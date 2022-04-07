https://ria.ru/20220407/polikliniki-1782259838.html

В российских регионах за 2021 год отремонтировали свыше тысячи поликлиник

В российских регионах за 2021 год отремонтировали свыше тысячи поликлиник - РИА Новости, 07.04.2022

В российских регионах за 2021 год отремонтировали свыше тысячи поликлиник

Свыше тысячи поликлиник в регионах было отремонтировано в прошлом году, также в субъекты РФ было направлено 5,5 тысяч специальных автомобилей для врачей и... РИА Новости, 07.04.2022

2022-04-07T12:20

2022-04-07T12:20

2022-04-07T12:31

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госдума рф

отчет михаила мишустина о работе правительства в 2021 году

михаил мишустин

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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Свыше тысячи поликлиник в регионах было отремонтировано в прошлом году, также в субъекты РФ было направлено 5,5 тысяч специальных автомобилей для врачей и фельшеров, а для сельских жителей было построено почти 3 тысячи современных медпунктов, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин."За прошлый год в регионах отремонтировано свыше тысячи поликлиник. Закуплено более тридцати семи тысяч единиц медоборудования. Пять с половиной тысяч специальных автомобилей. На них врачи и фельдшеры теперь могут приехать к пациентам даже в отдаленные поселки. Считаю это важнейшим нашим достижением", - заявил Мишустин в ходе выступления в Госдуме с отчетом о работе правительства.Кроме этого, в регионы было направлено свыше 1600 машин скорой помощи. Также в минувшем году, по словам премьера, было построено и заменено почти три тысячи ФАПов, фельдшерских пунктов, врачебных амбулаторий и поликлинических подразделений для восьми миллионов сельских жителей."Это уже не тот медицинский пункт, где человеку могли только измерить давление и дать таблетку. А современный комплекс с необходимым оборудованием. В малые населенные пункты, где нет возможности организовать ФАП, поставлено почти полторы тысячи передвижных медицинских комплексов. Там осмотры уже прошли более трех с половиной миллионов человек. И такую работу мы продолжим", - пообещал Мишустин.Он отметил, что одновременно с борьбой с коронавирусом власти сформировали базу для дальнейшего повышения качества медицинской помощи. Премьер рассказал, что во время рабочих поездок по стране он лично видел, что многие больницы и поликлиники находятся в неудовлетворительном состоянии, в некоторых не хватало оборудования."Мы сразу же, на месте, принимали необходимые решения, чтобы это исправить. Так было в Дагестане, в Ульяновской, в Свердловской областях, в Курске, на Курилах. По всей России немало похожих проблем, на которые жалуются люди. Знаю это не понаслышке, а ведь речь идет об условиях, в которых вынуждены лечиться наши пациенты. Несмотря на все сложности, мы последовательно принимали меры, чтобы в первую очередь в медицинских учреждениях были качественные услуги и комфортные условия", - сказал Мишустин.

https://ria.ru/20220407/medpomosch-1782257691.html

https://ria.ru/20220405/terapevty-1781831664.html

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Дарья Буймова

общество, россия, курск, свердловская область, госдума рф, отчет михаила мишустина о работе правительства в 2021 году, михаил мишустин