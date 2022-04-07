https://ria.ru/20220407/rubezhnoe-1782382260.html

Колонну МЧС ЛНР с гумпомощью обстреляли на въезде в Рубежное

Колонну МЧС ЛНР с гумпомощью обстреляли на въезде в Рубежное - РИА Новости, 07.04.2022

Колонну МЧС ЛНР с гумпомощью обстреляли на въезде в Рубежное

Колонна МЧС Луганской народной республики с гуманитарной помощью для жителей города Рубежное в Донбассе попала под обстрел на въезде в город, в колонне был и... РИА Новости, 07.04.2022

2022-04-07T19:09

2022-04-07T19:09

2022-04-07T19:19

обострение ситуации в днр и лнр

ситуация в днр и лнр

в мире

луганская народная республика

леонид пасечник

рубежное

украина

вооруженные силы украины

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ЛУГАНСК, 7 апр - РИА Новости. Колонна МЧС Луганской народной республики с гуманитарной помощью для жителей города Рубежное в Донбассе попала под обстрел на въезде в город, в колонне был и глава ведомства Евгений Кацавалов, передает корреспондент РИА Новости.Ранее глава ЛНР Леонид Пасечник заявил, что военная операция идет по плану. Подразделения Народной милиции ЛНР при огневой поддержке войск РФ ведут зачистку населенных пунктов Попасная и Рубежное."Колонны гуманитарной помощи МЧС и также организаций общественных регулярно попадают под обстрелы украинских вооруженных сил... Обстрел идет по самим колоннам. Невзирая, что это государственный сектор (жилой сектор с многоквартирными домами – ред.), здесь все равно остались люди. Цинизм высшей степени, простреливают все движущееся и не движущееся. Это действительно диверсионный акт против гуманитарной миссии", - сказал журналистам Кацавалов.Колонна попала под обстрел на въезде в город, никто не пострадал. Министр уточнил, что весь гуманитарный груз был доставлен жителям города.

https://ria.ru/20220323/donbass-1779477622.html

луганская народная республика

рубежное

украина

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

ситуация в днр и лнр, в мире, луганская народная республика, леонид пасечник, рубежное, украина, вооруженные силы украины