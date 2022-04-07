https://ria.ru/20220407/provodniki-1782404528.html

Украинские "проводники" выводят людей из блокированных мест за 200 долларов

Украинские "проводники" выводят людей из блокированных мест за 200 долларов - РИА Новости, 07.04.2022

Украинские "проводники" выводят людей из блокированных мест за 200 долларов

Украинские "проводники" берут 100-200 долларов с человека за выезд из блокированных населенных пунктов, подконтрольных Киеву, заявил руководитель... РИА Новости, 07.04.2022

2022-04-07T21:52

2022-04-07T21:52

2022-04-07T21:52

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

сша

украина

вооруженные силы украины

михаил мизинцев

национальный центр управления обороной рф

россия

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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Украинские "проводники" берут 100-200 долларов с человека за выезд из блокированных населенных пунктов, подконтрольных Киеву, заявил руководитель Межведомственного координационного штаба РФ по гуманитарному реагированию на Украине – начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев."Следует отметить, что выехать из блокированных населенных пунктов, подконтрольных украинским военным, возможно только с помощью "проводников" из числа местных жителей, вступивших в ряды территориальной обороны, которые за 100-200 долларов США с человека обеспечивают беспрепятственный проезд через блокпосты", - сказал Мизинцев.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220327/mariupol-1780312810.html

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, сша, украина, вооруженные силы украины, михаил мизинцев, национальный центр управления обороной рф, россия