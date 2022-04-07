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СМИ: в Тель-Авиве в результате стрельбы ранены не менее четыре человек
СМИ: в Тель-Авиве в результате стрельбы ранены не менее четыре человек - РИА Новости, 08.04.2022
СМИ: в Тель-Авиве в результате стрельбы ранены не менее четыре человек
Не менее четырех человек ранены в результате стрельбы в центре Тель-Авива, сообщает государственная телерадиокомпания КАН со ссылкой на очевидцев. РИА Новости, 08.04.2022
2022-04-07T21:18
2022-04-07T21:18
2022-04-08T09:34
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ТЕЛЬ-АВИВ, 6 апр – РИА Новости. Не менее четырех человек ранены в результате стрельбы в центре Тель-Авива, сообщает государственная телерадиокомпания КАН со ссылкой на очевидцев."Как минимум четыре человека были ранены при стрельбе на улице Дизенгоф в Тель-Авиве", - говорится в сообщении.Отмечается, что стрелявший еще не задержан, полиция призывает граждан не покидать своих домов.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, тель-авив, израиль
21:18 07.04.2022 (обновлено: 09:34 08.04.2022)
СМИ: в Тель-Авиве в результате стрельбы ранены не менее четыре человек
КАН: не менее четырех человек ранены в результате стрельбы в центре Тель-Авива