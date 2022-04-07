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Украинские националисты устроили провокацию в порту Мариуполя - РИА Новости, 07.04.2022
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Украинские националисты устроили провокацию в порту Мариуполя
Украинские националисты устроили провокацию в порту Мариуполя - РИА Новости, 07.04.2022
Украинские националисты устроили провокацию в порту Мариуполя
Народная милиция Донецкой Народной Республики сообщает, что украинские националисты осуществили очередную провокацию в порту Мариуполя, подожгли корабль... РИА Новости, 07.04.2022
2022-04-07T09:09
2022-04-07T10:16
в мире
мариуполь
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ДОНЕЦК, 7 апр — РИА Новости. Народная милиция Донецкой Народной Республики сообщает, что украинские националисты осуществили очередную провокацию в порту Мариуполя, подожгли корабль управления "Донбасс".Народная милиция ДНР сообщала во вторник, что украинские националисты в порту Мариуполя уничтожают иностранные суда, зафиксировано задымление на турецком судне "Азбург", действующего под доминиканским флагом."Украинские боевики осуществили очередную провокацию. Умельцами 83 ЦИПсО и националистами "Азова" осуществлен поджог корабля управления "Донбасс", — говорится в сообщении оборонного ведомства в телеграм-канале.По сообщениям ведомства, в настоящее время на борту обоих судов продолжается пожар, наблюдается задымление.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны России, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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в мире, мариуполь
09:09 07.04.2022 (обновлено: 10:16 07.04.2022)
 
Украинские националисты устроили провокацию в порту Мариуполя

Украинские националисты подожгли корабль управления "Донбасс" в порту Мариуполя

© AP Photo / Vadim GhirdaМариуполь вид на порт с Азовского моря
Мариуполь вид на порт с Азовского моря - РИА Новости, 1920, 07.04.2022
© AP Photo / Vadim Ghirda
Мариуполь вид на порт с Азовского моря. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 7 апр — РИА Новости. Народная милиция Донецкой Народной Республики сообщает, что украинские националисты осуществили очередную провокацию в порту Мариуполя, подожгли корабль управления "Донбасс".
Народная милиция ДНР сообщала во вторник, что украинские националисты в порту Мариуполя уничтожают иностранные суда, зафиксировано задымление на турецком судне "Азбург", действующего под доминиканским флагом.
"Украинские боевики осуществили очередную провокацию. Умельцами 83 ЦИПсО и националистами "Азова" осуществлен поджог корабля управления "Донбасс", — говорится в сообщении оборонного ведомства в телеграм-канале.
По сообщениям ведомства, в настоящее время на борту обоих судов продолжается пожар, наблюдается задымление.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны России, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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Украина должна была сплотить "свободный мир", но что-то пошло не так
 
В миреМариуполь
 
 
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