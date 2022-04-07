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Площадки появятся на территории спорткомплекса "Авангард" на востоке Москвы - РИА Новости, 07.04.2022
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Площадки появятся на территории спорткомплекса "Авангард" на востоке Москвы
Площадки появятся на территории спорткомплекса "Авангард" на востоке Москвы - РИА Новости, 07.04.2022
Площадки появятся на территории спорткомплекса "Авангард" на востоке Москвы
Две детские и четыре спортивные площадки обустроят на территории спорткомплекса "Авангард" на востоке Москвы, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса... РИА Новости, 07.04.2022
2022-04-07T12:38
2022-04-07T12:38
москва сегодня: мегаполис для жизни
москва
городское хозяйство москвы
авангард
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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Две детские и четыре спортивные площадки обустроят на территории спорткомплекса "Авангард" на востоке Москвы, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.Отмечается, что для малышей сделают песочницы, установят качалки на пружинах и качели-лодочки. Для подростков оборудуют комплекс с горкой, пружинные элементы, качели-балансиры, полосы препятствий, карусели и спортивные снаряды."Для любителей спорта обустроим площадки для игры в баскетбол, волейбол, бадминтон и настольный теннис. Волейбольную площадку разделим на две части – на второй установим оборудование для воркаута. На всех площадках установим скамейки, современное энергоэффективное освещение и разобьем цветники. Для скейтеров на территории спорткомплекса создадим скейт-парк", - дополняется в сообщении.
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москва, городское хозяйство москвы, авангард
12:38 07.04.2022
 

Площадки появятся на территории спорткомплекса "Авангард" на востоке Москвы

© Фото : Комплекс городского хозяйства МосквыДве детские и четыре спортивные площадки обустроят на территории спорткомплекса "Авангард" на востоке Москвы
Две детские и четыре спортивные площадки обустроят на территории спорткомплекса Авангард на востоке Москвы - РИА Новости, 1920, 07.04.2022
© Фото : Комплекс городского хозяйства Москвы
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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Две детские и четыре спортивные площадки обустроят на территории спорткомплекса "Авангард" на востоке Москвы, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.
"Две детские и четыре спортивные площадки обустроим на территории спорткомплекса "Авангард" в ВАО. Детские площадки сделаем для разных возрастов: одну – для ребят от 6 до 10 лет, другую – для подростков от 10 до 17 лет. Они расположатся недалеко от главного входа со стороны шоссе Энтузиастов, к западу от главной аллеи, на месте существующей сейчас рампы для скейтеров", - говорится в сообщении.
Отмечается, что для малышей сделают песочницы, установят качалки на пружинах и качели-лодочки. Для подростков оборудуют комплекс с горкой, пружинные элементы, качели-балансиры, полосы препятствий, карусели и спортивные снаряды.
"Для любителей спорта обустроим площадки для игры в баскетбол, волейбол, бадминтон и настольный теннис. Волейбольную площадку разделим на две части – на второй установим оборудование для воркаута. На всех площадках установим скамейки, современное энергоэффективное освещение и разобьем цветники. Для скейтеров на территории спорткомплекса создадим скейт-парк", - дополняется в сообщении.
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