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Врачи рассказали о состоянии шестерых пострадавших при теракте в Тель-Авиве - РИА Новости, 08.04.2022
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Врачи рассказали о состоянии шестерых пострадавших при теракте в Тель-Авиве
Врачи рассказали о состоянии шестерых пострадавших при теракте в Тель-Авиве - РИА Новости, 08.04.2022
Врачи рассказали о состоянии шестерых пострадавших при теракте в Тель-Авиве
Шестеро раненых в тяжелом и критическом состоянии доставлены в больницу в результате теракта в центре Тель-Авива, сообщают медики Службы Скорой помощи Маген... РИА Новости, 08.04.2022
2022-04-07T21:57
2022-04-08T09:33
в мире
тель-авив
израиль
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ТЕЛЬ-АВИВ, 7 апр – РИА Новости. Шестеро раненых в тяжелом и критическом состоянии доставлены в больницу в результате теракта в центре Тель-Авива, сообщают медики Службы Скорой помощи Маген Давид Адом.Ранее государственная телерадиокомпания КАН со ссылкой на очевидцев сообщила о раненых в результате стрельбы на улице Дизенгоф в Тель-Авиве."Обновления в связи с терактом в Тель-Авиве: медики Службы Скорой помощи оказывают помощь шести раненым в тяжелом и критическом состоянии. Пострадавшие доставлены в больницу Ихилов", - говорится в сообщении медиков.СМИ сообщают, что стрельба велась в нескольких местах. Один из нападавших обезврежен. Отмечается, что один из стрелявших еще не задержан, полиция призывает граждан не покидать своих домов.
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в мире, тель-авив, израиль
21:57 07.04.2022 (обновлено: 09:33 08.04.2022)
 
Врачи рассказали о состоянии шестерых пострадавших при теракте в Тель-Авиве

Шесть человек находятся в тяжелом и критическом состоянии после теракта в Тель-Авиве

© REUTERS / Ammar AwadСотрудники правоохранительных органов на месте стрельбы в Тель-Авиве, Израиль
Сотрудники правоохранительных органов на месте стрельбы в Тель-Авиве, Израиль - РИА Новости, 1920, 07.04.2022
© REUTERS / Ammar Awad
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ТЕЛЬ-АВИВ, 7 апр – РИА Новости. Шестеро раненых в тяжелом и критическом состоянии доставлены в больницу в результате теракта в центре Тель-Авива, сообщают медики Службы Скорой помощи Маген Давид Адом.
Ранее государственная телерадиокомпания КАН со ссылкой на очевидцев сообщила о раненых в результате стрельбы на улице Дизенгоф в Тель-Авиве.
"Обновления в связи с терактом в Тель-Авиве: медики Службы Скорой помощи оказывают помощь шести раненым в тяжелом и критическом состоянии. Пострадавшие доставлены в больницу Ихилов", - говорится в сообщении медиков.
СМИ сообщают, что стрельба велась в нескольких местах. Один из нападавших обезврежен. Отмечается, что один из стрелявших еще не задержан, полиция призывает граждан не покидать своих домов.
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