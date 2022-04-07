https://ria.ru/20220407/ploschadki-1782266938.html

Площадки появятся на территории спорткомплекса "Авангард" на востоке Москвы

Площадки появятся на территории спорткомплекса "Авангард" на востоке Москвы - РИА Новости, 07.04.2022

Площадки появятся на территории спорткомплекса "Авангард" на востоке Москвы

Две детские и четыре спортивные площадки обустроят на территории спорткомплекса "Авангард" на востоке Москвы, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса... РИА Новости, 07.04.2022

2022-04-07T12:38

2022-04-07T12:38

2022-04-07T12:38

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городское хозяйство москвы

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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Две детские и четыре спортивные площадки обустроят на территории спорткомплекса "Авангард" на востоке Москвы, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.Отмечается, что для малышей сделают песочницы, установят качалки на пружинах и качели-лодочки. Для подростков оборудуют комплекс с горкой, пружинные элементы, качели-балансиры, полосы препятствий, карусели и спортивные снаряды."Для любителей спорта обустроим площадки для игры в баскетбол, волейбол, бадминтон и настольный теннис. Волейбольную площадку разделим на две части – на второй установим оборудование для воркаута. На всех площадках установим скамейки, современное энергоэффективное освещение и разобьем цветники. Для скейтеров на территории спорткомплекса создадим скейт-парк", - дополняется в сообщении.

https://ria.ru/20220325/avangard-1779983305.html

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

москва, городское хозяйство москвы, авангард