https://ria.ru/20220407/printsessa-1782237757.html
На Алтае воссоздали облик знаменитой "Укокской принцессы"
На Алтае воссоздали облик знаменитой "Укокской принцессы" - РИА Новости, 07.04.2022
На Алтае воссоздали облик знаменитой "Укокской принцессы"
На Алтае воссоздали облик "Укокской принцессы". Скульптурный портрет женщины, жившей 2500 лет назад на плато Укок, был представлен в Национальном музее... РИА Новости, 07.04.2022
2022-04-07T12:19
2022-04-07T12:19
2022-04-07T12:19
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МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. На Алтае воссоздали облик "Укокской принцессы". Скульптурный портрет женщины, жившей 2500 лет назад на плато Укок, был представлен в Национальном музее Республики Алтай имени А.В. Анохина. Об этом сообщается на сайте институции. "Принцесса" — представительница пазырыкской культуры (VI—III века до нашей эры). Согласно верованиям коренного населения Алтая, она хранительница покоя и стояла на страже врат подземного мира.Ее мумию обнаружили в 1993 году. Но до сих пор не было установлено, как же выглядела "Принцесса Укока". Существовавшие ранее реконструкции "не имеют ничего общего с ее реальным лицом. Ведь тело находилось долгое время под давлением замерзшей воды, из-за чего череп был деформирован, к тому же он был поврежден трепанационным отверстием в затылочной кости", говорится в публикации.Восстановить прижизненный облик "принцессы" удалось посредством трехмерного сканирования черепа и разработанной на его основе 3D-модели. Реконструкцию выполнил старший научный сотрудник Института археологии и этнографии СО РАН Дмитрий Поздняков."На этом портрете не отражена ее жизнь, ее чувства, но мы видим лицо очень достойной, волевой женщины", — рассказывает археолог Наталья Полосьмак.Также она отметила, что пазырыкцы разные по антропологическому составу, среди них были и монголоиды, и европеоиды. Раскопки в царском кургане, где покоилась "Принцесса Укока", дали новый импульс археологии Алтая. Например, ученые узнали, что в эпоху Пазырыка существовала культура татуирования тел и захоронения в посмертных париках.
https://ria.ru/20220407/archeology-1782167905.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, республика алтай, музеи, выставки, археология
На Алтае воссоздали облик знаменитой "Укокской принцессы"
Национальный музей Республики Алтай представил скульптурный портрет "Укокской принцессы"
МОСКВА, 7 апр — РИА Новости.
На Алтае воссоздали облик "Укокской принцессы". Скульптурный портрет женщины, жившей 2500 лет назад на плато Укок, был представлен в Национальном музее Республики Алтай имени А.В. Анохина. Об этом сообщается
на сайте институции.
"Принцесса" — представительница пазырыкской культуры (VI—III века до нашей эры). Согласно верованиям коренного населения Алтая, она хранительница покоя и стояла на страже врат подземного мира.
Ее мумию обнаружили в 1993 году. Но до сих пор не было установлено, как же выглядела "Принцесса Укока". Существовавшие ранее реконструкции "не имеют ничего общего с ее реальным лицом. Ведь тело находилось долгое время под давлением замерзшей воды, из-за чего череп был деформирован, к тому же он был поврежден трепанационным отверстием в затылочной кости", говорится в публикации.
Восстановить прижизненный облик "принцессы" удалось посредством трехмерного сканирования черепа и разработанной на его основе 3D-модели. Реконструкцию выполнил старший научный сотрудник Института археологии и этнографии СО РАН Дмитрий Поздняков.
"На этом портрете не отражена ее жизнь, ее чувства, но мы видим лицо очень достойной, волевой женщины", — рассказывает археолог Наталья Полосьмак.
Также она отметила, что пазырыкцы разные по антропологическому составу, среди них были и монголоиды, и европеоиды.
Раскопки в царском кургане, где покоилась "Принцесса Укока", дали новый импульс археологии Алтая. Например, ученые узнали, что в эпоху Пазырыка существовала культура татуирования тел и захоронения в посмертных париках.