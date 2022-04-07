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Украинские "проводники" выводят людей из блокированных мест за 200 долларов - РИА Новости, 07.04.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220407/provodniki-1782404528.html
Украинские "проводники" выводят людей из блокированных мест за 200 долларов
Украинские "проводники" выводят людей из блокированных мест за 200 долларов - РИА Новости, 07.04.2022
Украинские "проводники" выводят людей из блокированных мест за 200 долларов
Украинские "проводники" берут 100-200 долларов с человека за выезд из блокированных населенных пунктов, подконтрольных Киеву, заявил руководитель... РИА Новости, 07.04.2022
2022-04-07T21:52
2022-04-07T21:52
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
сша
украина
вооруженные силы украины
михаил мизинцев
национальный центр управления обороной рф
россия
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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Украинские "проводники" берут 100-200 долларов с человека за выезд из блокированных населенных пунктов, подконтрольных Киеву, заявил руководитель Межведомственного координационного штаба РФ по гуманитарному реагированию на Украине – начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев."Следует отметить, что выехать из блокированных населенных пунктов, подконтрольных украинским военным, возможно только с помощью "проводников" из числа местных жителей, вступивших в ряды территориальной обороны, которые за 100-200 долларов США с человека обеспечивают беспрепятственный проезд через блокпосты", - сказал Мизинцев.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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в мире, сша, украина, вооруженные силы украины, михаил мизинцев, национальный центр управления обороной рф, россия
21:52 07.04.2022
 
Украинские "проводники" выводят людей из блокированных мест за 200 долларов

Минобороны: украинские "проводники" берут до $200 за выезд человека из блокированных мест

© AP Photo / Emilio MorenattiСолдаты ВСУ на бронетранспортере
Солдаты ВСУ на бронетранспортере - РИА Новости, 1920, 07.04.2022
© AP Photo / Emilio Morenatti
Солдаты ВСУ на бронетранспортере. Архивное фото
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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Украинские "проводники" берут 100-200 долларов с человека за выезд из блокированных населенных пунктов, подконтрольных Киеву, заявил руководитель Межведомственного координационного штаба РФ по гуманитарному реагированию на Украине – начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.
"Следует отметить, что выехать из блокированных населенных пунктов, подконтрольных украинским военным, возможно только с помощью "проводников" из числа местных жителей, вступивших в ряды территориальной обороны, которые за 100-200 долларов США с человека обеспечивают беспрепятственный проезд через блокпосты", - сказал Мизинцев.
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Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреСШАУкраинаВооруженные силы УкраиныМихаил МизинцевНациональный центр управления обороной РФРоссия
 
 
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