Антонов обвинил США в предвзятости из-за отсутствия огласки статьи NYT

МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Вашингтон продемонстрировал предвзятое отношение к конфликту на Украине, никак не отреагировав на статью The New York Times о подлинности видеозаписи хладнокровного убийства российских военных, заявил посол России в США Анатолий Антонов.Как подчеркнул дипломат, тот факт, что публикация не получила широкой огласки в Америке, как это было в случае c постановочной провокацией в Буче, вызывает недоумение.Дипломат призвал США прекратить покрывать преступников и "отмалчиваться по поводу злодеяний нелюдей".Накануне американская газета заявила, что верифицировала кадры расправы украинских силовиков над ранеными российскими военнослужащими. Издание предположило, что солдаты попали в засаду 30 марта при отводе сил из окрестностей Киева. Официальный представитель Белого дома Джен Псаки подтвердила, что видела запись, но отказалась ее комментировать, подчеркнув, что не располагает подтверждением подлинности.Россия 24 февраля начала специальную военную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, необходимо провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны, российские Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. Они уже выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной целью операции в Минобороны назвали освобождение Донбасса.

