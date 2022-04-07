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Власти Мальты упрощают правила въезда иностранцев в страну - РИА Новости, 07.04.2022
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Туризм
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Власти Мальты упрощают правила въезда иностранцев в страну
Власти Мальты упрощают правила въезда иностранцев в страну - РИА Новости, 07.04.2022
Власти Мальты упрощают правила въезда иностранцев в страну
Власти Мальты приняли решение упростить правила въезда для непривитых иностранных путешественников, сообщает TourDom. РИА Новости, 07.04.2022
2022-04-07T10:15
2022-04-07T10:15
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МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Власти Мальты приняли решение упростить правила въезда для непривитых иностранных путешественников, сообщает TourDom.Прибывающим из стран "красного" списка, куда входит и Россия, будет достаточно предъявить на границе отрицательный ПЦР-тест на коронавирус или справку о перенесенном COVID-19.Нововведение вступит в силу 11 апреля. Таким образом, условия посещения Мальты невакцинированными иностранцами станут такими же, как у имеющих сертификат об иммунизации, соблюдать карантин не придется. Отрицательный результат теста должен быть получен не более чем за 72 часа до вылета в страну, а свидетельство о выздоровлении — иметь срок действия не более 180 дней.Кроме того, с 10 апреля отменяются и некоторые внутренние ковидные ограничения. В частности, местным жителям и гостям больше не придется предъявлять сертификат о вакцинации для посещения массовых мероприятий.Между тем, российским туристам сейчас непросто попасть на Мальту. Визовые центры приостановили выдачу виз еще 17 марта. Разрешения на въезд выдают только членам семей граждан ЕС, проживающих на Мальте.Попасть на остров можно по любому действующему Шенгену. Прямых рейсов нет, добраться на Мальту можно только с пересадкой в Стамбуле или Белграде.
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туризм, новости - туризм, стамбул, россия, белград (город), коронавирус covid-19, мальта, визы
10:15 07.04.2022
 
Власти Мальты упрощают правила въезда иностранцев в страну

Власти Мальты с 11 апреля планируют упростить правила въезда иностранцев в страну

© Depositphotos / chikapylkaМальта
Мальта - РИА Новости, 1920, 07.04.2022
© Depositphotos / chikapylka
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Власти Мальты приняли решение упростить правила въезда для непривитых иностранных путешественников, сообщает TourDom.
Прибывающим из стран "красного" списка, куда входит и Россия, будет достаточно предъявить на границе отрицательный ПЦР-тест на коронавирус или справку о перенесенном COVID-19.
Нововведение вступит в силу 11 апреля. Таким образом, условия посещения Мальты невакцинированными иностранцами станут такими же, как у имеющих сертификат об иммунизации, соблюдать карантин не придется.
Отрицательный результат теста должен быть получен не более чем за 72 часа до вылета в страну, а свидетельство о выздоровлении — иметь срок действия не более 180 дней.
Кроме того, с 10 апреля отменяются и некоторые внутренние ковидные ограничения. В частности, местным жителям и гостям больше не придется предъявлять сертификат о вакцинации для посещения массовых мероприятий.
Между тем, российским туристам сейчас непросто попасть на Мальту. Визовые центры приостановили выдачу виз еще 17 марта. Разрешения на въезд выдают только членам семей граждан ЕС, проживающих на Мальте.
Попасть на остров можно по любому действующему Шенгену. Прямых рейсов нет, добраться на Мальту можно только с пересадкой в Стамбуле или Белграде.
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