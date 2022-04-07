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Мишустин призвал регионы помочь россиянам в трудной жизненной ситуации - РИА Новости, 07.04.2022
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Мишустин призвал регионы помочь россиянам в трудной жизненной ситуации
Мишустин призвал регионы помочь россиянам в трудной жизненной ситуации - РИА Новости, 07.04.2022
Мишустин призвал регионы помочь россиянам в трудной жизненной ситуации
Региональные власти должны оказать адресную поддержку россиянам в трудной жизненной ситуации, при необходимости провести единовременные денежные выплаты и... РИА Новости, 07.04.2022
2022-04-07T13:51
2022-04-07T13:51
общество
госдума рф
михаил мишустин
отчет михаила мишустина о работе правительства в 2021 году
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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Региональные власти должны оказать адресную поддержку россиянам в трудной жизненной ситуации, при необходимости провести единовременные денежные выплаты и помочь с трудоустройством, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин."Глава государства особо подчер­кнул, что многое сейчас зависит от инициативы руководителей на местах, от их готовности брать на себя ответственность. Принимать гибкие и оперативные решения, исходя из реального положения дел на местах. Прежде всего - они должны оказать адресную поддержку граж­данам в трудной жизненной ситуации. Тем, чьи доходы сократились. При необходимости - осуществить единовременные денежные выплаты", - заявил Мишустин, выступая с отчетом правительства в Госдуме.Он также добавил, что в регионах будут помогать граж­данам в трудной жизненной ситуации с переква­ли­фикацией и дальнейшим трудоустрой­ством.
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общество, госдума рф, михаил мишустин, отчет михаила мишустина о работе правительства в 2021 году
13:51 07.04.2022
 
Мишустин призвал регионы помочь россиянам в трудной жизненной ситуации

Премьер Мишустин призвал региональные власти помочь россиянам в трудной жизненной ситуации

© Фото : Государственная Дума Федерального Собрания РФПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает в Государственной думе РФ с отчетом о работе правительства
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает в Государственной думе РФ с отчетом о работе правительства - РИА Новости, 1920, 07.04.2022
© Фото : Государственная Дума Федерального Собрания РФ
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает в Государственной думе РФ с отчетом о работе правительства
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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Региональные власти должны оказать адресную поддержку россиянам в трудной жизненной ситуации, при необходимости провести единовременные денежные выплаты и помочь с трудоустройством, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
"Глава государства особо подчер­кнул, что многое сейчас зависит от инициативы руководителей на местах, от их готовности брать на себя ответственность. Принимать гибкие и оперативные решения, исходя из реального положения дел на местах. Прежде всего - они должны оказать адресную поддержку граж­данам в трудной жизненной ситуации. Тем, чьи доходы сократились. При необходимости - осуществить единовременные денежные выплаты", - заявил Мишустин, выступая с отчетом правительства в Госдуме.
Он также добавил, что в регионах будут помогать граж­данам в трудной жизненной ситуации с переква­ли­фикацией и дальнейшим трудоустрой­ством.
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ОбществоГосдума РФМихаил МишустинОтчет Михаила Мишустина о работе правительства в 2021 году
 
 
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