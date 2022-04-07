https://ria.ru/20220407/plennye-1782353525.html

СК завел дело из-за бесчеловечного отношения Украины к российским пленным

СК завел дело из-за бесчеловечного отношения Украины к российским пленным - РИА Новости, 07.04.2022

СК завел дело из-за бесчеловечного отношения Украины к российским пленным

СК РФ возбудил уголовное дело по факту бесчеловечного обращения с российскими военнопленными на Украине, сообщается в Telegram-канале СК РФ. РИА Новости, 07.04.2022

2022-04-07T17:07

2022-04-07T17:07

2022-04-07T17:28

обострение ситуации в днр и лнр

следственный комитет россии (ск рф)

в мире

россия

украина

вооруженные силы украины

ситуация в днр и лнр

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/04/1748653392_0:319:3072:2047_1920x0_80_0_0_dccadbf9a754e60da7b5fbffe9a60f74.jpg

МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. СК РФ возбудил уголовное дело по факту бесчеловечного обращения с российскими военнопленными на Украине, сообщается в Telegram-канале СК РФ."Военный следственный отдел СК РФ по Подольскому гарнизону возбудил уголовное дело в отношении неустановленных лиц, участвующих в вооруженном конфликте на стороне Украины, по признакам преступления... "применение запрещенных средств и методов ведения войны", - говорится в сообщении.Установлено, что рядовой Е., чье имя не разглашается в интересах следствия, с 2016 года проходит военную службу по контракту в должности радиста. Подчеркивается, что, участвуя в спецоперации по защите Донбасса, он отвечал за обеспечение связи между подразделениями.Отмечается, что 2 марта рядовой Е. в составе группы из четырех военнослужащих принял бой, в ходе которого ему "отстрелило палец правой руки, пробило кисти, две пули попали в спину, одна из них прошла на вылет через живот, другая - через плечо", его сослуживец был убит, а оставшиеся были ранены. Подчеркивается, что в таком состоянии он попал в плен, где ему была оказана медпомощь. По данным СК РФ, прибывшие в медучреждение украинские силовики "надели ему на голову мешок и, несмотря на то, что он еще нуждался в медицинском уходе после операции, перевезли в воинскую часть, расположенную в городе Полтаве"."Вопреки требованиям женевской конвенции об обращении с военнопленными, запрещающим жестокое обращение, пытки и истязания военнопленных, Е. неоднократно били по голове кулаками, кирпичом, пистолетом, угрожали убийством, дергали за операционные трубки", - подчеркнули в СК.Сообщается, что в течение 29 дней плена его неоднократно допрашивали как военнослужащие, так и люди в штатском с масками на голове, а происходящее снималось на видеокамеру или камеру мобильного телефона. Подчеркивается, что в случае, если ответы не устраивали, камера выключалась, военнослужащего били, приставляли к виску пистолет, а также заставляли учить гимн Украины."Первого апреля состоялся обмен пленными, в ходе которого Е. был передан российскому командованию. В настоящее время он проходит лечение в медицинском учреждении. Давая показания, рядовой пояснил, что, находясь в плену, слышал, как одному из российских военнослужащих на лбу вырезали букву "Z", а также сообщил, что пыткам подвергались и граждане Украины, которых представители украинских силовых структур называли предателями", - рассказали в СК РФ.В настоящее время назначена судмедэкспертиза военнослужащего, принимаются меры к установлению причастных к преступлениям. Предварительное следствие по уголовному делу продолжается.

https://ria.ru/20220407/pytki-1782120777.html

https://ria.ru/20220319/plennye-1778852820.html

https://ria.ru/20220406/ukraina-1781956559.html

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

следственный комитет россии (ск рф), в мире, россия, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр