12:58 07.04.2022 (обновлено: 13:16 07.04.2022)
Мишустин: жизнь россиян не должна зависеть от причуд иностранных политиков
Премьер Мишустин: уровень жизни россиян не может зависеть от причуд иностранных политиков
© РИА Новости / Дмитрий АстаховПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает с ежегодным отчетом правительства РФ в Государственной думе РФ
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает с ежегодным отчетом правительства РФ в Государственной думе РФ
МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Уровень жизни россиян не может зависеть от причуд иностранных политиков, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
"Но, если вы все-таки будете вынуждены уйти, предприятие должно продолжить работу. Ведь оно дает рабочие места. Там трудятся наши граждане. Защита их интересов – наш приоритет. Уровень жизни людей не может зависеть от причуд иностранных политиков", - подчеркнул Мишустин, выступая с отчетом правительства в Госдуме.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". На фоне этой спецоперации к настоящему моменту порядка 600 иностранных компаний из различных секторов заявили о приостановке или прекращении работы в России.