учитывая, что их цель противостоять России в военном отношении становится неподъёмной, (США) разыгрывают экономические, дипломатические и культурные санкции… Это схема глобальной гибридной войны, потому что США хотят сохранить свою гегемонию в мире", — заявил Адрианса.
По словам эксперта, многие из санкций, которые применили к России, больше затрагивают Европу, которая отказалась от права определять свою внешнюю политику и подчинилась политике США.
"Однополярный мир во главе с США играет против формирующегося мира, который является многополярным и многоцентричным, во главе с Россией, Китаем, Ираном и другими странами, такими как Венесуэла, которая делает ставку на многополярный мир", — сказал собеседник агентства.
Здание Министерства финансов США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 06.04.2022
Вчера, 20:29
США расширили антироссийские санкции
Рестрикции в отношении России, считает Адрианса, повлияют на мировую торговлю, стоимость продуктов питания и производство во всем мире, рынок пшеницы и удобрений.
Ранее ряд стран Запада ввел новые санкции против РФ из-за Украины. Президент России Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления РФ - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. Путин заявил также, что США и Евросоюз фактически объявили дефолт по обязательствам перед Россией, заморозив ее валютные резервы. Он добавил, что нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике.
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