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Мишустин: жизнь россиян не должна зависеть от причуд иностранных политиков - РИА Новости, 07.04.2022
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Мишустин: жизнь россиян не должна зависеть от причуд иностранных политиков
Мишустин: жизнь россиян не должна зависеть от причуд иностранных политиков - РИА Новости, 07.04.2022
Мишустин: жизнь россиян не должна зависеть от причуд иностранных политиков
Уровень жизни россиян не может зависеть от причуд иностранных политиков, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. РИА Новости, 07.04.2022
2022-04-07T12:58
2022-04-07T13:16
политика
россия
отчет михаила мишустина о работе правительства в 2021 году
госдума рф
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Уровень жизни россиян не может зависеть от причуд иностранных политиков, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин."Но, если вы все-таки будете вынуждены уйти, предприятие должно продолжить работу. Ведь оно дает рабочие места. Там трудятся наши граждане. Защита их интересов – наш приоритет. Уровень жизни людей не может зависеть от причуд иностранных политиков", - подчеркнул Мишустин, выступая с отчетом правительства в Госдуме.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". На фоне этой спецоперации к настоящему моменту порядка 600 иностранных компаний из различных секторов заявили о приостановке или прекращении работы в России.
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политика, россия, отчет михаила мишустина о работе правительства в 2021 году, госдума рф, санкции в отношении россии
12:58 07.04.2022 (обновлено: 13:16 07.04.2022)
 
Мишустин: жизнь россиян не должна зависеть от причуд иностранных политиков

Премьер Мишустин: уровень жизни россиян не может зависеть от причуд иностранных политиков

© РИА Новости / Дмитрий АстаховПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает с ежегодным отчетом правительства РФ в Государственной думе РФ
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает с ежегодным отчетом правительства РФ в Государственной думе РФ - РИА Новости, 1920, 07.04.2022
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает с ежегодным отчетом правительства РФ в Государственной думе РФ
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Уровень жизни россиян не может зависеть от причуд иностранных политиков, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
"Но, если вы все-таки будете вынуждены уйти, предприятие должно продолжить работу. Ведь оно дает рабочие места. Там трудятся наши граждане. Защита их интересов – наш приоритет. Уровень жизни людей не может зависеть от причуд иностранных политиков", - подчеркнул Мишустин, выступая с отчетом правительства в Госдуме.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". На фоне этой спецоперации к настоящему моменту порядка 600 иностранных компаний из различных секторов заявили о приостановке или прекращении работы в России.
 
ПолитикаРоссияОтчет Михаила Мишустина о работе правительства в 2021 годуГосдума РФСанкции в отношении России
 
 
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