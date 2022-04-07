https://ria.ru/20220407/rossiya-1782274282.html

Мишустин: жизнь россиян не должна зависеть от причуд иностранных политиков

Мишустин: жизнь россиян не должна зависеть от причуд иностранных политиков - РИА Новости, 07.04.2022

Мишустин: жизнь россиян не должна зависеть от причуд иностранных политиков

Уровень жизни россиян не может зависеть от причуд иностранных политиков, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. РИА Новости, 07.04.2022

2022-04-07T12:58

2022-04-07T12:58

2022-04-07T13:16

политика

россия

отчет михаила мишустина о работе правительства в 2021 году

госдума рф

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Уровень жизни россиян не может зависеть от причуд иностранных политиков, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин."Но, если вы все-таки будете вынуждены уйти, предприятие должно продолжить работу. Ведь оно дает рабочие места. Там трудятся наши граждане. Защита их интересов – наш приоритет. Уровень жизни людей не может зависеть от причуд иностранных политиков", - подчеркнул Мишустин, выступая с отчетом правительства в Госдуме.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". На фоне этой спецоперации к настоящему моменту порядка 600 иностранных компаний из различных секторов заявили о приостановке или прекращении работы в России.

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

политика, россия, отчет михаила мишустина о работе правительства в 2021 году, госдума рф, санкции в отношении россии