https://ria.ru/20220407/platezhi-1782371252.html
Белоруссия приостановила платежи недружественным иностранным резидентам
Белоруссия приостановила платежи недружественным иностранным резидентам - РИА Новости, 07.04.2022
Белоруссия приостановила платежи недружественным иностранным резидентам
Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ, в соответствии с которым в стране прекращаются списания средств со счетов белорусских компаний по... РИА Новости, 07.04.2022
2022-04-07T18:20
2022-04-07T18:20
2022-04-07T18:20
александр лукашенко
белоруссия
в мире
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МИНСК, 7 апр – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ, в соответствии с которым в стране прекращаются списания средств со счетов белорусских компаний по требованиям резидентов иностранных государств, совершающих недружественные действия, сообщила в четверг пресс-служба главы белорусского государства."Президент Беларуси Александр Лукашенко 7 апреля подписал указ №137 "Об исполнительных документах". Документ направлен на защиту национальных субъектов хозяйствования от списания с их счетов средств по требованиям резидентов иностранных государств, совершающих в отношении белорусских юридических или физических лиц недружественные действия", - говорится в сообщении.Отмечается, что указом приостанавливается исполнение исполнительных документов, вынесенных в пользу таких резидентов. Кроме того, говорится в сообщении, вводится обязанность банков и иных финансовых организаций отказывать в приеме подаваемых этими резидентами самостоятельно платежных требований по исполнительным документам без акцепта плательщика.
https://ria.ru/20220407/ukraina-1782302363.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
александр лукашенко, белоруссия, в мире
Белоруссия приостановила платежи недружественным иностранным резидентам
Белоруссия прекратила платежи резидентам недружественных стран со счетов компаний страны