Легенду рэпа признали виновным в убийстве бездомного

МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Рэпер The Kidd Creole (настоящее имя — Натаниэль Гровер) был признан виновным в убийстве бездомного, пишет TMZ. Музыкант был арестован и обвинен еще в августе 2017 года. Обвинители доказали, что музыкант столкнулся с бездомным на улице, они обменялись парой слов. После чего The Kidd Creole прошел дальше, но вскоре обернулся и несколько раз ударил мужчину столовым нож в торс. Рэпер покинул место преступления и добрался до своего офиса. Там он переоделся и отмыл нож от крови. Примерно через 15 минут Гловер покинул кабинет. Нож он выбросил в канализацию возле станции метро в Бронксе. На следующий день сотрудники полиции нашли орудие преступления. Через несколько минут после поножовщины бездомного обнаружили туристы. Мужчину доставили в больницу, где он скончался от полученных ранений. Приговор Гловеру будет озвучен 4 мая 2022 года.The Kidd Creole — легенда рэпа. Он был участником Grandmaster Flash and the Furious Five. Это одна из самых влиятельных американских хип-хоп групп. Коллектив был образован в 1978 году и распалась в 1983-м. Через пять лет команда воссоединилась, но уже не добилась прежней популярности, и вскоре участники снова разошлись.

