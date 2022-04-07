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Нижегородская область вновь запускает "Поезда здоровья" - РИА Новости, 07.04.2022
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Нижегородская область
https://ria.ru/20220407/poezda-1782342669.html
Нижегородская область вновь запускает "Поезда здоровья"
Нижегородская область вновь запускает "Поезда здоровья" - РИА Новости, 07.04.2022
Нижегородская область вновь запускает "Поезда здоровья"
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин принял решение о возобновлении проекта "Поезда здоровья", сообщает пресс-служба правительства региона. РИА Новости, 07.04.2022
2022-04-07T16:41
2022-04-07T16:47
нижегородская область
общество
богородский район
нижегородская область
глеб никитин
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 7 апр — РИА Новости. Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин принял решение о возобновлении проекта "Поезда здоровья", сообщает пресс-служба правительства региона.В 2021 году работа мобильных лечебно-диагностических комплексов "Поезда здоровья" была приостановлена в связи с новой волной пандемии коронавируса."Поезда здоровья" вновь отправляются в путь по региону. С 11 апреля три "поезда" начнут работу в Кстовском, Дальнеконстантиновском и Богородском районах. В мае к ним добавятся еще два "поезда". Как и прежде, жители смогут пройти обследования и получить консультации узких специалистов, которые при необходимости направят на дальнейшее лечение. Здоровье и активное долголетие жителей области - высший приоритет. Поэтому как только позволила эпидемиологическая ситуация, я сразу принял решение о возобновлении проекта", - цитирует пресс-служба слова Никитина.Губернатор Нижегородской области подчеркнул, что за весь период работы "Поездов здоровья" осмотр на их базе прошли более 65 тысяч человек, проведено более 130 тысяч консультаций и свыше 115 тысяч исследований, в том числе ультразвуковых, лабораторных и других. В поездах есть необходимое современное оборудование, в частности, аппараты УЗИ и лабораторной диагностики, цифровые маммограф и флюорограф."В этом году также для "Поездов здоровья" закуплен специальный лазер для проведения глазных операций при сахарном диабете. Направляем специализированную технику туда, где есть соответствующие заявки. Пожилым людям удобно, когда помощь оказывают прямо рядом с домом. В последние годы мы приобрели много автомобилей для медучреждений в районах. Они могут использоваться для подвоза людей к "Поездам здоровья", - отметил Никитин.Посетители мобильных лечебно-диагностических комплексов смогут получить консультацию кардиолога, невролога, эндокринолога, офтальмолога, онколога, хирурга, уролога, гинеколога, врача УЗИ-диагностики, терапевта. "Поезда здоровья" формируются на базе Нижегородской областной клинической больницы имени Семашко.Мобильные лечебно-диагностические "Поезда здоровья" были сформированы по инициативе Никитина в 2018 году. Благодаря национальному проекту "Здравоохранение" в состав "Поездов здоровья" удалось закупить новые передвижные модули для диагностики сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний, сахарного диабета, других болезней.
https://ria.ru/20220401/predpriyatiya-1781350243.html
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богородский район
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общество, богородский район, нижегородская область, глеб никитин
16:41 07.04.2022 (обновлено: 16:47 07.04.2022)
 

Нижегородская область вновь запускает "Поезда здоровья"

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкКардиограмма
Кардиограмма - РИА Новости, 1920, 07.04.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 7 апр — РИА Новости. Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин принял решение о возобновлении проекта "Поезда здоровья", сообщает пресс-служба правительства региона.
В 2021 году работа мобильных лечебно-диагностических комплексов "Поезда здоровья" была приостановлена в связи с новой волной пандемии коронавируса.
"Поезда здоровья" вновь отправляются в путь по региону. С 11 апреля три "поезда" начнут работу в Кстовском, Дальнеконстантиновском и Богородском районах. В мае к ним добавятся еще два "поезда". Как и прежде, жители смогут пройти обследования и получить консультации узких специалистов, которые при необходимости направят на дальнейшее лечение. Здоровье и активное долголетие жителей области - высший приоритет. Поэтому как только позволила эпидемиологическая ситуация, я сразу принял решение о возобновлении проекта", - цитирует пресс-служба слова Никитина.
Губернатор Нижегородской области подчеркнул, что за весь период работы "Поездов здоровья" осмотр на их базе прошли более 65 тысяч человек, проведено более 130 тысяч консультаций и свыше 115 тысяч исследований, в том числе ультразвуковых, лабораторных и других. В поездах есть необходимое современное оборудование, в частности, аппараты УЗИ и лабораторной диагностики, цифровые маммограф и флюорограф.
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"В этом году также для "Поездов здоровья" закуплен специальный лазер для проведения глазных операций при сахарном диабете. Направляем специализированную технику туда, где есть соответствующие заявки. Пожилым людям удобно, когда помощь оказывают прямо рядом с домом. В последние годы мы приобрели много автомобилей для медучреждений в районах. Они могут использоваться для подвоза людей к "Поездам здоровья", - отметил Никитин.
Посетители мобильных лечебно-диагностических комплексов смогут получить консультацию кардиолога, невролога, эндокринолога, офтальмолога, онколога, хирурга, уролога, гинеколога, врача УЗИ-диагностики, терапевта. "Поезда здоровья" формируются на базе Нижегородской областной клинической больницы имени Семашко.
Мобильные лечебно-диагностические "Поезда здоровья" были сформированы по инициативе Никитина в 2018 году. Благодаря национальному проекту "Здравоохранение" в состав "Поездов здоровья" удалось закупить новые передвижные модули для диагностики сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний, сахарного диабета, других болезней.

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