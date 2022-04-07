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Макей назвал неприемлемыми попытки Запада вытолкнуть Россию на обочину - РИА Новости, 07.04.2022
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Макей назвал неприемлемыми попытки Запада вытолкнуть Россию на обочину
Макей назвал неприемлемыми попытки Запада вытолкнуть Россию на обочину - РИА Новости, 07.04.2022
Макей назвал неприемлемыми попытки Запада вытолкнуть Россию на обочину
Запад хочет вытолкнуть Россию на обочину мировой жизни, и это абсолютно неприемлемо, заявил в четверг министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей. РИА Новости, 07.04.2022
2022-04-07T13:50
2022-04-07T14:19
в мире
россия
санкции в отношении россии
белоруссия
мид белоруссии
владимир макей
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МИНСК, 7 апр – РИА Новости. Запад хочет вытолкнуть Россию на обочину мировой жизни, и это абсолютно неприемлемо, заявил в четверг министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей."Можно понять логику России, которая однозначно является великой державой и которую пытаются вытолкнуть на обочину мировой жизни. Конечно, это абсолютно неприемлемо", - цитирует в четверг министра агентство Sputnik.По словам белорусского министра, "любая великая держава должна понимать, что она занимает адекватное место в мире, в мироустройстве и играет соответствующую роль, которая с уважением должна восприниматься партнерами". "К сожалению, в отношении России такого не было, поэтому можно понять логику действий, когда Россия предпринимает определенные усилия по обеспечению справедливого мироустройства", - сказал он.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220407/evropa-1782172573.html
https://ria.ru/20220328/rossiya-1780482022.html
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в мире, россия, санкции в отношении россии, белоруссия, мид белоруссии, владимир макей
13:50 07.04.2022 (обновлено: 14:19 07.04.2022)
 
Макей назвал неприемлемыми попытки Запада вытолкнуть Россию на обочину

Глава МИД Белоруссии Макей назвал неприемлемыми попытки Запада столкнуть Россию на обочину

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей
Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей - РИА Новости, 1920, 07.04.2022
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей
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МИНСК, 7 апр – РИА Новости. Запад хочет вытолкнуть Россию на обочину мировой жизни, и это абсолютно неприемлемо, заявил в четверг министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей.
"Можно понять логику России, которая однозначно является великой державой и которую пытаются вытолкнуть на обочину мировой жизни. Конечно, это абсолютно неприемлемо", - цитирует в четверг министра агентство Sputnik.
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По словам белорусского министра, "любая великая держава должна понимать, что она занимает адекватное место в мире, в мироустройстве и играет соответствующую роль, которая с уважением должна восприниматься партнерами". "К сожалению, в отношении России такого не было, поэтому можно понять логику действий, когда Россия предпринимает определенные усилия по обеспечению справедливого мироустройства", - сказал он.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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