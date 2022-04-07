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Белоруссия приостановила платежи недружественным иностранным резидентам - РИА Новости, 07.04.2022
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Белоруссия приостановила платежи недружественным иностранным резидентам
Белоруссия приостановила платежи недружественным иностранным резидентам - РИА Новости, 07.04.2022
Белоруссия приостановила платежи недружественным иностранным резидентам
Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ, в соответствии с которым в стране прекращаются списания средств со счетов белорусских компаний по... РИА Новости, 07.04.2022
2022-04-07T18:20
2022-04-07T18:20
александр лукашенко
белоруссия
в мире
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МИНСК, 7 апр – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ, в соответствии с которым в стране прекращаются списания средств со счетов белорусских компаний по требованиям резидентов иностранных государств, совершающих недружественные действия, сообщила в четверг пресс-служба главы белорусского государства."Президент Беларуси Александр Лукашенко 7 апреля подписал указ №137 "Об исполнительных документах". Документ направлен на защиту национальных субъектов хозяйствования от списания с их счетов средств по требованиям резидентов иностранных государств, совершающих в отношении белорусских юридических или физических лиц недружественные действия", - говорится в сообщении.Отмечается, что указом приостанавливается исполнение исполнительных документов, вынесенных в пользу таких резидентов. Кроме того, говорится в сообщении, вводится обязанность банков и иных финансовых организаций отказывать в приеме подаваемых этими резидентами самостоятельно платежных требований по исполнительным документам без акцепта плательщика.
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александр лукашенко, белоруссия, в мире
18:20 07.04.2022
 
Белоруссия приостановила платежи недружественным иностранным резидентам

Белоруссия прекратила платежи резидентам недружественных стран со счетов компаний страны

© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкДворец Республики в Минске
Дворец Республики в Минске - РИА Новости, 1920, 07.04.2022
© Sputnik / Виктор Толочко
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Дворец Республики в Минске
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МИНСК, 7 апр – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ, в соответствии с которым в стране прекращаются списания средств со счетов белорусских компаний по требованиям резидентов иностранных государств, совершающих недружественные действия, сообщила в четверг пресс-служба главы белорусского государства.
"Президент Беларуси Александр Лукашенко 7 апреля подписал указ №137 "Об исполнительных документах". Документ направлен на защиту национальных субъектов хозяйствования от списания с их счетов средств по требованиям резидентов иностранных государств, совершающих в отношении белорусских юридических или физических лиц недружественные действия", - говорится в сообщении.
Отмечается, что указом приостанавливается исполнение исполнительных документов, вынесенных в пользу таких резидентов. Кроме того, говорится в сообщении, вводится обязанность банков и иных финансовых организаций отказывать в приеме подаваемых этими резидентами самостоятельно платежных требований по исполнительным документам без акцепта плательщика.
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