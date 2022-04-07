13:50 07.04.2022 (обновлено: 14:19 07.04.2022)
Макей назвал неприемлемыми попытки Запада вытолкнуть Россию на обочину
Глава МИД Белоруссии Макей назвал неприемлемыми попытки Запада столкнуть Россию на обочину
© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей
Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей
МИНСК, 7 апр – РИА Новости. Запад хочет вытолкнуть Россию на обочину мировой жизни, и это абсолютно неприемлемо, заявил в четверг министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей.
"Можно понять логику России, которая однозначно является великой державой и которую пытаются вытолкнуть на обочину мировой жизни. Конечно, это абсолютно неприемлемо", - цитирует в четверг министра агентство Sputnik.
По словам белорусского министра, "любая великая держава должна понимать, что она занимает адекватное место в мире, в мироустройстве и играет соответствующую роль, которая с уважением должна восприниматься партнерами". "К сожалению, в отношении России такого не было, поэтому можно понять логику действий, когда Россия предпринимает определенные усилия по обеспечению справедливого мироустройства", - сказал он.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.