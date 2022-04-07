https://ria.ru/20220407/rap-1782364037.html
Легенду рэпа признали виновным в убийстве бездомного
Легенду рэпа признали виновным в убийстве бездомного - РИА Новости, 07.04.2022
Легенду рэпа признали виновным в убийстве бездомного
Рэпер The Kidd Creole (настоящее имя — Натаниэль Гровер) был признан виновным в убийстве бездомного, пишет TMZ. РИА Новости, 07.04.2022
2022-04-07T18:42
2022-04-07T18:42
2022-04-07T18:42
культура
новости культуры
знаменитости
звезды
рэп
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/07/1782361001_0:114:2914:1753_1920x0_80_0_0_f890294dfcd861160febf22a62cb4467.jpg
МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Рэпер The Kidd Creole (настоящее имя — Натаниэль Гровер) был признан виновным в убийстве бездомного, пишет TMZ. Музыкант был арестован и обвинен еще в августе 2017 года. Обвинители доказали, что музыкант столкнулся с бездомным на улице, они обменялись парой слов. После чего The Kidd Creole прошел дальше, но вскоре обернулся и несколько раз ударил мужчину столовым нож в торс. Рэпер покинул место преступления и добрался до своего офиса. Там он переоделся и отмыл нож от крови. Примерно через 15 минут Гловер покинул кабинет. Нож он выбросил в канализацию возле станции метро в Бронксе. На следующий день сотрудники полиции нашли орудие преступления. Через несколько минут после поножовщины бездомного обнаружили туристы. Мужчину доставили в больницу, где он скончался от полученных ранений. Приговор Гловеру будет озвучен 4 мая 2022 года.The Kidd Creole — легенда рэпа. Он был участником Grandmaster Flash and the Furious Five. Это одна из самых влиятельных американских хип-хоп групп. Коллектив был образован в 1978 году и распалась в 1983-м. Через пять лет команда воссоединилась, но уже не добилась прежней популярности, и вскоре участники снова разошлись.
https://ria.ru/20220406/plagiat-1781969526.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/07/1782361001_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_cd28ae0479dfe6f104498d5975683aa9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, знаменитости, звезды, рэп
Легенду рэпа признали виновным в убийстве бездомного
Рэпер The Kidd Creole был признан виновным в убийстве бездомного
МОСКВА, 7 апр — РИА Новости.
Рэпер The Kidd Creole (настоящее имя — Натаниэль Гровер) был признан виновным в убийстве бездомного, пишет
TMZ.
Музыкант был арестован и обвинен еще в августе 2017 года.
Обвинители доказали, что музыкант столкнулся с бездомным на улице, они обменялись парой слов. После чего The Kidd Creole прошел дальше, но вскоре обернулся и несколько раз ударил мужчину столовым нож в торс.
Рэпер покинул место преступления и добрался до своего офиса. Там он переоделся и отмыл нож от крови. Примерно через 15 минут Гловер покинул кабинет. Нож он выбросил в канализацию возле станции метро в Бронксе. На следующий день сотрудники полиции нашли орудие преступления.
Через несколько минут после поножовщины бездомного обнаружили туристы. Мужчину доставили в больницу, где он скончался от полученных ранений.
Приговор Гловеру будет озвучен 4 мая 2022 года.
The Kidd Creole — легенда рэпа. Он был участником Grandmaster Flash and the Furious Five. Это одна из самых влиятельных американских хип-хоп групп. Коллектив был образован в 1978 году и распалась в 1983-м. Через пять лет команда воссоединилась, но уже не добилась прежней популярности, и вскоре участники снова разошлись.