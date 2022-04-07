https://ria.ru/20220407/rossiya-1782287324.html

Макей назвал неприемлемыми попытки Запада вытолкнуть Россию на обочину

Макей назвал неприемлемыми попытки Запада вытолкнуть Россию на обочину - РИА Новости, 07.04.2022

Макей назвал неприемлемыми попытки Запада вытолкнуть Россию на обочину

Запад хочет вытолкнуть Россию на обочину мировой жизни, и это абсолютно неприемлемо, заявил в четверг министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей. РИА Новости, 07.04.2022

2022-04-07T13:50

2022-04-07T13:50

2022-04-07T14:19

в мире

россия

санкции в отношении россии

белоруссия

мид белоруссии

владимир макей

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/0a/1758449120_0:82:3080:1814_1920x0_80_0_0_5ba4c96aea052fad0f27ac117392b8db.jpg

МИНСК, 7 апр – РИА Новости. Запад хочет вытолкнуть Россию на обочину мировой жизни, и это абсолютно неприемлемо, заявил в четверг министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей."Можно понять логику России, которая однозначно является великой державой и которую пытаются вытолкнуть на обочину мировой жизни. Конечно, это абсолютно неприемлемо", - цитирует в четверг министра агентство Sputnik.По словам белорусского министра, "любая великая держава должна понимать, что она занимает адекватное место в мире, в мироустройстве и играет соответствующую роль, которая с уважением должна восприниматься партнерами". "К сожалению, в отношении России такого не было, поэтому можно понять логику действий, когда Россия предпринимает определенные усилия по обеспечению справедливого мироустройства", - сказал он.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220407/evropa-1782172573.html

https://ria.ru/20220328/rossiya-1780482022.html

россия

белоруссия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, россия, санкции в отношении россии, белоруссия, мид белоруссии, владимир макей