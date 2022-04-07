Мишустин призвал регионы помочь россиянам в трудной жизненной ситуации
Премьер Мишустин призвал региональные власти помочь россиянам в трудной жизненной ситуации
© Фото : Государственная Дума Федерального Собрания РФПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает в Государственной думе РФ с отчетом о работе правительства
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает в Государственной думе РФ с отчетом о работе правительства
МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Региональные власти должны оказать адресную поддержку россиянам в трудной жизненной ситуации, при необходимости провести единовременные денежные выплаты и помочь с трудоустройством, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
"Глава государства особо подчеркнул, что многое сейчас зависит от инициативы руководителей на местах, от их готовности брать на себя ответственность. Принимать гибкие и оперативные решения, исходя из реального положения дел на местах. Прежде всего - они должны оказать адресную поддержку гражданам в трудной жизненной ситуации. Тем, чьи доходы сократились. При необходимости - осуществить единовременные денежные выплаты", - заявил Мишустин, выступая с отчетом правительства в Госдуме.
Он также добавил, что в регионах будут помогать гражданам в трудной жизненной ситуации с переквалификацией и дальнейшим трудоустройством.