https://ria.ru/20220407/pomosch-1782291065.html

Мишустин призвал регионы помочь россиянам в трудной жизненной ситуации

Мишустин призвал регионы помочь россиянам в трудной жизненной ситуации - РИА Новости, 07.04.2022

Мишустин призвал регионы помочь россиянам в трудной жизненной ситуации

Региональные власти должны оказать адресную поддержку россиянам в трудной жизненной ситуации, при необходимости провести единовременные денежные выплаты и... РИА Новости, 07.04.2022

2022-04-07T13:51

2022-04-07T13:51

2022-04-07T13:51

общество

госдума рф

михаил мишустин

отчет михаила мишустина о работе правительства в 2021 году

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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Региональные власти должны оказать адресную поддержку россиянам в трудной жизненной ситуации, при необходимости провести единовременные денежные выплаты и помочь с трудоустройством, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин."Глава государства особо подчер­кнул, что многое сейчас зависит от инициативы руководителей на местах, от их готовности брать на себя ответственность. Принимать гибкие и оперативные решения, исходя из реального положения дел на местах. Прежде всего - они должны оказать адресную поддержку граж­данам в трудной жизненной ситуации. Тем, чьи доходы сократились. При необходимости - осуществить единовременные денежные выплаты", - заявил Мишустин, выступая с отчетом правительства в Госдуме.Он также добавил, что в регионах будут помогать граж­данам в трудной жизненной ситуации с переква­ли­фикацией и дальнейшим трудоустрой­ством.

https://ria.ru/20220401/medvedev-1781202551.html

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Ольга Маркова

Ольга Маркова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

общество, госдума рф, михаил мишустин, отчет михаила мишустина о работе правительства в 2021 году