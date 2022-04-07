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NYT: в НАТО есть разногласия относительно дальнейших отношений с Москвой - РИА Новости, 07.04.2022
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NYT: в НАТО есть разногласия относительно дальнейших отношений с Москвой
NYT: в НАТО есть разногласия относительно дальнейших отношений с Москвой - РИА Новости, 07.04.2022
NYT: в НАТО есть разногласия относительно дальнейших отношений с Москвой
Среди стран НАТО имеются разногласия относительно того, как следует дальше выстраивать отношения с Россией на фоне ситуации вокруг Украины, сообщает New York... РИА Новости, 07.04.2022
2022-04-07T03:28
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в мире
россия
нато
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ВАШИНГТОН, 7 апр - РИА Новости. Среди стран НАТО имеются разногласия относительно того, как следует дальше выстраивать отношения с Россией на фоне ситуации вокруг Украины, сообщает New York Times со ссылкой на источники.По словам двух высокопоставленных официальных лиц, Польша и страны Балтии выступают за полный разрыв отношений с Москвой и за "усилия, которые поставят Россию на колени". Вместе с тем Франция, Германия и Турция считают, что контакты необходимо поддерживать.Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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в мире, россия, нато
03:28 07.04.2022 (обновлено: 03:34 07.04.2022)
 
NYT: в НАТО есть разногласия относительно дальнейших отношений с Москвой

NYT: среди стран НАТО есть разногласия относительно дальнейших отношений с Москвой

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Флаги стран НАТО - РИА Новости, 1920, 07.04.2022
© РИА Новости / Стрингер
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ВАШИНГТОН, 7 апр - РИА Новости. Среди стран НАТО имеются разногласия относительно того, как следует дальше выстраивать отношения с Россией на фоне ситуации вокруг Украины, сообщает New York Times со ссылкой на источники.
По словам двух высокопоставленных официальных лиц, Польша и страны Балтии выступают за полный разрыв отношений с Москвой и за "усилия, которые поставят Россию на колени". Вместе с тем Франция, Германия и Турция считают, что контакты необходимо поддерживать.
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Глава МИД Великобритании Элизабет Трасс - РИА Новости, 1920, 07.04.2022
00:44
Глава МИД Британии: дни Основополагающего акта Россия — НАТО прошли
 
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