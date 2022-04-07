https://ria.ru/20220407/postradavshie-1782404686.html
Врачи рассказали о состоянии шестерых пострадавших при теракте в Тель-Авиве
Врачи рассказали о состоянии шестерых пострадавших при теракте в Тель-Авиве - РИА Новости, 08.04.2022
Врачи рассказали о состоянии шестерых пострадавших при теракте в Тель-Авиве
Шестеро раненых в тяжелом и критическом состоянии доставлены в больницу в результате теракта в центре Тель-Авива, сообщают медики Службы Скорой помощи Маген... РИА Новости, 08.04.2022
2022-04-07T21:57
2022-04-07T21:57
2022-04-08T09:33
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ТЕЛЬ-АВИВ, 7 апр – РИА Новости. Шестеро раненых в тяжелом и критическом состоянии доставлены в больницу в результате теракта в центре Тель-Авива, сообщают медики Службы Скорой помощи Маген Давид Адом.Ранее государственная телерадиокомпания КАН со ссылкой на очевидцев сообщила о раненых в результате стрельбы на улице Дизенгоф в Тель-Авиве."Обновления в связи с терактом в Тель-Авиве: медики Службы Скорой помощи оказывают помощь шести раненым в тяжелом и критическом состоянии. Пострадавшие доставлены в больницу Ихилов", - говорится в сообщении медиков.СМИ сообщают, что стрельба велась в нескольких местах. Один из нападавших обезврежен. Отмечается, что один из стрелявших еще не задержан, полиция призывает граждан не покидать своих домов.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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в мире, тель-авив, израиль
21:57 07.04.2022 (обновлено: 09:33 08.04.2022)
Врачи рассказали о состоянии шестерых пострадавших при теракте в Тель-Авиве
Шесть человек находятся в тяжелом и критическом состоянии после теракта в Тель-Авиве
ТЕЛЬ-АВИВ, 7 апр – РИА Новости. Шестеро раненых в тяжелом и критическом состоянии доставлены в больницу в результате теракта в центре Тель-Авива, сообщают медики Службы Скорой помощи Маген Давид Адом.
Ранее государственная телерадиокомпания КАН со ссылкой на очевидцев сообщила о раненых в результате стрельбы на улице Дизенгоф в Тель-Авиве
.
"Обновления в связи с терактом в Тель-Авиве: медики Службы Скорой помощи оказывают помощь шести раненым в тяжелом и критическом состоянии. Пострадавшие доставлены в больницу Ихилов", - говорится в сообщении медиков.
СМИ сообщают, что стрельба велась в нескольких местах. Один из нападавших обезврежен. Отмечается, что один из стрелявших еще не задержан, полиция призывает граждан не покидать своих домов.